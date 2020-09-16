Загитовой на замену. Медведева снова станет главной звездой фигурного катания в России?

Два года назад Алина затмила Женю. Получится ли теперь наоборот?

В сезоне-2020/21 по фигурному катанию всё больше громких событий и классных интриг. Безусловно, одним из главных противостояний зимы в России станет тренерская дуэль Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. И если по итогам межсезонья и самого начала спортивного года Плющенко вырвался вперёд, переманив у конкурентки двух звёзд и создав вокруг своей школы мощный информационный шум, то в середине сентября Тутберидзе как минимум отыгралась.

Возвращение Медведевой в группу Этери – это, вероятно, главная «бомба» предстоящего сезона.

Теперь в распоряжении опытного тренера снова есть большая звезда!

Устала от провалов? Медведева вернулась к Тутберидзе ради спасения карьеры Неужели от безысходности фигуристка готова признать свои ошибки?

Две звезды

Те, кто следят за женским фигурным катанием, прекрасно знают, что в мире есть всего две суперзвезды. Признавая заслуги других талантливых фигуристок, нельзя не заметить, что только у Алины Загитовой и Евгении Медведевой есть многотысячные армии фанатов со всего мира. Что только они неизменно привлекают внимание к любому турниру или событию, в котором участвуют.

Обеих чемпионок воспитала Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева после скандального расставания в 2018-м уехала из России в Канаду к Брайану Орсеру. Пожалуй, получалось, мягко говоря, не всё, но Жене, похоже, там нравилось. До пандемии коронавируса речи о возвращении в Россию не было.

«Девочка в женщину превращается». Медведева затмила других фигуристок на карантине Женя повторяет за Роналду и помогает больницам. А что остальные российские чемпионки?

Алина Загитова, выиграв всё, что только можно, по всей видимости, потеряла мотивацию. Сейчас ей интереснее съёмки в телешоу, чем катание на Кубке России. И её тоже можно понять.

Косторная, Трусова и Щербакова за год во взрослом катании к уровню суперзвёзд объективно не приблизились. Да, болельщики девочек полюбили, но времени было мало: они провели буквально два крупных турнира и не смогли даже выступить на чемпионате мира. А потом двоих ещё и Плющенко увёл, оставив Тутберидзе только Щербакову. Аня – безусловно, очень талантливая фигуристка, способная добираться до запредельных высот, но при этом, похоже, очень скромная – такие редко превращаются в суперзвёзд, заставляющих следить за каждым своим шагом.

Получилось так, что фокус внимания публики, который в последние годы всегда был сосредоточен на Тутберидзе и её девочках, сместился в сторону. На контрольные прокаты фигуристов сборной Этери Георгиевна привезла только Щербакову да Валиеву. Довольно скромно, не правда ли?

Лучшие фигуристки Тутберидзе похожи друг на друга. А где же новые образы? Новые программы учениц Этери вызывают ощущение дежавю. А впечатлил зрителей лишь невезучий Коляда.

Нельзя не заметить и того, что в российском фигурном катании не осталось примы. Для спортивной борьбы это, наверное, даже хорошо. Но для привлечения внимания зрителя – не очень.

Всё сложилось

Тутберидзе нужно было чем-то поразить публику. И она смогла!

Да, конечно, в удивительном возвращении Медведевой всё сложилось воедино.

Медведева бы не вернулась, если бы из-за коронавируса не закрылось свободное авиасообщение между Канадой и Россией. Если бы дистанционная работа с Орсером и личная с Тарасовой принесла бы заметный положительный результат. Если бы главной звездой группы Тутберидзе оставалась Загитова. Если бы ряды команды не проредил Плющенко. Если бы Тутберидзе просто из принципа не захотела бы принять свою ученицу назад. Очень много разных «если»!

«Не смогла уйти нормально? Страшно?» Тутберидзе жёстко ответила Медведевой И добила: «Тебя к серебру Олимпиады вообще Загитова притащила». Зачем тренер убивает свою ученицу? Или это отчаянная попытка её вернуть?

Но все звёзды сошлись. Медведева, по всей видимости, сама пошла к Тутберидзе, с которой так тяжело рассталась после Олимпиады, извинилась и смирилась. Реанимация карьеры важнее.

Этот переход, как кажется, в российском фигурном катании выгоден всем.

Медведева получит шанс работать с тренером, который хорошо её знает, чтобы спасти сезон. Контрольные прокаты показали, что Женя не в лучшей готовности – ей нужно очень постараться, чтобы остаться в обойме основной сборной и претендовать на поездку на крупные международные старты (хочется верить, что в 2021 году и чемпионат мира, и чемпионат Европы состоятся).

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

Тутберидзе вновь обрела большую звезду. Пока это не та фигуристка, которая будет бороться за победы (здесь пока ставка на Щербакову), а та, которая будет привлекать внимание и делать шоу.

И даже Плющенко теперь не может расслабиться. На повороте его обошли.

Два года назад Загитова заменила Медведеву в роли главной звезды российского фигурного катания, затмив чемпионку-конкурентку. Теперь может случиться обратная замена. Но готова ли Медведева под руководством Тутберидзе вернуть себе статус номера один в России и мире?

Пока ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но шанс у Жени точно есть.