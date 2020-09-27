Фигуристка Сотникова призвала девушек прекратить есть. Как ей доверили тренировать детей?

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова снова попала в неприятную историю. Знаменитая фигуристка дала сомнительные советы девушкам, мечтающим о стройной фигуре, чем привела в бешенство сторонников бодипозитива и даже коллегу по спорту.

Аделину обвиняют в пропаганде экстремальных методов похудения и издевательств над организмом. Критики всерьёз обеспокоены здоровьем чемпионки и сомневаются, может ли она с такими взглядами работать детским тренером.

Если Сотникова и учеников своей школы призывает закрыть рот и ничего не есть, то как ей вообще доверили тренировать детей?

«Могу не есть целый день»

Сенсационная чемпионка Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова нередко эпатирует публику и спорит с общепринятыми нормами. Но на этот раз она, похоже, перегнула палку. Аделина призвала девушек прекратить есть.

«Хочешь быть худой, закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды», — рассказала Аделина о секрете поддержания формы.

А затем добавила, что не боится посадить здоровье, так как верит в силу своего организма: «Мой организм всё выдерживает! Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий – и ничего, ещё жива».

«Мне, наверное, психиатр нужен». Как живёт олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова? Ей приписывали романы со звёздами спорта, а она пугала болельщиков. Но, похоже, фигуристка готова к новой жизни.

«Ужасный совет от Аделины»

Жёсткие заявления известной спортсменки тут же вызвали шквал критики в её адрес. Пользователи социальных сетей убеждены, что советы Сотниковой представляют опасность для юных девушек и могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Ей даже рекомендовали обратиться к психологу:

— Нельзя так издеваться над своим организмом. Пока молодая, он справляется, а потом резко вылезут все болячки.

— Да, опасные советы раздаёт Аделина… Напрасно.

— Господи, при всём моём уважении к Аделине, как у неё до сих пор в голове жив этот миф? Серьёзно?

— Ужасный совет от Аделины насчёт еды и похудения. Не есть нельзя, и это давно доказано.

— Ей самой бы разобраться сначала, как это всё работает, а потом уже советы раздавать.

— Аделине срочно надо к диетологу, а лучше сразу к психологу.

— Налицо все признаки расстройства пищевого поведения.

«Не лезьте в наше болото»

Многие пользователи недоумевают, как с таким подходом к питанию Сотникова может работать детским тренером:

— Самое страшное, что она ведь это в голову своим ученикам будет вбивать!

— А потом удивляемся, откуда у фигуристок булимия или анорексия. И это тренер?

— Очень надеюсь, что она не говорит своим спортсменкам не есть.

— Детям из своей школы она тоже это говорит на тренировках?

Не смогла промолчать в данной ситуации и коллега Сотниковой по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева. Призёр юниорского чемпионата мира в танцах на льду призвала девушек не следовать советам прославленной фигуристки: «Не слушайте её, пожалуйста, девочки, ваше тело – ваш дом. Главное, это здоровые отношения с собой. Не лезьте в наше болото, не повторяйте наши ошибки».

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!

«Профессиональная болезнь» фигуристок

Негатив в адрес Сотниковой обусловлен тем, что она затронула по-настоящему больную тему для современного фигурного катания. Проблемы с питанием можно назвать профессиональной болезнью фигуристок. Жёсткие ограничения в еде, постоянный контроль веса и боязнь набрать лишние граммы приводят к психологическим расстройствам.

Из-за подобных проблем завершили карьеру олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая и бронзовая медалистка чемпионата мира Акико Сузуки, а соперница Евгении Медведевой американка Грэйси Голд угодила в тяжёлую депрессию. Ещё хуже пришлось парнице Юлии Антиповой, которая в 16 лет оказалась на грани жизни и смерти из-за анорексии.

А сколько ещё фигуристок предпочитают не распространяться о своих трудностях с питанием?

Аделину Сотникову кинули на 2 млн. Она пыталась спасти неизлечимо больную сестру Олимпийская чемпионка Сочи-2014 от отчаяния пошла к гадалке. А та сбежала с деньгами.

Минус 12 кг за 4 месяца

Сотникова не впервые публично заговорила о секретах стройности, но раньше спортсменка рассказывала лишь о собственном опыте и даже предостерегала других от его повторения.

«Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула. На самом деле так худеть нельзя… это для здоровья очень вредно», объясняла Сотникова, как сбросила 12 кг за четыре месяца.

Сейчас же об опасности голодания Аделина не сказала ни слова, а наоборот подчеркнула, что её организм выдерживает всё. Но где гарантия, что у девочек, последовавших её советам, здоровье окажется таким же крепким, как у привыкшей к нагрузкам профессиональной спортсменки? А сколько совсем юных фигуристок, глядя на Сотникову, будут полностью отказываться от еды?

Конечно, Аделина имеет полное право питаться так, как считает нужным, но всё-таки стоит серьёзно подумать, прежде чем давать публичные советы по такой сложной проблеме.

Тем более, если ты олимпийская чемпионка и тренер в школе собственного имени.