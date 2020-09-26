«Идеал женского катания». Почему фигуристка Радионова решила закончить со спортом

Если бы Елена Радионова родилась буквально на полгода раньше, то, может быть, на Играх в Сочи в 2014 году весь мир восторгался бы её победой, а не успехами Липницкой или Сотниковой.



По чистому таланту мало кто мог сравниться с Радионовой, ей прочили золото чемпионатов мира и Олимпиад, но великой чемпионкой Елена так и не стала. И в 21 год официально объявила о завершении спортивной карьеры, которая фактически закончилась двумя годами ранее.

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Вечная битва с Туктамышевой

На молодёжных турнирах Радионова неоднократно обыгрывала будущих чемпионок: и Юлию Липницкую, и Евгению Медведеву. Липницкую Елена побеждала потом и на взрослом уровне на этапе Гран-при. Однако по-настоящему воспитанница школы ЦСКА, долгое время тренировавшаяся у Инны Гончаренко, рубилась не с ними, а с Елизаветой Туктамышевой.



На Гран-при в США в сезоне-2014/15 она опередила Туктамышеву на шесть баллов, но потом в финале турнира Лиза всё же была сильнее, отодвинув Радионову на второе место. Уже тогда было понятно, что две россиянки будут доминировать весь сезон и бороться по сути только между собой. Радионова выиграла чемпионат России, а Туктамышева – чемпионат Европы.

Причём на Евро разыгралась драма. Радионова лидировала после короткой программы и классно исполнила произвольную, радостно отправляя поцелуи на камеру в комнате ожидания. А потом на лёд вышла Туктамышева, выдала один из лучших прокатов в жизни и вырвала золото!



На чемпионате мира того же года в Шанхае Елена настраивалась на достойный ответ подруге по команде, хотела выиграть наконец-то серьёзный титул. Однако и тут удача от неё отвернулась. Радионова умудрилась заболеть перед выступлением и катала программу с высокой температурой. Даже в таких условиях она умудрилась стать третьей, поэтому остаётся только догадываться, на что она была способна в оптимальном состоянии.

«Мне всё это надоело»

Для успеха на Олимпиаде Радионова немного не вписалась в нужное поколение. Она была слишком юной для участия в сочинской Олимпиаде, а потом была вынуждена бороться уже с Медведевой. Радионова ещё несколько сезонов провела на хорошем уровне, а в 2017 году перешла к Елене Буяновой в надежде отобраться на Олимпиаду. Но ничего не получалось.



«Мешало здоровье. Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жёсткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум», – приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

Она уже тогда понимала, что это конец карьеры. Тем не менее, Радионова вышла на контрольные прокаты в сентябре 2018 года, хотя было очевидно, что она находится не в форме.



За последние два года о Радионовой было мало слышно, а самая яркая новостью о ней была не связана со спортом. Елена начала встречаться с футболистом московского ЦСКА Константином Кучаевым.

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«Радионова – идеал женского одиночного катания»

И всё-таки красавица-фигуристка наверняка запомнится многим. Её зажигательные выступления под Дженнифер Лопес, трогательный прокат под третий концерт Рахманинова – эти впечатления останутся с болельщиками фигурного катания. Елена Буянова и вовсе назвала Радионову эталоном женского проката и с удовольствием пригласила её в ЦСКА работать постановщиком программ.

«Замечательная фигуристка, талантливая, и для меня она – идеал женского одиночного катания! Она очень тонко чувствует музыку, поэтому я очень рада, что она с нами в ЦСКА в качестве постановщика программ. У неё это хорошо получается. Я хотела бы, чтобы она продолжала в этом направлении развиваться, я знаю, что у неё это точно получится, и её талант постановщика поможет раскрыть многих спортсменов».