У школы Плющенко первая большая победа! А ведь когда-то Ковалёв не пригодился Тутберидзе

Триумф Артёма, кажется, стал сенсацией даже для Евгения. Иначе бы он наверняка приехал в Сызрань.

Пандемия коронавируса круто изменила нашу жизнь, но так и не смогла вычеркнуть из неё фигурное катание. Первый же крупный турнир сезона завершился громкой сенсацией – малоизвестный ученик академии Евгения Плющенко одержал победу на этапе Кубка России среди взрослых. В Сызрани юный Артём Ковалёв обошёл всех записных фаворитов.

А ведь когда-то восходящая звезда «Ангелов Плющенко» не пригодилась Этери Тутберидзе.

Чистота залог успеха

Состав участников мужского турнира в рамках первого этапа Кубка России по фигурному катанию оказался не таким мощным, как планировалось изначально. Но даже после отказов вице-чемпиона Европы Александра Самарина и перспективного юниора Ильи Яблокова гостям «Сызрань-Арены» всё равно было на кого посмотреть. В отсутствие Самарина бремя фаворитов разделили фигуристы сборной России Макар Игнатов и Роман Савосин. Оба удостоились комплиментов после контрольных прокатов недельной давности, и обоим по силам бороться за путёвки на главные старты.

Возможно, именно высокие ожидания и близость важного успеха на старте сезона и помешали Макару и Роману выступить на своём уровне. В короткой программе призёр взрослого этапа Гран-при Игнатов сделал «бабочку» на акселе и ошибся в каскаде из четверного и тройного тулупов, зато редчайший четверной риттбергер у питерского фигуриста вышел на загляденье. Савосин же абсолютно не справился с очень симпатичной программой, ошибся на всех прыжковых элементах и отстал от Игнатова более чем на 5 баллов.

Остальные фигуристы тоже не радовали зрителей чистыми прокатами. Приятным исключением стал 17-летний Артём Ковалёв. Подопечный тренера Александра Волкова из академии «Ангелы Плющенко» здорово презентовал не самую сложную с технической точки зрения программу и закрепился на позиции лидера.

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Эпидемия ошибок в Сызрани

Даже после победы Ковалёва в короткой программе его итоговый успех вызывал сомнения. Энергичный, но нестабильный парень выигрывал у более опытного Игнатова три с небольшим балла и точно не был фаворитом в битве за первое место.

К сожалению, эпидемия ошибок, захлестнувшая одиночников в первый день, за сутки никуда не исчезла. Роман Савосин явно пошёл на поправку, но все три четверных были сделаны с сильными недокрутами, а заявленный тройной аксель превратился в одинарный. Тем не менее даже с таким прокатом Роману удалось победить в произвольной программе, потому как лидеры с давлением не справились.

Неидеальный чемпион

У Ковалёва проблемы появились в самом начале программы. Первая попытка четверного сальхова обернулась падением, а вторая – прыжком в два оборота. Было видно, что потеря дорогих элементов выбила фигуриста из колеи, однако Артём продолжал бороться и всё-таки отстоял промежуточное лидерство. Попутно юниор сделал щедрый подарок Игнатову, но Макар им не воспользовался. У воспитанника Евгения Рукавицына в произвольной не получилось почти ничего. Скромных баллов ему хватило лишь для того, чтобы остаться в тройке призёров. А сенсационным победителем этапа стал Артём Ковалёв.

Да, уровень выступлений в Сызрани оставил немало вопросов. Да, победитель тоже был далеко неидеален. Но прямо сейчас это не имеет никакого значения. Малоизвестный широкой публике Артём Ковалёв, не имевший до этого больших побед даже на юниорском уровне, смог опередить фигуристов взрослой сборной России и подняться на вершину пьедестала. Это огромный успех как для самого парня, так и для его тренерского штаба.

Есть первая большая победа «Ангелов Плющенко»!

К Плющенко вслед за тренером

Александр Волков, конечно, пожурит Артёма за срыв четверных, но в душе он наверняка гордится своим учеником, которого тренирует с пятилетнего возраста. Именно Волков, ещё будучи тренером «Хрустального», разглядел в непоседливом мальчишке упорный характер и редкое для детей умение раскрывать образы.

Александр продолжал верить в Артёма, когда тот не мог обрести стабильность, когда переживал трудности взросления и заваливал турнир за турниром. А затем позвал его с собой в академию Плющенко, когда решился на кардинальные перемены.

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Ковалёв был единственным из четвёрки самых перспективных подопечных Волкова, кто так и не перешёл в группу Этери Тутберидзе. Александра Трусова, Егор Рухин и Марк Лукин пошли на повышение и смогли добиться прогресса, в то время как Ковалёв Тутберидзе не пригодился.

Теперь же Артём приковывает взгляды лучших специалистов и приносит победы в копилку школы Плющенко. Сам Евгений, кстати, в Сызрань не приехал. Видимо, не был уверен в успехе Ковалёва.

Иначе бы основатель академии своего имени вряд ли бы пропустил миг триумфа.