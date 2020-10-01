«А кто родил?!» У Плющенко и Рудковской появился новый сын. Пока — просто Арсений

Имя Евгения Плющенко снова попало в громкие новостные заголовки. Но на этот раз поводом послужил не очередной скандал или конфликт, а счастливое семейное событие. Двукратный олимпийский чемпион стал многодетным отцом, а у его сыновей Егора и Александра появился братик.
Болельщики уже гадают, какое прозвище от родителей получит Арсений Плющенко. Будет ли он фигуристом? Во сколько лет заработает свой первый миллион? А главное — станет ли Арсений последним ребёнком в семье Плющенко и Рудковской?
Ведь Яна не скрывала, что они с Евгением пошли на смелый шаг в надежде стать родителями девочки.
«Этот Малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко»
Знаменитый фигурист и его супруга решили поделиться с подписчиками радостной новостью вечером 1 октября.
«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская в своём «инстаграме».
Старший сын Плющенко и Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, обрадовался появлению младшего брата, а счастливый отец поприветствовал малыша и сообщил подписчикам его дату рождения – 25 сентября 2020 года.
Плющенко и Рудковская вызвали у подписчиков недоумение
Поклонники звёздной семьи мгновенно засыпали страницы Евгения, Яны и Александра сотнями поздравительных сообщений. Впрочем, многие искренне недоумевали, ведь Рудковская постоянно появлялась на публике без каких-либо признаков беременности, а уже через четыре дня после рождения Арсения присутствовала на соревнованиях по случаю юбилея школы «Самбо-70», которые выиграл её сын Саша.
Подписчики пытались понять, что происходит:
— А кто родил?!
— Усыновили или суррогатная мама была?
— Вот это нежданчик
— Яна же вроде не была беременна?
На самом деле Яна действительно не была беременна, а для рождения второго совместного ребёнка пара обратилась к услугам суррогатной матери. Причём супруга фигуриста никакой тайны из этого не делала, а не раз говорила о своих планах.
«У меня была операция, после которой̆ стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное – решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения – у Жени пунктик. Ну и законодательно в России этот вопрос до конца не решён», — говорила Рудковская в интервью журналу Tatler в ноябре 2019 года.
Будет ли прозвище у Арсения Плющенко?
Судя по всему, Яне удалось переубедить мужа и решить все юридические вопросы. Арсений – второй совместный ребёнок в семье Рудковской и Плющенко. Об их отношениях стало известно в 2008-м, а спустя год молодые люди поженились. В 2013 году Яна родила сына Александра, который с подачи родителей получил прозвище Гном Гномыч. При этом у Саши и Арсения есть и три сводных брата – сын Плющенко от его первой жены Марии Ермак – Егор, а также дети Рудковской от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Николай.
Подписчики звёздной четы гадают, какая судьба ждёт Арсения Плющенко. Будет ли он с детства сниматься в рекламе и зарабатывать миллионы, как старший брат? Планирует ли Евгений делать из него чемпиона по фигурному катанию?
Многих также волнует, будут ли родители придумывать ему домашнее прозвище и придавать его огласке, ведь пока мальчика представили только по имени – Арсений. Народ проявляет чудеса изобретательности и предлагает самые разнообразные варианты. Хотя, весьма вероятно, Яна и Евгений не захотят повторения ситуации с Сашей, которому будет крайне трудно избавиться от прикрепившегося псевдонима.
Арсений только родился, а поклонники уже переживают, повторит ли он судьбу Гном Гномыча.
Плющенко и Рудковская на этом не остановятся?
Теперь Плющенко придётся разрываться между работой в собственной академии и домом, где его ждёт маленький Арсений. Рудковской тоже будет нелегко, так как она продолжает заниматься продюсированием звёзд эстрады. Впрочем, есть все основания полагать, что Арсений ненадолго будет самым младшим в семье. Евгений признавался, что мечтает о пятерых детях, а его жена не скрывала желания стать мамой девочки.
«Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, всё откладывала, откладывала», — говорила Яна.
Возможно, через какое-то время мечта Яны и Евгения всё-таки сбудется, и тогда у Плющенко появится отличный шанс вырастить настоящую чемпионку с нуля. В прямом смысле слова.
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