От Гран-при осталось одно название. Не зря Загитова игнорирует этот турнир

Серия Гран-при в этом сезоне пройдёт под неофициальным девизом «лучше, чем ничего». Результаты ни на что не влияют, рекорды не фиксируются, баллы в рейтинг не прибавляются. В общем, от престижного и важного турнира осталось одно название. На многих этапах конкуренция оставляет желать лучшего, а кое-где и вовсе наблюдается недобор участников.



К счастью, московского этапа Гран-при это не касается. Турнир в Москве должен стать репетицией чемпионата страны, и мощный список участников это только подтверждает. С 20 по 22 ноября зрители арены «Мегаспорт» увидят лучших фигуристов России и ближайшего зарубежья. Если, конечно, соревнования пройдут со зрителями и вообще состоятся.



Чем больше в этом сомнений, тем правильнее кажется решение Алины Загитовой пропустить странный и неполноценный сезон. И тем менее нереальным выглядит её возвращение на лёд.

В России пройдёт лучший этап Гран-при

Решения о проведении конкретных этапов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Честно говоря, рассчитывать, что серия пройдёт в полном объёме, могут только убеждённые оптимисты. Тем не менее организаторы пока готовятся именно к этому сценарию.



Распределение спортсменов по этапам, опубликованное Международным союзом конькобежцев, лишь подтвердило очевидное: самым интригующим, представительным и конкурентным станет московский этап Гран-при, который должен пройти в «Мегаспорте» с 20 по 22 ноября. Только в столице России во всех четырёх видах будут выступать фигуристы топ-уровня. В Японии, к примеру, не будет турнира спортивных пар, а в Китае на женские соревнования заявлена одна фигуристка. Да и там, где недостатка в участниках нет, уровень конкуренции часто кажется посредственным.



Поэтому уже смело можно говорить, что московский этап Гран-при будет лучшим. Опять же, если он вообще будет.

Этап Гран-при в Москве. 20-22 ноября Состав участников



Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова, Евгения Медведева,

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Роман Савосин, Андрей Мозалёв (все – Россия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Морис Квителашвили, Иракли Майсурадзе (оба — Грузия), одно вакантное место.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков (все – Россия), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия), Анна Верников/Евгений Краснопольский (Израиль), одно вакантное место для сборной России.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (все – Россия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия). Елизавета Туктамышева , Софья Самодурова, Анастасия Гулякова (все – Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Алина Урушадзе (Грузия), два вакантных места для россиянок.Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Роман Савосин, Андрей Мозалёв (все – Россия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Морис Квителашвили, Иракли Майсурадзе (оба — Грузия), одно вакантное место.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков (все – Россия), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия), Анна Верников/Евгений Краснопольский (Израиль), одно вакантное место для сборной России.Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (все – Россия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия).

Личные счёты Косторной и Трусовой

Самая горячая битва, как обычно, ожидается среди одиночниц. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне на всех шести этапах Гран-при побеждали россиянки и исключительно подопечные Этери Тутберидзе. Теперь же Александра Трусова и Алёна Косторная будут противостоять бывшей одногруппнице Анне Щербаковой уже в качестве учениц академии Евгения Плющенко. И именно московский этап Гран-при обещает нам первое полномасштабное сражение Тутберидзе и Плющенко. Оба наставника бросят в бой лучшие силы. Щербакова и Медведева постараются продолжить победную серию «Хрустального» на этапах Гран-при, а Трусова и Косторная сделают всё, чтобы доказать правильность перехода к Плющенко.

При этом в первую очередь Саша и Алёна будут биться не за «Ангелов Плющенко», а за самих себя. Очевидно, что между девушками присутствует конкуренция, и этап в Москве даст предварительные ответы на многие вопросы. Кто же на самом деле королева «Ангелов Плющенко»? Поможет ли Косторной то, что она «увела» у Трусовой тренера, за которым та изначально уходила к Плющенко?



