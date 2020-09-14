Лучшие фигуристки Тутберидзе похожи друг на друга. А где же новые образы?

В Москве отгремели контрольные прокаты фигуристов сборной России. Отвыкшие от выступлений перед публикой и не до конца готовые спортсмены показали программы для нового сезона. В центре внимания болельщиков и журналистов привычно были девушки. Но, как ни странно, главной звездой прокатов стала не фигуристка, а фигурист.

Невезучий, но упрямый Михаил Коляда произвёл в «Мегаспорте» настоящий фурор, а его произвольную программу уже называют шедевром. За Коляду и его нового наставника Алексея Мишина можно только порадоваться, но возникает вопрос: почему только он смог поразить болельщиков своим образом, в то время как девушкам рукоплескали не столько за классные прокаты, сколько за то, что они есть, они приехали и они очень стараются?

При этом, например, Трусову и Косторную все увидели в новых образах. А вот программы лучших учениц Тутберидзе в новом сезоне всё больше вызывают ощущение дежавю.

Коляда – новый и роскошный

Ожидать феерии от фигуристов в середине сентября, да ещё после тяжёлого и скомканного межсезонья, могли только законченные оптимисты. Многие члены сборной России от участия в контрольном мероприятии отказались, а те, кто всё-таки вышли на лёд, предстали в разной степени удаления от своей лучшей формы.

Тем не менее позитивные моменты всё-таки были. Во-первых, большое фигурное официально вернулось. Во-вторых, спортсменам удалось избежать серьёзных травм, чем чревато катание в разобранном состоянии.

Как похорошела Трусова при Плющенко! Выходит, Саша не зря ушла от Тутберидзе? Алёну Косторную тоже не узнать. Куда подевалось её безупречное катание?

Ну и в-третьих, вместе с фигурным катанием вернулся и Михаил Коляда – самый противоречивый одиночник последних лет. Сначала в Мише видели спасителя мужского катания в России, потом дружно хейтили его за провал в командном турнире на Играх в Пхёнчхане, после сдержанно радовались бронзе чемпионата мира, а затем как-то незаметно списали со счетов. Но Коляда, пропустив из-за болезни целый сезон, решился на перезапуск карьеры, ради чего перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину.

Результат недолгого сотрудничества с мэтром тренерского цеха стал виден уже на контрольных прокатах. В короткой программе Михаил предстал совершенно другим: возмужавшим и бескомпромиссно уверенным в себе, а в произвольной просто добил. Даже досадная помарка на акселе не смогла разрушить колоссальное впечатление от балета в его исполнении. Зрители были впечатлены эффектной программой и одарили спортсмена бурными овациями.

Коляда с поразительной точностью воплотил на льду драму советского танцовщика Рудольфа Нуреева, сбежавшего во время заграничных гастролей. Неизбитая в фигурном катании музыка пробирала до мурашек, а вдохновенный полёт фигуриста не оставлял сомнений: это не про Нуреева, это про самого Коляду. Именно такие программы становятся классикой. С такими программами побеждают на Олимпийских играх.

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Авербух создал лучшие программы для учениц Тутберидзе

Автором абсолютного шедевра Коляды стал не кто иной, как Илья Авербух. Причём серебряный призёр Олимпийских игр ставил эту программу в цейтноте из-за занятости на «Ледниковом периоде». И даже в таких условиях постановка Авербуха затмила все остальные программы, показанные членами сборной России в «Мегаспорте». Остаётся лишь удивляться, почему к помощи такого крутого специалиста не прибегают другие тренеры и спортсмены.

Понятно, что Авербух – человек занятой, но для Коляды же он нашёл время. Да и постановку программ для Липницкой и Медведевой ему удавалось совмещать с продюсерской работой. Если кто забыл, Авербух придумал легендарную «девочку в красном пальто» для Липницкой и он же создал пронзительный номер о слабослышащей девушке, принесший славу Медведевой. Пожалуй, эти постановки вместе с «Дон Кихотом» Загитовой от Этери Тутберидзе и составляют тройку лучших программ учениц «Хрустального» на взрослом уровне.

Так почему тогда Этери Тутберидзе уже несколько лет не привлекает того же Авербуха для работы со своими фигуристками?

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

Один хореограф на всех

В последние годы тренерский штаб Тутберидзе превратился в производство полного цикла. Для работы с учениками «Хрустального» крайне редко привлекают сторонних специалистов, а у каждого члена команды есть чётко определённые зоны ответственности. За постановку программ отвечает Даниил Глейхенгауз, которому точно не откажешь в таланте. Благодаря молодому хореографу мы увидели «девочку на шаре» Валиевой, «пятый элемент» Трусовой, «ангела» Косторной, «чёрного лебедя», Кармен и «призрака оперы» Загитовой.

Работоспособности и фантазии Даниила можно позавидовать, ведь только к прошлому сезону он поставил восемь (!) соревновательных программ для одиночниц, не считая юниорок. Но в таком сумасшедшем графике практически нереально сохранить свежий взгляд и не скатиться к повторению прошлого. Так и хочется спросить: а где новые образы?

Фигурное катание вернулось! Медведева, Косторная, Трусова – первые прокаты нового сезона Загитова не приехала, но и без неё будет, на кого посмотреть.

Ничего нового

После ухода Трусовой и Косторной Глейхенгауз столкнулся с новым серьёзным вызовом. Две нынешние примы «Хрустального» – Щербакова и Валиева – катаются в очень похожем стиле, поэтому хотя бы для одной из них напрашивался новый образ, выход за привычные рамки. Но ничего подобного на контрольных прокатах мы не увидели. Конечно, в соревновательных платьях и при лучшей готовности спортсменок программы Валиевой и Щербаковой заиграют новыми красками, но это всё равно будут те же (и очень похожие друг на друга) Камила и Аня.

После контрольных прокатов стало очевидно, что группе Тутберидзе стоит поискать какие-то новые направления, новые образы, возможно, в сотрудничестве с другим хореографом, хотя бы для некоторых учениц, чтобы просто почувствовать разницу.

Но, по всей видимости, в этом сезоне Тутберидзе продолжит делать ставку на Глейхенгауза как на единственного постановщика программ в группе. А значит, остаётся лишь пожелать Даниилу неиссякаемого креатива. А болельщикам – внимания, чтобы не перепутать, кто на льду.