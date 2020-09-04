Три ночи в тюрьме. Как российский фигурист Лутай погубил карьеру пьяной выходкой

У фигуриста Андрея Лутая было всё, чтобы стать новым Плющенко или Ягудиным. На талантливого прыгучего парня делал ставку сам Алексей Мишин, но одна пьяная выходка пустила карьеру Лутая под откос.



Как же вышло, что известный российский фигурист с безупречной репутацией оказался в американской тюрьме по обвинению в угоне автомобиля, вождении в нетрезвом виде и оказании сопротивления полиции?



Неужели криминальная история Лутая в США могла быть спланированной диверсией против надежды российского фигурного катания?

Лутай обязан карьерой сестре

Белгородский мальчишка встал на коньки только потому, что его сестра работала тренером по фигурному катанию. Однако очень скоро Елена заметила, что брату от природы дано больше, чем другим.



«Если сверстникам требовалось двадцать попыток, чтобы выучить новый элемент, Андрею хватало трёх», — вспоминала сестра Лутая в интервью «Комсомольской правде».



Девушка понимала, что для реализации таланта Андрею нужен более сильный специалист, к тому же единственный доступный каток в родном Белгороде должны были закрыть на неопределённый срок. На одном из тренерских семинаров Елена подошла к Алексею Мишину и буквально уговорила взять брата к себе. Мэтр, воспитавший Урманова, Ягудина и Плющенко, всерьёз взялся за перспективного фигуриста и через несколько лет считал его лидером группы и потенциальным обладателем наград престижных турниров.

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Начало больших неприятностей

В 16 лет Андрей дебютировал на чемпионате России, а первого громкого успеха добился спустя четыре года. На национальном первенстве в декабре 2006-го Лутай завоевал серебро, а на дебютном чемпионате Европы замкнул топ-5 и стал лучшим из россиян. Андрей обладал сильной по тем временам прыжковой техникой, однако редко получал максимальные оценки за дорожки шагов и вращения, плюс не особо восхищал арбитров артистизмом. Тем не менее, именно о Лутае заговорили как о российской надежде на Игры в Ванкувере, а Мишин не сомневался, что его ученик будет прогрессировать.

К сожалению, в следующие два сезона выйти на новый уровень Андрею не удавалось. Его мучили травмы, к тому же сказывались финансовые сложности. Белгородская администрация и семья сестры помогали молодому спортсмену снимать жильё в Санкт-Петербурге, но денег всё равно не хватало. Результаты не были плохими – ещё две медали чемпионата России, места в первой десятке на чемпионатах Европы и мира – но для главной надежды страны всё-таки слабовато.

Определяющим для Лутая должен был стать олимпийский сезон, его последний шанс оправдать колоссальные авансы. Однако первый же старт обернулся для фигуриста тяжёлой личной драмой и уголовным преследованием. На этап Гран-при в Лейк-Плэсид в ноябре 2009-го Лутай настраивался как на первый раунд битвы за Олимпиаду, но всё не заладилось с самого начала. Авиаперевозчик потерял багаж спортсмена, поэтому три дня он не мог тренироваться и находился в подвешенном состоянии. Коньки Андрей получил лишь за полчаса до короткой программы, но адаптироваться к специфическому местному катку не успел. Как итог – десятое место среди 12 участников. Но настоящие неприятности ждали фигуриста впереди.

«Смотрите, во что я превратился по пьянке». Куда исчез невезучий российский фигурист Абт Главный соперник Плющенко и Ягудина так и не смог избавиться от обидного ярлыка.

Алкоголь, девушки, чужая машина

На вечеринке для участников турнира Лутай позволил себе лишнего, после чего попал в скандальную криминальную историю. Пьяного фигуриста задержали ночью за рулём чужого автомобиля. Американские СМИ писали, что Андрей находился в окружении двух девушек и оказал сопротивление при аресте. В его крови обнаружили 0,19 промилле спирта. Изначально против него выдвинули обвинения сразу по четырём пунктам и установили залог в $ 100 тыс.

Только представьте, фигурист сборной России, участник чемпионатов мира оказался в тюремной камере и мог задержаться там минимум на два года! К ситуации тут же подключились российские дипломаты в Нью-Йорке и руководители федерации. Следствие выяснило, что Андрей сел в автомобиль, припаркованный у автосервиса. Водитель специально оставил ключи в замке зажигания и, к счастью Лутая, отказался от обвинений в угоне. Подозрения в сопротивлении полиции тоже не подтвердились. Спустя три дня после ареста фигуриста отпустили на свободу без уплаты залога, и уже в конце злополучной недели он полетел на родину.

Россиянина могли подставить?

Объясняя своё поведение, Андрей ссылался на провалы в памяти. Адвокат Брайан Баретт предположил, что его клиента могли подставить: «Андрей — серьёзный спортсмен, он совсем не пьет алкоголь. Я не исключаю возможности, что его напоили тайком, или подсыпали что-то в еду». Сам Лутай больше верил в другую версию.



«Возможно, бармен не очень хорошо понял мой плохой английский и вместо холодного чая налил в стакан чего-то покрепче. А я в нервной горячке выпил эту смесь и не заметил замены», — говорил Лутай в интервью «Известиям».

«Я пьяный, заберите меня». Что творили за рулём Ягудин, Загитова и другие фигуристы Илья Авербух накопил автомобильных штрафов на десятки тысяч рублей. Но это мелочи, ведь у его коллег была и пьяная езда, и даже угон.

Фото: Harry How/Getty Images

Ошибка ценой в карьеру

Кому потребовалось подставлять российского фигуриста, провалившегося на американском коммерческом турнире – так и осталось загадкой. Можно лишь предположить, что Андрея не стали сажать, опасаясь громкого международного скандала. Возможно, при нынешних отношениях между Россией и США ему бы повезло меньше.



Но Лутай и без того заплатил за свою ошибку дорогую цену. Дома его ждало жёсткое, но справедливое решение федерации: вывод из состава сборной России и дисквалификация сроком на год. Позднее стало ясно, что пьяной выходкой в Лейк-Плэсиде Андрей лишил себя не только участия в Олимпиаде, но и продолжения карьеры в принципе.



Тот самый этап Гран-при стал для него последним турниром в жизни. Во время дисквалификации Андрей женился и перебрался в Болгарию, где начал пробовать себя на тренерском поприще.