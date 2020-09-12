Фигурное катание вернулось! Медведева, Косторная, Трусова – первые прокаты нового сезона

Загитова не приехала, но и без неё будет, на кого посмотреть.

12 и 13 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты фигуристов сборной России. Это первое после долгих месяцев томительного ожидания появление спортсменов на льду перед зрителями. В преддверии большого шоу разбираемся, кого зрители увидят, кого нет, зачем нужны контрольные прокаты и будут ли за них давать оценки и медали.



Главное, что фигурное катание вернулось!

«Сырые программы, неготовые спортсмены». Зачем вообще нужны прокаты сборной России? Может быть, не стоит мучить фигуристов и отрывать их от подготовки к сезону?

Ну что, сезон начался?

И да, и нет. Фигуристы, конечно, после долгого перерыва выходят на лёд, чтобы показать своё мастерство, однако контрольные прокаты – это не турнир в прямом смысле этого слова, в них нет никакого соревновательного элемента, нет первого или последнего места, нет медалей.



Контрольные прокаты – это предсезонное мероприятие, по большей части, для зрителей.



Официально сезон стартует с первым прокатом участника Кубка России в Сызрани через неделю.

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Что такое контрольные прокаты?

Это своего рода предсезонный показ программ фигуристов, входящих в состав сборной России. Изначально он имел чисто технический характер: эксперты оценивали программы сборников на следующий сезон, делились своим мнением, как можно улучшить прокаты. А теперь это ещё и шоу для зрителей, которые за долгое коронавирусное межсезонье истосковались по своим любимцам.

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Почему два дня?

Всё просто: в первый день участники показывают короткую программу, во второй – произвольную. Показательных выступлений, как на турнирах, не планируется.

Фигурное катание. Контрольные прокаты



12 сентября



15:00. Танцы на льду, ритм-танец



15:30. Мужчины, короткая программа



16:20. Пары, короткая программа



17:10. Женщины, короткая программы



13 сентября



15:00. Танцы на льду, произвольный танец



15:35. Мужчины, произвольная программа



16:30. Пары, произвольная программа



17:30. Женщины, произвольная программы

Участие в прокатах обязательно?

Формально – да. Но фигуристы сборной всё-таки нередко отказываются от участия в прокатах, ссылаясь на состояние здоровья или другие уважительные причины. В этом году, к сожалению, отказов особенно много – сказывается скомканная из-за пандемии подготовка спортсменов.

И кого не будет?

У девушек участие в прокатах не примет Алина Загитова. Впрочем, есть обоснованные сомнения в том, что в сезоне-2020/21 она вообще планирует выходить на лёд. У мужчин не появятся чемпион и вице-чемпион Европы Алиев и Даниелян. Не будет и самых сильных танцевальных дуэтов страны Синицыной/Кацалапова и Степановой/Букина, а также двукратных чемпионов Европы в парном катании Тарасовой/Морозова и чемпионов мира среди юниоров Панфиловой/Рылова.

Почему не будет Загитовой?

Она отказалась от участия из-за съёмок в шоу «Ледниковый период».

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А кто же остался?

В первую очередь, наши великолепные девушки. Помимо Загитовой, все сильнейшие фигуристки России в строю и все выступят в «Мегаспорте». Особое внимание будет обращено на Алёну Косторную и Александру Трусову, которые в межсезонье перешли к Евгению Плющенко, а также на Анну Щербакову и Камилу Валиеву, которые будут биться за честь тренера Этери Тутберидзе. Безусловно, болельщики также будут ждать на льду Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.

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У мужчин звёзд меньше. Из громких имён – Александр Самарин и Михаил Коляда.



В парном катании заслуживают внимания дуэты Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин. В танцах должны «зажечь» Загорски, переболевшая коронавирусом, и Гурейро.

Как посмотреть контрольные прокаты?

Можно попытаться достать билет на прокаты в «Мегаспорт», но это будет непросто – организаторы объявляли о том, что все билеты куплены. А можно смотреть на сайте «Первого канала».