Судьи подарили Щербаковой спорный рекорд на Кубке России. Без него было бы лучше!

На Щербакову!

Никогда прежде Анна Щербакова не чувствовала себя такой звездой фигурного катания, как на первом этапе Кубка России в Сызрани. Что такое ходить персонально на Медведеву или Загитову болельщики отлично знают, а вот как это – идти «на Щербакову» – разобрались только в этот раз.

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Известно, что билеты на женские соревнования в Сызрани разлетелись буквально за несколько часов. Да, на соревнованиях изначально должна была выступить и Евгения Медведева, снявшаяся буквально за несколько дней до старта, но, кажется, её отсутствие на явку болельщиков никак не повлияло. Трибуны были заполнены (насколько позволяют коронавирусные ограничения, конечно).



Что ещё важнее – Щербакову на трибунах ждали, к её прокату готовились. Люди приходили на трибуны с плакатами и флагами и переживали непосредственно за лучшую на данный момент ученицу Этери Тутберидзе, являющуюся одним из главных фаворитов всего сезона-2020/21

Завысили оценки?

Впрочем, до Щербаковой на лёд вышли ещё восемь девушек. Особенно выделялись среди них две: Анна Фролова и Майя Хромых. Обе исполнили свои короткие программы не безупречно, но Майя оказалась в турнирной таблице выше, набрав на один балл больше прямой конкурентки.



Щербакова выступала под последним, девятым номером. Если бы в Сызрань приехала Медведева, то Анне, вероятно, было бы с кем соревноваться, но нет – она одна каталась в другой лиге. Зрители рассчитывали увидеть мощный прокат от лидера сборной России. Но увидели ли?



Большой вопрос. Показалось, что Анне на старте сезона не хватает привычной лёгкости. Кроме того, она допустила серьёзную ошибку на каскаде лутц – риттбергер. Причём на разминке она раза три исполнила его почти идеально, а во время проката ошиблась – надо же так!

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Лёд Щербакова покидала явно недовольной, но судьи на оценки не поскупились – 82,13 балла. Это личный рекорд двукратной чемпионки России! Но неофициальный. Если говорить прямо, судьи здорово завысили Анне оценки. Ещё бы: она чуть не дотянулась до мирового рекорда Косторной (85,45) – а это был идеальный прокат с тройным акселем. Да и сама Щербакова на международных стартах не раз каталась намного более уверенно, но получала куда более низкие оценки.

«Я недовольна»

Стоит отметить, что саму спортсменку щедрые судейские оценки в заблуждение не ввели. После проката она сказала журналистам, что недовольна прокатом и отметила свою ошибку.



«Баллы действительно очень хорошие, однако своим прокатом я недовольна, как бы странно это ни звучало. Мне понравилось, как я ехала весь прокат за исключением главного каскада. Я вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, уверенно, пыталась сделать хорошо каждое движение. И мне это удавалось, но каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Я недовольна, в следующий раз хотелось бы не допускать таких ошибок», – резюмировала своё выступление Щербакова.

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Кстати, нельзя не отметить, что именно в Сызрани Щербакова представила новое платье, в котором будет радовать болельщиков весь сезон. Неделей ранее Анна показывала короткую программу в тренировочном костюме, а потому на Кубке России болельщики увидели наряд впервые. Каких-то особых сюрпризов вроде смены цвета в этот раз не было: классический сине-бирюзовый наряд, подчёркивающий грацию спортсменки и неплохо дополняющий её утончённый образ.

Фото: РИА Новости

Ненужный рекорд

Пожалуй, самым ярким моментом женского турнира стал даже не сам прокат Щербаковой, а то, что случилось после него. Когда Анна закончила выступление, едва ли не половина зала вскочила со своих мест. Но не для того, чтобы как можно раньше успеть в буфет или туалет, а чтобы подойти к месту на трибуне, где у спортсменки можно было попросить автограф или вручить ей подарок.

Справедливости ради, юные болельщицы просили автографы у всех участниц соревнований, но к Щербаковой, конечно, было приковано особое внимание: десятки детей и их родителей выстроились в очередь на трибуне, а юная спортсменка сборной России смиренно подписывала плакаты: времени на это она потратила в разы больше, чем на выступление на льду.

Подобное внимание и любовь зрителей, общая дружелюбная атмосфера, и высокий уровень организации соревнований заставляли забыть о том, что это турнир в скромном областном городке. Для старта сезона – очень и очень здорово, намного лучше иных «челленджеров».

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И, пожалуй, только завышенные оценки Щербаковой заставляли вспомнить о том, что это не классный международный старт, а всё-таки внутрироссийские соревнования, где судьи порой помогают фаворитам, в помощи не нуждающимся. Спорный личный рекорд Анны выглядел именно приветственным подарком от судей, и вряд ли был ей так уж необходим.



Без него точно было бы лучше.