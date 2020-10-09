Под чужую дудку. Почему возвращение к Тутберидзе – главная ошибка в карьере Медведевой

Радость от воссоединения Евгении Медведевой с Этери Тутберидзе была недолгой. Болельщики мечтали о ренессансе двукратной чемпионки мира, но через месяц после возвращения в «Хрустальный» Женя оказалась не на пьедестале, а на больничной койке.

Проблемы со спиной могут не только оставить Медведеву без стартов в этом сезоне, но и привести к завершению карьеры. В таком случае у Жени появится уникальный шанс поступить честно и правильно, а не следовать печальному тренду последних лет и годами увиливать от признания очевидного. В противном случае возвращение к Тутберидзе будет выглядеть главной ошибкой в её карьере.

Почему Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве

Что бы ни происходило в её жизни, Медведева себе не изменяет. О решении пропустить второй этап Кубка России в Москве фигуристка рассказала болельщикам напрямую.

«Со мной всё в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Болельщики откликнулись на искреннее обращение фигуристки и засыпали её пожеланиями здоровья и скорейшего восстановления. Но были и те, кто счёл её отказ тактической хитростью. Мол, Женя не готова соревноваться и просто выигрывает время, чтобы выступить на более поздних этапах, а то и вовсе попасть на чемпионат России без отбора.

Даже если эти предположения не далеки от истины, то претензии надо предъявлять не Медведевой.

Устала от провалов? Медведева вернулась к Тутберидзе ради спасения карьеры Неужели от безысходности фигуристка готова признать свои ошибки?

В Канаде Медведева была настоящей

Совпадение или нет, но за два года работы с Брайаном Орсером Медведева ни разу не снялась с турнира до его начала. Она проигрывала американке Теннелл на заштатных соревнованиях в Канаде, проваливала этапы Гран-при, мучилась на чемпионате России в Саранске, врезалась в борт в Лавале и каталась в поломанном ботинке в Красноярске. Но каков бы ни был её уровень готовности, Женя исправно выходила на лёд.

Конечно, можно объяснить это тем, что Орсеру было плевать как на результаты Медведевой, так и на её здоровье. Может, и так, но именно тогда Женя была настоящей: непосредственной, искренней и откровенной. В этот период и проявилась её сумасшедшая любовь к фигурному катанию. Многое не получалось, надежды рушились, накатывало отчаяние, но она всё равно надевала коньки и сражалась.

А самым мощным признанием в любви к фигурному катанию стало участие Жени в контрольных прокатах сборной России. Она не могла не понимать, что находится в плохой форме. Ей наверняка советовали сняться и не выставлять себя в неприглядном виде. Но Медведева вновь осталась собой – упрямой и непосредственной. А через несколько дней вернулась к Тутберидзе. И уже дважды снялась с запланированных турниров.

«Золотой» наставник. Тренировки в Канаде стоили Медведевой баснословных денег Возвращение к Тутберидзе сэкономит Евгении десятки миллионов.

Ждать ли возвращения Медведевой?

Скорее всего, между Медведевой и Тутберидзе уже не те отношения, что были до Олимпиады в Пхёнчхане, однако вряд ли Женя может рассчитывать на полную свободу в принятии решений. Есть ощущение, что при Орсере фигуристка откаталась бы и в Сызрани, и в Москве – на уколах, с падениями, но откаталась бы. А уже потом занималась бы восстановлением.

Сейчас же всё развивается так, как выгодно тренерскому штабу Тутберидзе. Рисуется очень простая картинка: в Канаде Жене чуть не сломали карьеру и надорвали здоровье, а в России, если не вернут на пьедестал, то хотя бы вылечат. С точки зрения репутации Этери Георгиевна уже выиграла от возвращения Медведевой, поскольку продемонстрировала умение прощать и быть великодушной. А вот в спортивном плане извлечь выгоду из сенсационного трансфера будет куда труднее.

Если бы Медведева была единственной взрослой ученицей Тутберидзе на данный момент, то мы наверняка бы увидели её и в Сызрани, и в Москве. Но за результаты в «Хрустальном» сейчас отвечают Щербакова и Валиева, поэтому, вероятно, Женя выйдет на лёд лишь тогда, когда станет значительно сильнее, чем была у Орсера. Пока нет никакой уверенности в том, что это произойдёт, а значит, пауза в её выступлениях может затянуться.

Медведева рискует продолжить плохую традицию

Для Медведевой, которая обожает фигурное катание, такой сценарий станет настоящим кошмаром. Девочка, готовая кататься где угодно и как угодно, рискует повторить судьбу Липницкой, Сотниковой, Радионовой и Загитовой, которые никак не решались объявить о завершении карьеры, хотя всем всё было понятно.

Медведева может годами числиться в сборной, поднимать флаги на линейках «Самбо-70» и участвовать в мероприятиях ОКР. Может выступать в шоу и вести телепрограммы. Но это будет ненастоящая Женя. Вот почему возвращение к Тутберидзе – главная ошибка в карьере Медведевой.

Женя рискует потерять абсолютную свободу, а мы – самую неординарную и непосредственную фигуристку.