Как похорошела Трусова при Плющенко! Выходит, Саша не зря ушла от Тутберидзе?

Болельщики так изголодались по фигурному катанию, что ждали контрольных прокатов сборной России как чемпионата мира или Олимпиаду. К счастью, обманывать ожидания фигуристы не стали и выдали целый ряд классных выступлений.



Самое интересное, конечно, произошло в женском одиночном катании. Если ученицы Этери Тутберидзе предсказуемо были безупречны, то подопечные Евгения Плющенко по-настоящему удивили. Александра Трусова изменилась до неузнаваемости и, кажется, стала гораздо лучше себя прежней.



А вот с Алёной Косторной, похоже, происходит что-то странное.

«Багаж Тутберидзе-то остался». Чего ждать от нового сезона в фигурном катании? Почему ушла Загитова? Как проявят себя Косторная и Трусова у Плющенко? Не закроет ли всё вторая волна коронавируса?

Коляда вернулся

Первый день контрольных прокатов получился очень динамичным. Участников не много, оценок ждать не надо, поэтому выступления во всех четырёх видах программы в сумме заняли менее трёх часов. Сначала на лёд «Мегаспорта» вышли танцевальные дуэты. В отсутствие лидеров текущую готовность продемонстрировали молодые пары, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Призёры чемпионата России пропустили несколько недель из-за коронавируса у партнёрши и только обретают форму.

Фигурное катание вернулось! Медведева, Косторная, Трусова – первые прокаты нового сезона Загитова не приехала, но и без неё будет, на кого посмотреть.

У одиночников состав участников тоже не был оптимальным, но это не помешало нашим парням оставить очень сильное впечатление. Александр Самарин и Макар Игнатов удивили редким четверным риттбергером, вчерашний юниор Пётр Гуменник порадовал самобытной программой под Лунную Сонату, а Роман Савосин запомнился хорошим скольжением и ускорением темпа музыки по ходу проката. Действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв выдал просто роскошный прокат с четверным флипом и каскадом из четверного и тройного тулупов – серьёзная заявка на успех уже в первом взрослом сезоне.



А самым ожидаемым, пожалуй, было выступление Михаила Коляды. Двукратный чемпион России и призёр чемпионата мира вернулся после почти годичного перерыва и показал, что по-прежнему способен конкурировать на высоком уровне. Дебютный прокат Коляды под руководством Алексея Мишина получился качественным и наверняка обнадёжил его персональных болельщиков.



В прокатах спортивных пар неожиданностей не произошло. Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский безошибочно исполнили сложную короткую программу, восхитив зрителей «Мегаспорта».

Фаворитки в чёрном

Во время трансляции выступлений пар на сайте Первого канала на экране то и дело появлялось окошко с кадрами из зала, где разминались девушки. Бросалось в глаза, что Евгений Плющенко сильно нервничает и не отходит от Александры Трусовой. Но открывать прокаты предстояло ученицам другого тренера – Этери Тутберидзе.



Анна Щербакова вышла на лёд в стильном чёрном платье и спустя три минуты подняла зал на ноги. Очень нежный и лиричный прокат под музыку современного скрипача Джошуа Белла привёл трибуны в восторг.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Не менее тепло публика встретила и Камилу Валиеву, которая тоже каталась в чёрном наряде. 14-летняя фигуристка оправдала доверие федерации, допустившей её до взрослых прокатов в виде исключения. Абсолютно безошибочное катание самой юной участницы прокатов! А ведь за лето Камила выросла на 4-5 см!

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Косторная разочаровала

Сразу после учениц «Хрустального» на лёд вышла лучшая фигуристка прошлого сезона Алёна Косторная и… разочаровала. Чемпионка Европы каталась под энергичную музыку кумира молодёжи Билли Айлиш. Пока в новом для себя образе Алёна выглядит не слишком органично. Возможно, Косторной просто не хватило времени выкатать новую программу, но в любом случае фигуристка смотрелась тяжеловато и явно боролась за выезды с прыжков. Не предъявила Алёна и своё главное оружие – тройной аксель. Так и хочется спросить: куда подевалось её безупречное катание образца прошлого сезона?

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Вторую разминку открывали подопечные Алексея Мишина. Елизавета Туктамышева представила смелое белое платье, но сам прокат чемпионки мира получился смазанным – «бабочка» на акселе, отсутствие каскада. Очевидно, что Лиза либо не планировала, либо не смогла выйти на пик готовности к контрольным прокатам. Но с таким опытом ей наверняка удастся максимально полезно использоваться оставшееся до соревнований время.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Медведева борется за прыжки

Коллега Туктамышевой по группе Софья Самодурова удивила необычным для себя образом и интересным макияжем. Со всеми элементами чемпионка Европы справилась, но конкурировать за место на главных стартах ей будет очень трудно.



Двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву «Мегаспорт» встречал оглушительной овацией, а после проката фанаты растянули баннер: «#Медведевабогиня». Женя даже в тренировочном топе смогла здорово воплотить сложнейший образ из «Маскарада» Хачатуряна, однако с прыжками у фигуристки возникли трудности, а тройной флип обернулся грубой ошибкой.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Плющенко изменил Трусову

Последней свою короткую программу катала Трусова. И как же похорошела Саша при Плющенко! Спортсменка, как и обещала, серьёзно поработала над артистизмом и на удивление здорово смотрелась в нежном и лиричном образе. Движения стали более плавными, улучшилось скольжение и чувство музыки. А главное, никуда не исчезли лёгкие и высоченные прыжки. В начале программы Трусова зашла на тройной аксель, но скрутила только два с половиной оборота. Тем не менее сама попытка вызывает уважение и сулит Саше отличные перспективы.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Если резюмировать, то по итогам короткой программы наилучшее впечатление произвели Щербакова, Трусова и Валиева. Удастся ли остальным девушкам вклиниться в их борьбу, или тройка лидеров сезона уже определена? Разгадка станет ближе уже завтра, когда девушки покажут произвольные программы.