Или Саша даже без Розанова будет выше действующей чемпионки финала Гран-при?

На что способна Медведева?

Совершенно разные подходы к работе у Тутберидзе и Плющенко только добавляют остроты их противостоянию. Евгений рассчитывает на фигуристок, с которыми работает совсем недавно, в то время как Этери ведёт Щербакову и Медведеву с детства. И если способность Ани бороться за победу даже не обсуждается, то выступление Жени – тайна за семью печатями.

Канада ждёт. Медведева откажется от конкуренции в России ради лёгкой победы? Евгении абсолютно ни к чему тратить нервы на московском этапе Гран-при. И пусть сколько угодно обвиняют в трусости!

На этапе Гран-при в Москве от Евгении вряд ли стоит ждать чуда. Скорее всего, её основной задачей будет чисто откатать программы и, возможно, усложнить каскады. С поддержкой лучшего тренера мира прошлого сезона Медведева поборется минимум за топ-4, а при удачном стечении обстоятельств может и ворваться в тройку призёров.

Как Мишин обошёл Тутберидзе и Плющенко

Символично, что больше всего своих учениц на лёд «Мегаспорта» выведет не Тутберидзе и не Плющенко, а мэтр тренерского цеха Алексей Мишин, предпочитающий находиться в стороне от скандалов. Главное, чего мы ждём от его фигуристок, — прыжки ультра-си. Софья Самодурова и Анастасия Гулякова в прошлом сезоне интриговали болельщиков видео с исполнением тройного акселя, а Елизавета Туктамышева помимо этого прыжка показывала на тренировках чистый четверной тулуп и обещала выучить сальхов. Несмотря на яркое катание и смелые образы, без сложных прыжковых элементов борьба за лидерство для учениц Алексея Николаевича будет невозможна.

Помимо россиянок на этап заявлены азербайджанка Екатерина Рябова, белоруска Виктория Сафонова и грузинка Алина Урушадзе. Представить кого-то из них на пьедестале трудно, но благодаря этим девушкам турнир в Москве приобретёт статус международного, что в нынешних условиях большая редкость. К тому же как минимум Рябова, тренирующаяся в академии Плющенко, вполне способна оказаться в топ-5.

Возвращение Загитовой – уже не фантастика

Единственная фигуристка из состава основной сборной России, не заявленная на этапе Гран-при в Москве, — Алина Загитова. Нет ничего удивительного в том, что олимпийская чемпионка игнорирует этот турнир. Некоторые фанаты Алины отмечают, что на этапе есть ещё два свободных места для россиянок, и надеются на потрясающий сюрприз от любимой фигуристки. Но в реальности Загитова вряд ли будет соревноваться в этом сезоне. Чемпионка поставила карьеру на паузу и сейчас успешно реализует себя в качестве телеведущей, а также учится на очном отделении в серьёзном вузе. Развитие событий с коронавирусом показывает, что Алина сделала абсолютно верный выбор, пожертвовав своеобразным сезоном ради новых вызовов.

«Совести у тебя нет!» Неужели Загитовой абсолютно наплевать на своих болельщиков? Олимпийская чемпионка проявила максимальное неуважение к фанатам.

Куда более вероятной кажется версия другой части фанатов Загитовой. «Отдохнёт, а потом с новыми силами вернется к Олимпиаде», — уверены многие поклонники 18-летней спортсменки.



И такой вариант с каждым днём кажется всё менее фантастичным. Конечно, Загитовой придётся навёрстывать упущенное, но ведь и у остальных фигуристок серьёзных стартов будет раз-два и обчёлся. Да и тренировочный процесс Алина не прерывала. Положа руку на сердце, возвращение Загитовой к соревнованиям по-прежнему выглядит маловероятным. Но при сильном желании самой спортсменки сенсация возможна.



Тем более фанаты готовы принять любой результат Алины, лишь бы снова увидеть её на льду. Разве может быть более мощная мотивация для возвращения?