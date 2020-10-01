«А кто родил?!» У Плющенко и Рудковской появился новый сын. Пока — просто Арсений

Имя Евгения Плющенко снова попало в громкие новостные заголовки. Но на этот раз поводом послужил не очередной скандал или конфликт, а счастливое семейное событие. Двукратный олимпийский чемпион стал многодетным отцом, а у его сыновей Егора и Александра появился братик.

Болельщики уже гадают, какое прозвище от родителей получит Арсений Плющенко. Будет ли он фигуристом? Во сколько лет заработает свой первый миллион? А главное — станет ли Арсений последним ребёнком в семье Плющенко и Рудковской?



Ведь Яна не скрывала, что они с Евгением пошли на смелый шаг в надежде стать родителями девочки.

«Этот Малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко»

Знаменитый фигурист и его супруга решили поделиться с подписчиками радостной новостью вечером 1 октября.



«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская в своём «инстаграме».

Старший сын Плющенко и Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, обрадовался появлению младшего брата, а счастливый отец поприветствовал малыша и сообщил подписчикам его дату рождения – 25 сентября 2020 года.

Плющенко и Рудковская вызвали у подписчиков недоумение

Поклонники звёздной семьи мгновенно засыпали страницы Евгения, Яны и Александра сотнями поздравительных сообщений. Впрочем, многие искренне недоумевали, ведь Рудковская постоянно появлялась на публике без каких-либо признаков беременности, а уже через четыре дня после рождения Арсения присутствовала на соревнованиях по случаю юбилея школы «Самбо-70», которые выиграл её сын Саша.

Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут? Семилетний Саша побеждает благодаря возможностям родителей. Но так будет не всегда!

Подписчики пытались понять, что происходит:



— А кто родил?!



— Усыновили или суррогатная мама была?



— Вот это нежданчик



— Яна же вроде не была беременна?

На самом деле Яна действительно не была беременна, а для рождения второго совместного ребёнка пара обратилась к услугам суррогатной матери. Причём супруга фигуриста никакой тайны из этого не делала, а не раз говорила о своих планах.



«У меня была операция, после которой̆ стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка. Теперь главное – решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения – у Жени пунктик. Ну и законодательно в России этот вопрос до конца не решён», — говорила Рудковская в интервью журналу Tatler в ноябре 2019 года.

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Будет ли прозвище у Арсения Плющенко?

Судя по всему, Яне удалось переубедить мужа и решить все юридические вопросы. Арсений – второй совместный ребёнок в семье Рудковской и Плющенко. Об их отношениях стало известно в 2008-м, а спустя год молодые люди поженились. В 2013 году Яна родила сына Александра, который с подачи родителей получил прозвище Гном Гномыч. При этом у Саши и Арсения есть и три сводных брата – сын Плющенко от его первой жены Марии Ермак – Егор, а также дети Рудковской от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Андрей и Николай.

“Был бы бездарь, пошёл бы в футбол. Или в школу”. Что не так с сыном Плющенко? Супруга Плющенко не отправит своего шестилетнего сына ни в футбол, ни в хоккей, ни даже в школу. Он же талант, а не какой-нибудь бездарь!

Подписчики звёздной четы гадают, какая судьба ждёт Арсения Плющенко. Будет ли он с детства сниматься в рекламе и зарабатывать миллионы, как старший брат? Планирует ли Евгений делать из него чемпиона по фигурному катанию?



Многих также волнует, будут ли родители придумывать ему домашнее прозвище и придавать его огласке, ведь пока мальчика представили только по имени – Арсений. Народ проявляет чудеса изобретательности и предлагает самые разнообразные варианты. Хотя, весьма вероятно, Яна и Евгений не захотят повторения ситуации с Сашей, которому будет крайне трудно избавиться от прикрепившегося псевдонима.



Арсений только родился, а поклонники уже переживают, повторит ли он судьбу Гном Гномыча.

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Плющенко и Рудковская на этом не остановятся?

Теперь Плющенко придётся разрываться между работой в собственной академии и домом, где его ждёт маленький Арсений. Рудковской тоже будет нелегко, так как она продолжает заниматься продюсированием звёзд эстрады. Впрочем, есть все основания полагать, что Арсений ненадолго будет самым младшим в семье. Евгений признавался, что мечтает о пятерых детях, а его жена не скрывала желания стать мамой девочки.



«Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, всё откладывала, откладывала», — говорила Яна.



Возможно, через какое-то время мечта Яны и Евгения всё-таки сбудется, и тогда у Плющенко появится отличный шанс вырастить настоящую чемпионку с нуля. В прямом смысле слова.