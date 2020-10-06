Бузова, Загитова и пародия на спорт. Как «Ледниковый период» вредит фигурному катанию

Первый же выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период» спровоцировал скандалы, конфликты и пересуды. Пользователи смакуют поцелуй Елены Ильиных с певцом Владом Топаловым. Алексей Ягудин в резкой форме отвечает на критику его соведущей Алины Загитовой. Обычно сдержанный продюсер проекта Илья Авербух публично хамит комментатору Александру Гришину.
И бог с ним, что всё это серьёзно обсуждается на страницах ведущих спортивных СМИ. Хуже другое. На фоне последних скандалов фигурное катании и так сильно «пожелтело», а теперь и вовсе рискует свалиться в яму шоу-бизнеса, выбраться из которой будет ой как непросто.
Так почему шоу, призванное подогревать интерес к фигурному катанию, откровенно эксплуатирует его популярность?
«Ледниковый период» затмил Кубок России
Премьерный выпуск седьмого сезона «Ледникового периода» состоялся за неделю до второго этапа Кубка России в Москве. Если ситуация с коронавирусом позволит провести соревнования в срок, то нас ждут сразу несколько крутых сюжетов: первый официальный турнир Александры Трусовой под руководством Плющенко, первый старт Евгении Медведевой после сенсационного возвращения к Тутберидзе, дебют потенциальной чемпионки Олимпиады в Пекине Камилы Валиевой на взрослом уровне.
Но вместо этого в топе новостной повестки сплошной «Ледниковый период». Может, и неплохо, что конкурс ледовой самодеятельности с участием звёзд шоу-бизнеса и бывших фигуристов берёт на себя солидную часть той токсичности, что сейчас существует в фигурном катании. Но вряд ли создатели проекта ставили перед собой именно такую задачу.
Есть ощущение, что в погоне за рейтингом продюсеры пытались позиционировать своё детище как важное событие из мира фигурного катания. Члены жюри, включая легкоатлетку Исинбаеву и певца Лазарева, на голубом глазу оценивают выступления артистов и шоуменов, некоторые из которых с трудом передвигаются по льду на коньках. А профессиональные спортивные комментаторы описывают происходящее так, будто это и вправду важные соревнования, а не шоу на потеху публике. На выходе получаем пародию на спорт – не слишком достоверную, зато яркую и шумную
И в эту логику, кстати, отлично укладывается приглашение в качестве ведущей Алины Загитовой – суперпопулярной фигуристки, не имевшей никакого отношения ни к телевидению, ни к шоу-бизнесу. Именно Алину раскручивают как главную звезду проекта, а не ту же Ольгу Бузову, которая в целом гораздо популярнее олимпийской чемпионки. Это ещё раз подтверждает, что в первую очередь ставка делается на любителей фигурного катания.
Как телешоу помогли фигурному катанию
В самой попытке использовать бешеную популярность фигурного катания ничего предосудительного нет, но размытие границ между развлекательным телешоу и большим спортом вряд ли закончится чем-то хорошим для последнего. А ведь изначально у «Ледникового периода» была совсем другая задача, с которой проект здорово справлялся.
Первый сезон вышел в 2007 году, вскоре после триумфа российских фигуристов на Олимпиаде в Турине. Новоиспечённые олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров и Максим Шабалин вместе с другими звёздными фигуристами, совсем недавно завершившими карьеру, не только показывали крутое шоу, но и повышали интерес к фигурному катанию как к спорту.
Больше шоу-бизнеса, меньше спорта
Не имеет смысла отрицать, что ранние сезоны «Ледникового периода» и подобные программы действительно способствовали росту популярности фигурного катания и активному наполнению детских секций. Но сейчас, когда ажиотаж вокруг фигурного катания бьёт все рекорды, возвращение на экраны ледового телешоу выглядит не иначе как желание извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
Из-за этого привычная для шоу-бизнеса токсичность автоматически распространяется на фигурное катание. Скандалы вокруг шоу разделяют и без того разделённых фанатов на разные лагеря, заставляют занимать чью-то позицию и реагировать на то, что вроде бы не имеет никакого отношения к спорту.
Причём происходит это при непосредственном участии тех, кто призывает понижать градус напряжённости и агрессии.
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