«Я больше русский человек». Как фигуристка Медведева скрывала национальность отца

Двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву ждёт, пожалуй, самый жёсткий сезон в карьере. Жене придётся вновь привыкать к требованиям Этери Тутберидзе, бороться с болью в спине и плохой физической формой.

Усложняют ситуацию и новые постановки фигуристки – мощные, яркие, но не прощающие малейших ошибок. А короткая программа под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна – это ещё и очень личная история для Медведевой. Спортсменка, носившая в детстве фамилию отца Бабасян, впервые будет выступать под музыку армянского композитора.



А ведь ещё несколько лет назад чемпионка скрывала национальность отца.

Какую фамилию Медведева носила в детстве

Будущая звезда фигурного катания делала первые шаги на льду под фамилией отца – армянского художника Армана Бабасяна. В Армении этим фактом гордятся и искренне считают Женю своей. В местной прессе фигуристку часто называют Медведева (Бабасян), а иногда даже – Евгения Бабасян. Хотя ещё до перехода к Тутберидзе Женя официально сменила фамилию отца на девичью фамилию бабушки по материнской линии и прославилась на весь мир как Евгения Медведева.

Устала от провалов? Медведева вернулась к Тутберидзе ради спасения карьеры Неужели от безысходности фигуристка готова признать свои ошибки?

Родители спортсменки познакомились в конце 90-х на студии «Союзмультфильм». Бывшая фигуристка Жанна Девятова работала помощником режиссёра, а молодой художник из Еревана Арман Бабасян был ассистентом художника. Когда Жанна решила отдать их трёхлетнюю дочь Женю в фигурное катание, Арман не возражал. Правда, на тренировках дочери почти не бывал, поскольку считал методы детских тренеров чересчур жёсткими.



Через несколько лет после рождения ребёнка Жанна и Арман расстались, но сохранили хорошие отношения и до сих пор поддерживают общение. По словам Бабасяна, он сам дал согласие на смену фамилии дочери, поскольку на тот момент считал это решение правильным.



«Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет!» — говорил Бабасян в интервью «Московскому комсомольцу».

Арман Бабасян Фото: ok.ru

«У меня французское отчество»

Сама Медведева о своём происхождении говорит редко и неохотно. Во время онлайн-общения с болельщиками в 2016 году Женя уже в статусе звезды фигурного катания скрывала национальность отца и даже намекала на французское происхождение.



«Моя фамилия – Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская и родом я из Москвы. Всё. Отчество? У меня очень красивое отчество – Армановна. Арман – это французское имя. Я Армановна, значит, у меня французское отчество», — сказала Евгения.

Впрочем, вряд ли стоит придавать очень уж большое значение словам 16-летнего подростка, пусть и лидера мирового фигурного катания. Многие в таком возрасте фантазируют или стараются приукрасить свою биографию.

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

«Кровь никто не переливал»

Спустя пару лет, уже после победы на Олимпиаде, Медведева не стала отрицать связь с Арменией: «Кровь никто не переливал, у меня отец армянин, но с армянской культурой я не так близко знакома. Не приходилось кататься под армянскую музыку, армянская кухня не совсем мне по вкусу. Я больше русский человек».



Несмотря на эти слова, весной 2018-го слухи активно сватали Медведеву в сборную Армении, хотя руководство местной федерации фигурного катания впоследствии заявило, что такой вариант даже не рассматривался. В итоге Женя переехала в Канаду, но продолжила выступать за Россию, а в следующем сезоне впервые будет кататься под музыку армянского композитора. Конечно, произведения Хачатуряна звучат на ледовых аренах нередко, но выбор музыки для короткой программы как минимум указывает на то, что Евгения больше не стесняется своего происхождения.

«Золотой» наставник. Тренировки в Канаде стоили Медведевой баснословных денег Возвращение к Тутберидзе сэкономит Евгении десятки миллионов.

Как живёт отец Медведевой Арман Бабасян

Что касается отца Медведевой, то Арману Бабасяну сейчас 45 лет. Он живёт в Ереване, занимается бизнесом и редко даёт интервью. После возвращения Жени в группу Тутберидзе Арман одобрил решение дочери и обрадовался, что теперь она будет не так далеко от него. По его словам, они с дочерью отлично чувствуют друг друга.



«Быть Женей — это очень тяжкое бремя. Если честно, я не знаю человека круче, чем моя девочка. Буду расти!» — не скрывает переживаний за дочь Арман Бабасян.