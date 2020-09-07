Идеальная месть. Как Косторная спасла репутацию сборной России после неудачи Загитовой

Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон в фигурном катании получился неполноценным, да и новый, до которого осталось меньше недели, точно выйдет своеобразным. Но главное – то, что наши фигуристы наконец-то возвращаются на лёд. И скоро все мы наконец-то снова будем восхищаться прекрасным катанием российских чемпионов и чемпионок.

В ожидании контрольных прокатов фигуристов сборной России «Чемпионат» запускает спецпроект «Фигурное катание. Возвращение», чтобы вы подошли к старту сезона во всеоружии. Начинаем с историй о наших выдающихся чемпионках. Таких историй, которые вы могли и не знать! Первая в очереди – чемпионка Европы Алёна Косторная.



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Прямо сейчас Алёна Косторная – лучшая фигуристка планеты и обладательница мировых рекордов, а ещё полтора года назад её почти не воспринимали всерьёз. Казалось, ученице Этери Тутберидзе просто нечем обыгрывать более юных и техничных коллег по группе.



Но всё изменил один турнир.

Фото: РИА Новости

На престижных соревнованиях в Ванкувере Алёна не только одержала первую большую победу в карьере, но и восстановила репутацию российского женского фигурного катания после обидного поражения Алины Загитовой.

Загитова осталась без победы

Сезон после Олимпиады в Пхёнчхане получился для российского женского фигурного катания успешным, но тяжёлым. Доминирование наших девушек достигло такого масштаба, что даже второе место воспринималось как катастрофа. Первой настоящей проверкой для российских фигуристок стал финал Гран-при в Ванкувере. Алина Загитова считалась главной претенденткой на титул, но не смогла ничего поделать с Рикой Кихирой и её тройным акселем. В короткой программе японка установила мировой рекорд и «привезла» Алине пять баллов. Несмотря на грубые ошибки в произвольной, этого запаса ей хватило, чтобы обойти россиянку по сумме и отпраздновать громкий успех.



Редкое для наших одиночниц поражение дало повод усомниться в тотальном превосходстве России в женском фигурном катании. Флёр непобедимости российских девушек развеялся, а иностранные соперницы получили мощный заряд уверенности. Чтобы конкурентки окончательно не поверили в себя, поражение в Ванкувере срочно требовалось «закрыть», как говорят в боксе.

Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, при чём здесь Медведева?

Косторная не верила в себя

Спасать репутацию выпало российским юниоркам. Из шести участниц юниорского финала Гран-при пять представляли Россию. Алёне Косторной прочили место на пьедестале, но основное внимание было приковано к Александре Трусовой и Анне Щербаковой, поражавшим публику диковинными четверными прыжками. Алёна же тогда тройным акселем ещё не владела, а потому при чистых прокатах соперниц рассчитывать на победу не могла.

Фото: РИА Новости

В короткой программе Алёна восхитила и зрителей, и судей изумительно красивым катанием, за что получила рекордные для юниорок 76,32 балла. Но даже после этого её шансы на победу казались призрачными. Понимала это и сама фигуристка: «За счёт технического контента Сашиной программы с ней практически невозможно соревноваться с тем набором элементов, который есть у меня».

Как побеждать без ультра-си

Для победы Алёне нужно было чисто катать свою программу и ждать ошибок от Трусовой. Так в итоге и получилось. В образе Джульетты Косторная произвела настоящий фурор. Во многом это было то самое настоящее женское катание, по которому уже тогда скучали многие ценители. Безупречное скольжение, полное единение с музыкой и чистые прыжки помогли Алёне получить такие оценки, с которыми она стала бы третьей даже во взрослом финале Гран-при. Но её место среди юниорок всё ещё зависело от катания Трусовой.



В начале программы Саша поборолась за четверной лутц, затем упала со второй попытки, но всё-таки показала идеальные прыжок в четыре оборота – сальхов. Даже с ошибками Трусова предсказуемо обошла Косторную по технике, но при этом ещё больше проиграла ей по компонентам. Таким образом, Алёна без четверных и тройного акселя выиграла и произвольную программу, и весь турнир.

Нужны ещё прыжки! Феноменальная Трусова проиграла финал с двумя четверными Но Россия всё равно заняла первые пять мест в финале юниорского Гран-при. Так доминировать вообще законно?

Старт новой серии

Те соревнования в Ванкувере заставили посмотреть на Косторную с другого ракурса. Артистичная фигуристка без элементов ультра-си, которая до этого практически всегда уступала феноменальной Трусовой, одержала первую большую победу в карьере и показала, что красота может бить сложность. Турнир в Ванкувере помог Алёне поверить в себя и круто изменил карьеру нашей чемпионки.

Фото: «Чемпионат»

Но главное, что триумф Алёны помог спасти репутацию женской сборной России по фигурному катанию после неудачи Алины во взрослом финале. Косторная идеально отомстила за Загитову и заставила-таки канадских организаторов включить под сводами арены в Ванкувере российский гимн. Именно с того момента российские одиночницы не проиграли ни одного крупного международного турнира, и Косторная внесла солидный вклад в это достижение.



Удастся ли Алёне побеждать и после перехода от Тутберидзе к Плющенко – одна из главных интриг нового сезона. Наконец-то фигурное катание возвращается!