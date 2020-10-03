Ленивые губы и пробка во рту. Загитова готова избавиться от образа пай-девочки

На Первом канале стартует очередной сезон «Ледникового периода». А значит, болельщики наконец-то увидят, на что Алина Загитова променяла фигурное катание. Участие олимпийской чемпионки в качестве ведущей привлечёт к экранам даже тех, кому раньше мучения артистов на льду были до лампочки.

Вполне естественно, что именно вокруг Алины строится чуть ли не весь пиар проекта. Накануне премьеры Загитова вместе со своим соведущим Алексеем Ягудиным побывала в гостях шоу «Вечерний Ургант»… и произвела фурор! Фигуристка появилась в студии в откровенном чёрном платье, ничего не стеснялась и даже довела Урганта до истерики.

Кажется, Алина готова избавиться от скучного и поднадоевшего образа пай-девочки.

137 слов за 16 минут

Вообще по визитам Загитовой к Урганту легко отслеживается её карьерный путь. Впервые она стала гостьей рейтингового вечернего шоу в апреле 2019-го. Алина пришла к Ивану вместе со своей собакой Масару, подаренной ей после победы на чемпионате мира в Сайтаме. 16-летняя фигуристка сильно стеснялась, часто не могла подобрать слова, а её застенчивость заметно контрастировала с довольно смелым красным платьем и ярким макияжем. Ургант старался не ставить юную гостью в неудобное положение, но раскрепостить Алину так и не смог.

Спустя восемь месяцев Загитова вновь оказалась на удобном диване в знакомой студии. На этот раз в сопровождении другой олимпийской чемпионки Татьяны Навки. К тому моменту Алина уже объявила о приостановке карьеры и пришла к Урганту для пиара ледового шоу «Спящая красавица», где ей предстояло исполнить главную роль. В беседе с ведущим в основном участвовала более опытная в таких делах Навка, а Загитова за 16 минут эфирного времени произнесла всего 137 слов.

«Это уже не спорт, а шоу-бизнес». На самом деле Загитова нужна Рудковской, а не Плющенко От Алины больше не стоит ждать медалей. Зато на ней можно отлично заработать!

Ленивые губы и пробка во рту

На этой неделе Загитова посетила студию «Вечернего Урганта» в третий раз. И снова в новом качестве. Теперь она не действующая фигуристка и не прима ледового шоу, а ведущая Первого канала. Вместе с Алиной гостем шоу стал её коллега по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин. Можно было предположить, что Алексей возьмёт пример с Навки и примет огонь на себя, но Загитова по-настоящему удивила.

Ещё до эфира Алина взбудоражила фанатов фотографией роскошного и весьма откровенного чёрного платья, в котором пришла на съёмки. Впрочем, поведение фигуристки во время интервью впечатлило не меньше, чем её наряд. Загитова держалась уверенно и не стеснялась камеры. В начале выпуска Алина вспомнила, как сдавала на права, а затем выдала огненный рассказ о занятиях с репетитором по речи. Одни перлы про «ленивые губы» и «пробку во рту» чего стоят!

«У меня есть специальный репетитор по речи. Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с репетитором разговаривать. И она меня просит разговаривать везде, где есть время. Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую», — объяснила Алина.

Алина Загитова: репетитор по речи говорит, что у меня ленивые губы

А вот эта её фраза: «Меня мама посадила, сказала: «Тебе надо на механике. Мало ли как жизнь сложится» вообще «порвала» зал и вызвала у Урганта истерику. Иван вместе с Ягудиным смеялись до слёз.

Загитова — новая звезда шоу-бизнеса. Сложно поверить, что она вернётся в спорт Интервью модному журналу открыло чемпионку с новой стороны.

Загитова кардинально изменилась

Конечно, Ургант и Ягудин мастерски исполняли роли второгоплана и делали всё, чтобы Загитова чувствовала себя главной звездой вечера. Но Алине всё равно надо отдать должное. Это уже не та зажатая и скованная девочка, с трудом складывающая слова в предложения. Да, она только начинает обретать уверенность при выступлениях на публике, но колоссальный прогресс, достигнутый всего за несколько месяцев, действительно внушает уважение. Преображение нашей чемпионки просто удивительно!

Похоже, Загитова поняла, что тихие пай-девочки в шоу-бизнесе не котируются. Для того, чтобы и дальше строить успешную карьеру на виду у всей страны, от образа скромницы придётся избавиться. В гостях у Урганта Алина показала, что готова к этому. Она учится подавать себя, не стесняться публики и грамотно формулировать мысли. А без всего этого медийной персоне сейчас просто никуда.

И что-то подсказывает, что чемпионка ещё не раз удивит фанатов.