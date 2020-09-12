«Багаж Тутберидзе-то остался». Чего ждать от нового сезона в фигурном катании?

Новый сезон в фигурном катании получится невероятно интересным. После окончания пандемии совершенно непонятно, кто из российских звёзд находится в какой форме. И только олимпийская чемпионка Алина Загитова, кажется, решила все свои проблемы и чувствует себя великолепно. Жаль только, что в этом сезоне зрители вряд ли её увидят.



А что увидят? Чего ждать от нового сезона? Своими ожиданиями и опасениями поделились признанные эксперты из мира фигурного катания.

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«Загитова может спокойно пропустить сезон»

Алина была главным хедлайнером новостей за последний месяц. Стала студенткой, телеведущей Первого канала. Только про фигурное катание забыла. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков уверен, что пропуск сезона не будет проблемой для Загитовой.



«Алина уже состоявшаяся спортсменка. Для неё непонятный сезон не является необходимостью. Она может спокойно пропустить сезон. Очень многие ведущие спортсмены пропускают сезон. Когда у тебя есть все титулы, смысл находиться в подвешенном состоянии? Если можно заняться чем-то другим, попробовать себя в чём-то новом».



Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что на месте Загитовой хорошо бы подумала, прежде чем снова выходить на лёд.



«А вы думаете, она будет выступать в этом сезоне? Дай бог ей здоровья, если захочет, то будет выступать. Я бы на её месте подумала: надо ли входить в новый сезон».

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«Багаж Тутберидзе всё равно остался»

В отсутствие Загитовой будет чуть скучнее, но и без Алины в российском женском фигурном катании хватает звёзд. Одной из главных интриг предстоящего сезона станет выступление Алёны Косторной и Александры Трусовой, которые в межсезонье со скандалом ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Призёр Олимпийских игр Александр Жулин уверен, что в этом и следующем году Алёна и Александра будут выступать по-прежнему на багаже Тутберидзе.



«Интереснее всего будет посмотреть на Косторную, Щербакову, Трусову, Валиеву. Предстанут ли Косторная и Трусова изменёнными? Сложно сказать. В такой короткий срок тяжело что-то изменить в любую сторону. Багаж Тутберидзе-то всё равно остался».

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Подобного мнения придерживается также и другой призёр Олимпиады, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух.



«Что касается Трусовой и Косторной, то даже не знаю, о каких изменениях можно говорить. Чтобы спортсмен стал изменённым, нужно подождать как минимум год, и можно будет говорить о работе новой команды. Всё, что мы будем видеть, наработано командой Тутберидзе. А уже в следующем сезоне будет работа нового тренерского штаба».

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«Все соскучились по спортивному экшену»

Все эксперты сходятся в одном. Хочется, чтобы соревнования просто состоялись, и болельщики получили истинное наслаждение. Уж слишком долго мы все этого ждали! Олимпийский чемпион Алексей Урманов очень точно выразил ожидания от предстоящего сезона.



«И без пандемии иногда случаются неожиданные результаты. Мы же занимаемся спортом, а не просто на физкультуре 50 метров пробежали. Если честно, то все соскучились по спортивному экшену. Мы ждём, чтобы начался сезон, начались телодвижения со стороны российского и мирового спорта. Будем следить и наблюдать за всеми фигуристами».

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В реальность всех вернул Илья Авербух, который напомнил, что пока совершенно непонятно, состоятся ли в этом сезоне чемпионаты мира и Европы и не закроют ли весь мир на очередной карантин осенью или зимой. К сожалению, реальность такова, что надо готовиться к любому развитию событий. А пока просто наслаждаться теми соревнованиями, которые совсем скоро начнутся в России.



«Сезон скомканный и непонятный. Даже после контрольных прокатов невозможно будет делать прогнозы. Тренеры объективно не понимают, к каким главным стартам подводить своих спортсменов, состоится ли чемпионат мира и Европы в открытом доступе. Здорово, что прокаты проходят, кому интересно, могут увидеть. Контрольные прокаты важны для тренеров и федерации. Но с точки зрения интереса, буду ждать соревнований».