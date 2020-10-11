Козёл отпущения. Почему российскому фигурному катанию нельзя потерять тренера Плющенко

Неоднозначные персонажи в фигурном катании были всегда, но, кажется, ещё никто и никогда не собирал вокруг себя столько негатива, как Евгений Плющенко. Нелюбовь к Евгению творит удивительные вещи: превращает непримиримых противников в соратников, оправдывает несправедливые судейские решения и спорные тренерские методы.

Создаётся полное ощущение, что Плющенко – не только главная, но и вообще единственная проблема нашего фигурного катания. На фоне борьбы с общим врагом всё остальное малозначительно и простительно.



Так что российскому фигурному катанию ни в коем случае нельзя терять Плющенко с его академией и амбициями.

Трусову откровенно засудили в Москве. Неужели Саше так мстят за побег к Плющенко? 14-летние ученицы Тутберидзе получили космические оценки на первом взрослом турнире. Что вообще происходит в нашем фигурном катании?

Все против Плющенко

На трибунах «Мегаспорта» до начала короткой программы в рамках этапа Кубка России кто-то разместил баннер с изображением команды «Ангелов» Плющенко. И это был единственный символ поддержки Плющенко, который удалось разглядеть.



Когда во время разминки на экранах под сводами арены крупным планом показывали Плющенко, в зале была абсолютная тишина. А стоило камере выхватить у бортика Этери Тутберидзе, как болельщики разразились громкими и продолжительными аплодисментами. «Этери Георгиевна, вы крутая!» — выкрикнул кто-то с трибун под одобрительные возгласы других зрителей.

Если потоки оскорблений и критики в интернете ещё можно списать на происки ботов, то против реакции живых людей не попрёшь. Любители фигурного катания действительно относятся к тренеру Плющенко холодно и пренебрежительно. Да и среди специалистов нет никого, кто бы открыто выражал симпатию начинающему наставнику. Похоже, в нашем фигурном катании наконец наступил общественный консенсус. А объединительной идеей стала нелюбовь к Евгению.

«И о 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко цинично поиздевался над Тутберидзе Евгений даже Гном Гномыча втянул в личный конфликт с Этери. Как же стыдно за нашего чемпиона!

Нелюбовь к Плющенко оправдывает всё

В основе новой идеологии лежит простой постулат: Плющенко угрожает доминированию российских фигуристок. А значит, всё, что хорошо для Плющенко – плохо для фигурного катания. И наоборот.



Российскую фигуристку Трусову на внутреннем турнире судят жёстче, чем в США или Японии? Ничего страшного, зато другие трижды подумают прежде чем уходить к Плющенко.

14-летние девочки на первом взрослом старте получают оценки на уровне мировых лидеров? Так они же дома катаются, да ещё и не ошиблись.



Плющенко возмущается оценками? Будет знать, как переманивать готовых чемпионок.

«Так выглядит предательство». Неужели Загитова променяет Тутберидзе на Плющенко? Фанаты призывают Алину к побегу из «Хрустального».

Плющенко собирает весь негатив

Огромное преимущество Валиевой и Усачёвой над Трусовой воспринимается не иначе как победа добра над зло. То есть победа объединённого мира фигурного катания над Плющенко. На этом фоне никто не воспоминает, что такая благосклонность судей может аукнуться Камиле и Даше на международных турнирах. Что невероятные чемпионки Тутберидзе – это по-прежнему подростки до переходного возраста. Что пример Трусовой показывает другим фигуристкам, что в случае проблем лучше заканчивать со спортом, чем пробовать себя у другого тренера.

Всё это было бы важно в мире, где нет Плющенко и его непомерных амбиций. Сейчас же весь негатив достаётся исключительно Евгению. Прямо по Высоцкому: «Дороже всех медведей и лис — дорогой Козёл отпущения».



Российскому фигурному катанию ни в коем случае нельзя потерять тренера Плющенко, иначе редкому единодушию, основанному на нелюбви к общему противнику, придёт конец. А ведь Евгений может устать от неблагодарной роли и плюнуть на затею с тренерством.



Даже страшно представить, что тогда начнётся.