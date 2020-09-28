Забыть всё. Как обнуление помогло Загитовой стать лучшей в мире

Результаты Алины оказались хуже, чем у Медведевой. Но зато стали мировыми рекордами, а сама Загитова вошла в историю.

Алина Загитова всего за два сезона завоевала все крупные титулы в фигурном катании и стала первой в истории абсолютной чемпионкой из России. Но если об этом факте из биографии Загитовой знают плюс-минус все, то о другом её феноменальном достижении вспоминают куда реже.

На турнире в Германии Алине удалось установить сразу три мировых рекорда – редчайший случай в мировом фигурном катании. И это при том, что её результаты оказались хуже, чем у Евгении Медведевой.

Так как же обнуление помогло Загитовой стать лучшей в мире?

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После эпохальной победы Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане юная фигуристка столкнулась с колоссальным прессингом. Специалисты признавались, что хотели видеть на вершине пьедестала Медведеву, фанаты проигравшей соперницы называли её успех случайным и незаслуженным. А провал на постолимпийском чемпионате мира в Милане только усилил скепсис относительно перспектив королевы Пхёнчхана.

Спустя полтора года мы узнаем, что летом 2018-го Алина хотела сделать паузу в карьере, но Этери Тутберидзе уговорила её остаться. Тренерам Загитовой пришлось не только возвращать мотивацию 16-летней фигуристке, но и справляться с проблемами роста – за межсезонье Алина стала выше на 5 см. Контрольные прокаты в Москве заставили болельщиков напрячься: чемпионка много ошибалась и падала, а её произвольная программа выглядела совсем сырой.

Форс-мажор на руку Загитовой

Времени на исправление ситуации было немного, ведь всего через 10 дней Алине предстояло открывать соревновательный сезон на мемориале Ондрея Непелы в Словакии. Однако до Братиславы олимпийская чемпионка так и не добралась, причём не из-за травмы или плохой готовности, а из-за проблем с документами. На границе выяснилось, что согласие на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу было оформлено неправильно, поэтому Алина осталась в Москве, а федерация в срочном порядке заявила её на турнир в Оберстдорфе, запланированный на конец сентября.

Естественно, далеко не все болельщики поверили в официальную версию – уж очень вовремя для Загитовой случился форм-мажор. Ни до, ни после ни о каких проблемах Алины с выездом за рубеж известно не было, все бумаги оформлялись правильно, поэтому ошибка с документами действительно казалась странной. В любом случае, благодаря стечению обстоятельств фигуристка и её тренерский штаб получили лишнюю неделю на подготовку и оттачивание новых программ.

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Ниже, чем у Медведевой

Учитывая уровень соперниц, помешать Загитовой выиграть Nebelhorn Trophy мог только очередной форс-мажор, но на этот раз все документы были оформлены как надо, и фаворитка без приключений добралась до Оберстдорфа. В короткой программе чувствовалось, что Алина сильно волнуется и не может полностью раскрепоститься. Тем не менее, чистые прыжки вкупе с красивым образом из «Призрака оперы» принесли ей 79,93 балла. На Олимпиаде в Пхёнчхане сама же Загитова набрала на три балла больше, но из-за пересмотра правил судейства летом 2018-го предыдущие рекорды были обнулены и перешли в разряд исторических. Поэтому результат Загитовой в Оберстдорфе официально стал новым мировым рекордом.

В произвольной Загитова впервые показала чистый прокат Кармен – той самой постановки, которая через несколько месяцев принесёт ей золото чемпионата мира. И пусть в Оберстдорфе Алина выглядела значительно тяжелее и скованнее, чем в Сайтаме, для сентября её выступление получилось весьма убедительным.

Надо сказать, что судили олимпийскую чемпионку довольно строго, но это не помешало ей установить ещё два мировых рекорда: 158,50 за произвольную и 238,43 по сумме. Оба результата ниже, чем ещё недавно показывала Медведева. Но по новым правилам в расчёт брались только турниры, начиная с сезона-2018/19. Вот почему Загитова установила сразу три мировых рекорда за два дня, хотя и уступила Медведевой.

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Загитова пообещала подумать о четверном прыжке

Конечно, на фоне Олимпийских игр и чемпионата мира победа на скромном предсезонном турнире в Германии не кажется грандиозным достижением, но именно в сентябре 2018 года в Оберстдорфе Загитова показала, что осталась на топ-уровне. И триумф на Олимпиаде, и провал в Милане, и трудное межсезонье – всё осталось позади.

После рекордных прокатов в Германии Загитова обнулилась и начала всё сначала. А вскоре выиграла чемпионат мира и вошла в историю как первая абсолютная чемпионка из России.