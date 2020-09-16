Устала от провалов? Медведева вернулась к Тутберидзе ради спасения карьеры

Невозможное возможно. После возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе в этом не осталось сомнений. Участницы самого громкого скандала в новейшей истории фигурного катания примирились и снова работают вместе.

Спустя два с лишним года после эпохального побега от Тутберидзе в Канаду Медведева осознала свою ошибку, повинилась и от безысходности попросилась обратно к родному тренеру, который дал ей всё и слепил из неё чемпионку. По крайней мере, со стороны всё выглядит именно так.

Неужели Медведева настолько устала проигрывать, что готова пойти на унижения ради спасения карьеры?

Фантастика наяву

Если оглядываться назад, то сигналы к возвращению Медведевой в группу Тутберидзе были. На контрольных прокатах Этери Георгиевна удостоила провальный прокат бывшей ученицы сдержанными аплодисментами. К тому же в заявочном листе этапа Кубка России в Сызрани именно Тутберидзе значилась в качестве тренера Евгении. Но даже после этого поверить в возвращение Медведевой было практически нереально. Казалось, такого не бывает, просто потому что не бывает.

И вот чуть ли не самый фантастический сценарий, который только можно представить в фигурном катании, воплотился в жизнь. Медведева и Тутберидзе снова вместе. После скандального расставания, взаимных претензий и обид. После того, что обычно разводит людей навсегда.

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

Выгода Тутберидзе очевидна

Вполне возможно, что решение возобновить сотрудничество пойдёт на пользу обеим сторонам сделки, однако пока более очевидна выгода тренера. Тутберидзе, прощая Медведеву и принимая её обратно, предстаёт в глазах общественности чуть ли не воплощением мудрости и благородства.

Да и с точки зрения профессиональной репутации рисков никаких. Если Женя прибавит и вернётся на топ-уровень, то это будет исключительно заслуга Тутберидзе. Но и в противном случае винить Этери Георгиевну будет не в чем, ведь хуже, чем сейчас, уже не будет. Всегда можно сказать, что при Орсере Медведева деградировала настолько, что её карьеру не реанимирует уже ни Тарасова, ни Тутберидзе, ни сам господь бог.

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Медведева вернулась от безысходности

Самой Медведевой добиться позитивного эффекта от возвращения в родные пенаты будет куда сложнее. Контрольные прокаты показали, что её готовность к сезону очень далека от удовлетворительной, к тому же травма спины не даёт покоя. В этой ситуации воссоединение с Тутберидзе выглядит как жест отчаяния. Кажется, Женя не может смириться с тем, что её лучшие выступления и большие победы остались в прошлом. На льду ничего не получается, а завершать карьеру не хочется. Вот и приходится от безысходности хвататься за призрачные шансы.

Первый сезон под руководством Орсера ещё оставлял поклонникам Медведевой надежду на светлое будущее, но дальше становилось только хуже. Частые падения, отсутствие технического прогресса, сломанный ботинок на чемпионате России. А ситуация с коронавирусом и вынужденной разлукой с канадским тренером и вовсе стала последней каплей.

Похоже, Медведева просто устала от провалов и хочет любым способом спасти славную некогда карьеру. Настолько сильно хочет, что готова вернуться к тренеру, которого упрекала в поражении на Олимпиаде.