Фигурное катание вернулось! Медведева, Косторная, Трусова – первые прокаты нового сезона

12 и 13 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России. Это первое после долгих месяцев томительного ожидания появление спортсменов на льду перед зрителями. В преддверии большого шоу разбираемся, кого зрители увидят, кого нет, зачем нужны контрольные прокаты и будут ли за них давать оценки и медали.
Главное, что фигурное катание вернулось!
Ну что, сезон начался?
И да, и нет. Фигуристы, конечно, после долгого перерыва выходят на лёд, чтобы показать своё мастерство, однако контрольные прокаты – это не турнир в прямом смысле этого слова, в них нет никакого соревновательного элемента, нет первого или последнего места, нет медалей.
Контрольные прокаты – это предсезонное мероприятие, по большей части, для зрителей.
Официально сезон стартует с первым прокатом участника Кубка России в Сызрани через неделю.
Что такое контрольные прокаты?
Это своего рода предсезонный показ программ фигуристов, входящих в состав сборной России. Изначально он имел чисто технический характер: эксперты оценивали программы сборников на следующий сезон, делились своим мнением, как можно улучшить прокаты. А теперь это ещё и шоу для зрителей, которые за долгое коронавирусное межсезонье истосковались по своим любимцам.
Почему два дня?
Всё просто: в первый день участники показывают короткую программу, во второй – произвольную. Показательных выступлений, как на турнирах, не планируется.
12 сентября
15:00. Танцы на льду, ритм-танец
15:30. Мужчины, короткая программа
16:20. Пары, короткая программа
17:10. Женщины, короткая программы
13 сентября
15:00. Танцы на льду, произвольный танец
15:35. Мужчины, произвольная программа
16:30. Пары, произвольная программа
17:30. Женщины, произвольная программы
Участие в прокатах обязательно?
Формально – да. Но фигуристы сборной всё-таки нередко отказываются от участия в прокатах, ссылаясь на состояние здоровья или другие уважительные причины. В этом году, к сожалению, отказов особенно много – сказывается скомканная из-за пандемии подготовка спортсменов.
И кого не будет?
У девушек участие в прокатах не примет Алина Загитова. Впрочем, есть обоснованные сомнения в том, что в сезоне-2020/21 она вообще планирует выходить на лёд. У мужчин не появятся чемпион и вице-чемпион Европы Алиев и Даниелян. Не будет и самых сильных танцевальных дуэтов страны Синицыной/Кацалапова и Степановой/Букина, а также двукратных чемпионов Европы в парном катании Тарасовой/Морозова и чемпионов мира среди юниоров Панфиловой/Рылова.
Почему не будет Загитовой?
Она отказалась от участия из-за съёмок в шоу «Ледниковый период».
А кто же остался?
В первую очередь, наши великолепные девушки. Помимо Загитовой, все сильнейшие фигуристки России в строю и все выступят в «Мегаспорте». Особое внимание будет обращено на Алёну Косторную и Александру Трусову, которые в межсезонье перешли к Евгению Плющенко, а также на Анну Щербакову и Камилу Валиеву, которые будут биться за честь тренера Этери Тутберидзе. Безусловно, болельщики также будут ждать на льду Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.
У мужчин звёзд меньше. Из громких имён – Александр Самарин и Михаил Коляда.
В парном катании заслуживают внимания дуэты Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин. В танцах должны «зажечь» Загорски, переболевшая коронавирусом, и Гурейро.
Как посмотреть контрольные прокаты?
Можно попытаться достать билет на прокаты в «Мегаспорт», но это будет непросто – организаторы объявляли о том, что все билеты куплены. А можно смотреть на сайте «Первого канала».
Женщины, короткая программа
12 сентября
17:16. Анна Щербакова
17:20. Камила Валиева
17:25. Алёна Косторная
17:36. Елизавета Туктамышева
17:40. Софья Самодурова
17:44. Евгения Медведева
17:49. Александра Трусова
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