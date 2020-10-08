«Боль – твоя цена за победу». Как Загитова помогла Валиевой совершить настоящий подвиг

14-летняя Камила Валиева – главная претендентка на золото Олимпиады-2022 в Пекине. Такой груз ожиданий может задавить кого угодно, но хрупкая девочка из Казани пока выдерживает. В прошлом сезоне Камила завоевала все возможные титулы на юниорском уровне, а недавно в виде исключения выступила на контрольных прокатах сборной России. Теперь Валиева дебютирует на взрослом уровне и бросает вызов лидерам сборной, включая Александру Трусову.

Однако это только на первый взгляд кажется, что для Камилы всё складывается идеально. Менее года назад её карьера оказалась под угрозой из-за тяжёлой травмы. Второй перелом мог оставить юную звездочку без первого серьёзного титула, но Валиева совершила настоящий подвиг и ясно дала понять, что в своём поколении у неё просто нет соперниц.

И откуда только у 13-летнего подростка такой волевой характер?!

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Валиева пришла к Тутберидзе после травмы

О Камиле Валиевой заговорили в 2019 году, спустя несколько месяцев после перехода в «Хрустальный». Изящная фигуристка с балетными данными лихо крутила на тренировках четверной тулуп, а её программа «Девочка на шаре» привела в восторг и Этери Тутберидзе, и внучку Пабло Пикассо.



Свой первый международный сезон Валиева начала с победных выступлений на этапах юниорского Гран-при во Франции и Челябинске. У тренерского штаба было достаточно времени, чтобы исправить допущенные ошибки и подвести спортсменку в оптимальной форме к декабрьскому финалу серии, однако в октябре на одной из тренировок Камила упала и сломала ногу.



Это была уже вторая подобная травма для 13-летней фигуристки, причём в первый раз перелом серьёзно выбил её из колеи. Валиева, занимавшаяся в школе «Москвич», потеряла мотивацию, начала сомневаться в себе и опасаться сложных прыжков. Тогда-то в попытке вывести дочь из этого состояния родители Камилы и отвели девочку на просмотр к Тутберидзе.

Фирменный характер «Хрустального»

Показательно, что на второй перелом Валиева отреагировала совсем иначе. Фигуристки «Хрустального» привыкли сталкиваться с трудностями — в них с малых лет воспитывают чемпионский характер. Его и проявила Камила, когда вновь оказалась в затруднительном положении. Спустя всего два месяца после перелома она вышла на лёд и идеально откатала произвольную программу в финале Гран-при в Турине.



В разгар сезона Валиева надолго выпала из тренировочного процесса, потеряла четверной прыжок и явно находилась не в лучшей форме. Но всё-таки собралась и показала, что даже в таком состоянии не собирается проигрывать ни хвалёной американке Алисе Лью, ни кому бы то ни было ещё. Это был настоящий подвиг!

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фантастическое возвращение Валиевой в строй произошло благодаря не только её силе воли, но и грамотной работе тренеров. По словам фигуристки, штаб Тутберидзе оказал ей моральную поддержку и подготовил интенсивный график тренировок. «Сначала было тяжело, потому что сложно накатывать программы. Ты едешь и понимаешь, что у тебя не хватает «дыхалки» не то что на вторую половину, но и на первую. Было трудно сперва, но затем с каждой тренировкой становилось всё легче и легче», — рассказывала Камила в интервью ТАСС.

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Валиева вдохновлялась примером Загитовой

Однако волевая победа в Турине была лишь первым этапом на пути к главной цели – чемпионату мира среди юниоров. Там от Валиевой требовалось показать максимум, включая чистые четверные. И, естественно, никаких скидок на осеннюю травму ждать не приходилось. А ведь после того злополучного падения у Камилы возник психологический страх захода в сложные элементы, поэтому на тренировках её приходилось отрабатывать квады со страховкой. Но уже на первенстве России все проблемы улетучились: спортсменка смело зашла на четверной тулуп и сорвала овации зала.



Примером для Валиевой стала Алина Загитова. Камила признавалась, что именно олимпийская чемпионка помогла ей, когда она вела сложную борьбу с самой собой. У Алины тоже были переломы, после которых она буквально училась ходить заново, но у неё была цель — победа на Олимпиаде в Пхёнчхане.



Какая же цель была у Валиевой? В первую очередь — доказать себе, что может решить любую проблему. Её было просто не остановить — на льду фигуристка оказалась в рекордные сроки. Для сравнения, у сломавшей ногу в том же возрасте двукратной чемпионки России Анны Щербаковой ушло на восстановление ушло полгода. Конечно, каждый случай индивидуален, но упорство Камилы налицо.

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Чемпионат мира среди юниоров — последний рубеж

В Таллине Валиева снова встретилась с Алисой Лью, которая на бумаге превосходила её по технической сложности. В арсенале американки помимо четверного лутца был и тройной аксель, дававший ей преимущество в короткой программе. Валиеву трудно было назвать фаворитом, но Камила откатала обе свои программы почти без помарок. В произвольной у неё возникли трудности с первым четверным тулупом, но она быстро сориентировалась, рискнула и превратила второй четверной тулуп в каскад. Находчивость и умение бороться до конца помогли Камиле набрать 152,38 балла и установить новый мировой рекорд.

Она превозмогла боль и показала себя отличным бойцом. «Когда ты катаешься на коньках, ты не чувствуешь боли. Ты концентрируешься на других вещах. Это спорт, а боль — твоя цена за победу; просто нужно принять это», — сказала 13-летняя фигуристка после проката.



После таких слов нет сомнений, что мы ещё не раз будем восхищаться характером Камилы Валиевой. Возможно, в следующий раз – уже после этапа Кубка России в Москве.