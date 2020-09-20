«Иногда не хватает прямых конкуренток». Щербакова – о статусе лидера группы Тутберидзе

У Анны Щербаковой на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани конкуренток не было. Двукратная чемпионка страны по расхожему выражению боролась только сама с собой. И эту борьбу выиграла – исполнила четверной прыжок, которого так ждали от неё болельщики.

Разумеется, она заняла первое место, но после проката всё равно нашла недостатки в своём прокате. А ещё рассказала об изменениях в программе, о своём отношении к статусу неформального лидера группы Тутберидзе и общении с бывшими партнёршами по группе – Косторной и Трусовой.

Судьи подарили Щербаковой спорный рекорд на Кубке России. Без него было бы лучше! В Сызрани наконец-то стартовал официальный сезон.

«Были какие-то глупые ошибки»

– Анна, вчера вы были недовольны тем, что не получился самый дорогой элемент. Сегодня всё получилось. Выходит, вы довольны?

– Сегодня получилась обратная ситуация по сравнению со вчерашним днём (улыбается), когда мне понравился весь прокат, кроме главного элемента. Теперь я довольна самым дорогим элементом, но вторая половина была очень сумбурной. Я пыталась удержаться на всех прыжках, понимала, что нельзя испортить прокат, который так хорошо начинался. Но были какие-то глупые ошибки. Нужно всё пересмотреть и проанализировать, чтобы их больше не допускать.

– Почему решили исполнить четверной флип, а не лутц?

– С самого начала сезона я тренировала и то, и другое, причём флип начала на сборах катать первым, там же его сделала лучше. К прокатам мы готовили лутц. А после прокатов была тренировка, на которой у меня никак не получался лутц, и Этери Георгиевна предложила катать с флипом. Посмотрели этот вариант, всё получилось удачно, и решили делать так. Для меня сейчас главное – пробовать четверные, делать удачные попытки, так что считаю, что это был удачный выбор.

– После контрольных прокатов многие болельщики писали, что ваша произвольная несколько мрачновата. Неужели вы из-за этого решили изменить вторую часть программы?

– Да, у многих было такое мнение. Так как прокаты и проходят для того, чтобы посмотреть программы, после них мы и приняли решение что-то изменить. Эта музыка в конце программы действительно более мощная, теперь приходится больше вкладываться, больше усталости. Я ещё пересмотрю, как это было, но мне кажется, что получилось хорошо.

– Какой вариант вам больше нравится?

– Они для меня разные. В первом варианте был более лиричный образ, немного страданий. Не было какого-то напора, да и я в конце программы ехала не так бодро, как вначале. А во втором варианте музыка тянет меня за собой, заставляет делать всё на 200 процентов. Наверное, поэтому это выглядит лучше.

Права принадлежат Первому каналу

«Вариант без четверных прыжков я не рассматриваю»

– На тренировке и разминке четверной у вас практически не получался, однако во время соревновательного проката вы исполнили его отлично. В чём же секрет?

– Ты всегда подводишь себя на пике формы именно к соревновательному прокату. Утреннюю подготовку я воспринимаю как разминку, подготовку, могу попробовать что-то новое. К тому же четверные прыжки – это сложный уровень. Очевидно, тут нет стопроцентной надёжности, они получаются не всегда. Так что на тренировках они не всегда получаются. Бывает такое, что с утра не получилось, а вечером собралась и показала максимум.

– А из десяти попыток сделать флип сколько получается на тренировках?

– Наверное, около 50 процентов. Хотя всё меняется ото дня ко дню. Бывает неудачный день, когда ничего не получается, а бывает наоборот.

– У лутца процент меньше?

– На данный момент меньше. Поэтому флип и вставили.

– Когда на разминке было несколько неприятных падений, не было мысли отказаться от четверного?

– Вариант с одним четверным прыжком в программе – это минимум для меня. Только тройные я даже не рассматриваю. В любом своём состоянии я могу собрать все силы и волю в кулак и первым прыжком показать какую-то попытку четверного, а дальше уже кататься с тройными.

– Давно говорится, что вы учите тройной аксель. Есть какие-то новости на этот счёт?

– Пока я даже не восстановила четверные прыжки так, как они были в конце прошлого сезона, так что сейчас ничего нового в отношении акселя нет. Я постараюсь как можно скорее восстановить четверные и как только буду в них стабильна и уверена, буду пробовать тройной аксель.

У школы Плющенко первая большая победа! А ведь когда-то Ковалёв не пригодился Тутберидзе Триумф Артёма, кажется, стал сенсацией даже для Евгения. Иначе бы он наверняка приехал в Сызрань.

– Какие планы на ближайшее будущее? До старта следующего турнира почти месяц.

– Вкатывать больше четверных и нарабатывать вторую половину.

– То есть на следующем старте вы хотите больше одного четверного?

– Да, думаю, будем вспоминать лутц и вставлять флип. Хотелось бы показать что-то большее, но загадывать пока не буду.

– Многие тренеры жалуются на нехватку соревнований. Вы согласны?

– На мой взгляд, количество соревнований абсолютно нормальное, такое же, как и в прошлом году. Конечно, хотелось бы, чтобы состоялись и главные турниры сезона, но просто по количеству ничего не изменилось.

«Хорошие отношения с Трусовой и Косторной остались»

– Как-то изменился ваш тренировочный график или подход к работе, учитывая, что вы теперь стали неформальным лидером «Хрустального»?

– Система тренировок осталась прежней. Мы как готовились к соревнованиям, так и готовимся.

– Не чувствуете ли, что вам уделяют больше внимания? Что возросла ответственность?

– Наверное, это второстепенные факторы, на которые не стоит обращать внимание. Тренеры остались те же, система – та же. Изменения незначительные. Мне главное свою работу делать хорошо.

– А вы вообще согласны с формулировкой «неформальный лидер «Хрустального»?

– У нас сейчас огромная обновлённая группа, которая немного изменилась совсем недавно. В таком составе я успела потренироваться буквально пару дней, готовилась к соревнованиям, отрабатывала программы. Сейчас я вернусь и посмотрим, что будет дальше. Но я уверена, что всё это никак не повлияет на мою подготовку.

– Можно ли сказать, что скучаете по конкуренции в группе, по «турнирам четверных» на тренировках?

– Группа у нас всё равно очень сильная. Камила Валиева прыгает четверной, Соня Акатьева. Младшие девочки тоже тренируют четверные прыжки. Возможно, иногда не хватает тех, с кем ты будешь везде соревноваться, прямых конкуренток. Немного непривычно, что теперь я не вижу, как работают мои прямые конкуренты. Но у меня есть тренеры, которые всегда подсказывают, если я где-то недорабатываю.

– Сохранили ли вы общение с Трусовой и Косторной, с которой дружили?

– Мы очень хорошо общались, но именно в тренировочной среде. У нас не было такого, чтобы мы вместе проводили выходные, например, но хорошие отношения остались. Например, на контрольных прокатах в раздевалках мы всегда были вместе. Абсолютно нормальное общение и с Сашей, и с Алёной, никакого напряжения. Смеёмся, общаемся, никаких проблем.