Сезон в фигурном катании можно заканчивать? Победить Щербакову, похоже, просто нереально!

Анна за неделю перекроила программу и вернула четверной прыжок. Ну и как с ней бороться?!

2020 год, конечно, богат на фантастические сценарии, но всему есть предел. Анна Щербакова не имела ни шанса проиграть первый этап Кубка России по фигурному катанию. Даже если бы за неделю после контрольных прокатов ни разу не появилась на катке. Но Аня продолжала пахать на тренировках и даже успела кардинально изменить произвольную программу.



Ни странные судейские решения, ни отсутствие сильных соперниц не помешали разглядеть главный итог соревнований в Сызрани: Щербакова будет абсолютным фаворитом сезона.



Похоже, обыграть приму «Хрустального» просто нереально.

Перекроили на славу

После контрольных прокатов поклонники Анны Щербаковой (а их число по сравнению с прошлым сезоном увеличилось в разы) были озадачены. С одной стороны, Аня предстала всё той же внешне хрупкой девочкой с несгибаемым характером. С другой, спортсменка за межсезонье явно выросла, а единственная попытка четверного завершилась падением. Не всем пришлась по душе и произвольная программа от Даниила Глейхенгауза, в которой Щербакова снова примерила привычный для себя образ.

Судьи подарили Щербаковой спорный рекорд на Кубке России. Без него было бы лучше! В Сызрани наконец-то стартовал официальный сезон.

И вот пока фанаты тренерского штаба Тутберидзе яро доказывали, что постановка на самом деле гениальная, сам тренерский штаб в экстренном режиме её перекраивал. Теперь в финальной части звучит энергичная музыка группы One Republic, и благодаря ей вся программа выглядит динамичнее. В ней стало больше жизни.

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Щербакова сохранила четверные

Премьера новой версии состоялась на первом этапе Кубка России в Сызрани. Преимущество Ани над соперницами было настолько колоссальным, что она запросто могла экспериментировать. Могла выйти вообще без четверных, но такой вариант, как призналась сама фигуристка, она даже не рассматривает. Вместо заваленного на прокатах лутца ученица Тутберидзе решила прыгать.

«Иногда не хватает прямых конкуренток». Щербакова – о статусе лидера группы Тутберидзе Анна выиграла этап Кубка России, исполнив четверной. На следующем турнире она хочет показать больше.

На разминке Аня заставила болельщиков понервничать, сделав несколько неудачных попыток, но в самом начале выступления исполнила роскошный флип в четыре оборота. И одним-единственным прыжком сняла все вопросы о том, кто главный фаворит сезона. Щербакова, несмотря на изменения тела и долгое отсутствие ледовых тренировок, сумела сохранить четверные. И продемонстрировала это уже на первом официальном старте сезона.



Всё, сезон в фигурном катании можно заканчивать?

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Чем ответит Трусова?

После четверного у Щербаковой были помарки, но для начала сезона это абсолютно нормально. И даже если отбросить уж слишком щедрые судейские баллы, потенциально двукратная чемпионка России выглядит главной претенденткой на все большие титулы этого сезона. Всего за неделю Аня перекроила программу и вернула четверной. Ну и как с ней бороться?!



Теперь ещё любопытнее, чем ответит Александра Трусова. Уверен, что после такой демонстрации силы от Щербаковой настрой у неё будет просто запредельный.