«Люда была сверхспособная». Какую цену фигуристка Нелидина заплатила за место в истории

Талантливая россиянка первой в Европе прыгнула тройной аксель. А в 17 лет оказалась в критическом состоянии из-за истощения организма.

Имя Людмилы Нелидиной вряд ли что-то скажет даже продвинутым любителям фигурного катания. А между тем она значительно опередила своё время и предвосхитила техническую революцию. Именно Нелидина вошла в историю как первая в Европе исполнительница тройного акселя.

Тренеры прочили ей золото Олимпиады и поощряли тягу к суперсложным элементам, не замечая, что у девочки серьёзные проблемы со здоровьем. Тревогу забили слишком поздно: когда над талантливой фигуристкой нависла смертельная опасность.

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Тройной аксель в 12 лет

До Олимпиады в Сочи женское одиночное катание считалось самым проблемным видом сборной России. Мария Бутырская и Ирина Слуцкая по десять лет выступали на топ-уровне и приносили стране медали, но до олимпийского золота так и не добрались. Остальные фигуристки получали грандиозные авансы на старте карьеры, но довольно быстро переходили в разряд разочарований. В начале нулевых эта судьба постигла Людмилу Нелидину.

Уже в 12 лет высокая и статная девочка, тренировавшаяся у Жанны Громовой и Виктора Кудрявцева, начала осваивать тройной аксель и четверной тулуп – уникальный для того времени случай. Несмотря на явный талант к прыжкам, Люда оставалась в тени других юниорок, из-за чего в 1998-м сменила гражданство и стала выступать за Азербайджан. Впрочем, уже через сезон девушка вернулась под флаг России.

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Идеальная для прыжков

В 16 лет Нелидина замкнула топ-5 на дебютном чемпионате России, а в следующем сезоне праздновала первые международные успехи – победу на взрослом Nebelhorn Trophy в Германии и второе место в финале юниорского Гран-при. Однако фигуристка считала, что прогрессирует не так быстро, как могла бы, и решила поменять тренера. От Жанны Громовой, чьё внимание было сосредоточено на Слуцкой, Людмила перешла к Елене Чайковской, ранее работавшей с Бутырской. «По своему потенциалу она через год-два могла побеждать всех. Не только в стране – в Европе. Прямо скажу – Люда была сверхспособная. Мы очень на неё надеялись. Тем более что стиль катания у неё совершенно неженский. Она бесстрашно исполняла мужские прыжки. Редкое качество. Люда была худая, но ножки у девочки накачанные. Очень ровненькая по фигуре. Идеальная для прыжков», — вспоминала Чайковская в книге «Конёк Чайковской. Обратная сторона медалей».

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Исторический прыжок в США

Так вышло, что звёздный час Нелидиной пришёлся на турнир, где она даже не попала на пьедестал. На этапе Гран-при в США в октябре 2002 года 17-летняя спортсменка вошла в историю как первая в Европе исполнительница тройного акселя. До неё этот сложнейший прыжок на официальных международных турнирах покорялся только японкам Мидори Ито и Юкари Накано, причём последняя совершила свою удачную попытку за несколько минут до Нелидиной. В итоговом протоколе этапа россиянка стала лишь пятой, но на это никто не обращал внимания.

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Чайковская не скрывала гордости за подопечную и говорила о надвигающейся технической революции.

«Люда произвела фурор уже на тренировках, когда поначалу никто толком и не понял, что это был аксель 3,5, а не 2,5. Вообще взрыв был необыкновенный, это было главное событие турнира. Честно, потому что все спрашивают: «Это что, революция в женском одиночном катании? Людмила за собой всех поведёт?» — рассказывала Чайковская «Советскому спорту».

Также тренер анонсировала четверной тулуп и объясняла феномен ученицы природной прыгучестью. Сама спортсменка искренне недоумевала, почему все восхищаются её прыжками: «Нет никакого секрета в исполнении тройного акселя. Я обожаю прыгать. Каждый имеет свои, свойственные только ему способности и таланты. В этом нет ничего особенного».

Конец карьеры в 17

После исторического тройного акселя о Нелидиной заговорили как о главной надежде России на Олимпиаде в Турине, а американская пресса называла её основной конкуренткой Саши Коэн. Казалось, у эффектной блондинки полно времени, чтобы прибавлять в артистизме и завоёвывать симпатии арбитров, однако на деле всё вышло иначе.

Чемпионат мира-2003, на котором Люда заменила Слуцкую, стал для неё первым и последним большим турниром в жизни. В Вашингтоне Нелидина неудачно исполнила коронный аксель, допустила много ошибок и оказалась 13-й. А уже в следующем сезоне завершила карьеру в 17 лет. Тогда многие считали, что перспективную фигуристку надломил провал на чемпионате мира. Но истинная причина ухода Нелидиной из спорта крылась в другом.

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«Дико бледная» и «тощая как щепка»

Только спустя много лет стало известно, что Людмила страдала от анорексии. Даже сейчас фигуристки редко признаются в расстройстве приёма пищи, а тогда и вовсе считалось, что такой проблемы не существует. Чайковская вспоминала, что Нелидина была «дико бледной» и «тощей как щепка», но списывала это на физиологию и наследственность.

«Перед чемпионатом мира 2003 года, который проходил в Вашингтоне, мы сидели у Галины Змиевской под Нью-Йорком две недели. Стол у Змиевской был всегда роскошным – и московский ребёнок начал есть непрестанно. Наевшись фруктов, она бралась за картошку и мясные нарезки. И потом опять и опять…

Галина мне подсказала, что Люда, поев, куда-то уходит. Потом возвращается. И снова ест. И так по нескольку раз… Ну и что я об этом могла подумать?! У меня никогда ничего подобного не было! Выяснилось, что Люда уходила в туалет и вызывала у себя искусственную рвоту, засовывая два пальца в рот. Позже стало понятно, что в таком ненормальном состоянии фигуристка живёт уже год. Я просто обалдела от такой информации», — признавала Чайковская.

Врачи спасли жизнь, но не карьеру

По возвращении в Москву тренеры забили тревогу и показали спортсменку врачам. К тому моменту организм Нелидиной отторгал даже воду. У 17-летней фигуристки выявили анорексию, которая угрожала не только здоровью, но и жизни девушки. К счастью, специалистам удалось вывести её из критического состояния и нормализовать работу организма, но о продолжении карьеры речи уже не шло.

«И тогда, и сейчас, возвращаясь мысленно к той истории, я думаю: «Какой способный был человечек. И как глупо, из-за такой дури всё оказалось испорчено!» — сокрушается Елена Чайковская.

Могла ли юная девушка издеваться над своим организмом и доводить себя до истощения в тайне ото всех? Или окружающие видели её проблемы, но понимали, что набор веса лишит её уникальных прыжков и шансов на медали? Сейчас об этом остаётся только догадываться, да и разбираться уже поздно. Зато никогда поздно сделать выводы. Например, о том, что даже самые сложные и крутые прыжки не гарантируют ни побед, ни места в памяти болельщиков.

Даже если за их исполнение ты едва не заплатил жизнью.