Плющенко вернул Трусову на вершину. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе!

Несправедливые оценки Александры Трусовой стали главной темой по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Москве. Недовольство болельщиков оказалось настолько сильным, что представление судей во второй день сопровождалось криками «Позорное судейство». Особенно изобретательные зрители даже сделали плакаты с надписью «Я/Мы честное судейство», чем активно делились с соцсетях. А лозунг «Судите честно» одобрила даже Татьяна Тарасова.
В такой ситуации Саше оставалось только быть на две головы выше юных соперниц. Что она с блеском и сделала!
Фигурное катание. Кубок России-2021
Две программы без падений у Стаси. Когда такое было?
У Станиславы Константиновой открыто новое достижение — два чистых проката на одном соревновании. Такой фигуристку мы не видели давно. «Я год назад и сейчас — абсолютно разные люди», — признаётся спортсменка.
Очевидно, переход в «Ангелы Плющенко» взбодрил Стасю и дал ей уверенность в своих силах. Серия провалов подорвала авторитет фигуристки у арбитров. Особенно удивляет оценка Константиновой за компоненты. По артистизму и музыкальности Стася является едва ли не самой сильной на Кубке России, но по баллам уступает Трусовой, Валиевой и Усачёвой. Пятое место и результат ниже 200 баллов на внутренней арене – не предел для участницы чемпионатов мира и Европы, но спортсменка явна двигается в правильном направлении.
Здорово смотрелась и ещё одна ученица академии Плющенко Валерия Шульская, реабилитировавшаяся за неудачу в короткой программе. В итоге воспитанница оренбургской школы стала шестой, а четвёртое место заняла фигуристка из ЦСКА Анна Фролова, с каждым стартом обретающая всё больше болельщиков.
Валиева сорвала программу
Главной темой во время тренировок вновь стал костюм Камилы Валиевой. И это при том, что спортсменка чисто исполнила два четверных тулупа! Валиева выступала в чёрном платье-комбинезоне с яркими вкраплениями красного и зелёного цвета. Не самое удачное дизайнерское решение. Зрители сошлись во мнении, что такой наряд только портит впечатление от программы Камилы и в тренировочном костюме с открытых прокатов девушка выглядела куда лучше.
Но и к самой программе тоже возникают вопросы. Произвольная под «Болеро» поставлена с прицелом на Пекин-2022, но такую постановку уж очень трудно представить у фаворита Олимпиады. Возможно, у Даниила Глейхенгауза назрел творческий кризис, так как внимательные фанаты высмотрели в выступлении Камилы целые куски из программ Алины Загитовой «Кармен» и «Клеопатра», а болельщики Евгении Медведевой отметили, что в «Болеро» со времён открытых прокатов вдруг появилась фишка из Жениного «Цирка». Верите в такое совпадение?
После короткой программы Валиева получила баллы на уровне мирового рекорда, и это сыграло с ней злую шутку. На 14-летнюю фигуристку обрушилось колоссальное давление. Возможно, именно этот груз и помешал ей чисто исполнить произвольную программу. Фигуристка упала с первого четверного тулупа, второй в каскаде сделала идеально, но далее сорвала два тройных лутца и осталась без ещё одного каскада. После проката Камила выглядела потерянной и была очень расстроена.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Трусова ошибалась, но победила
С таким прокатом Камила могла надеяться только на провал Трусовой, но Саша такого удовольствия соперницам не доставила. Как и в прошлом сезоне, Русская ракета не обошлась без ошибок – коснулась льда рукой после четверного лутца и упала на каскаде лутц – риттбергер. Но два чистых четверных тулупа (один в каскаде с тройным) решили исход борьбы за титул в её пользу. Саша приблизилась к своему мировому рекорду в произвольной программе и сгладила неприятное ощущение после возмутительного судейства.
Накануне казалось, что наверстать отставание в 10 баллов от Валиевой невозможно, но даже с ошибками Саша смогла добиться своего. Хотя и не без помощи соперницы.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Валиева едва не проиграла и Усачёвой
Дарья Усачёва выступала сразу после Александры Трусовой. Такой порядок на произвольную выглядел комично, учитывая, что музыкальное сопровождение у Даши и Саши практически идентичное. И это пошло в минус, скорее, именно Усачёвой. Хоть ученица Тутберидзе смотрится более органичной и артистичной, чем Трусова, но после мощного исполнения Трусовой «Ромео и Джульетты» с тремя квадами программа Усачёвой выглядела блекло и неинтересно.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Дарья прилежно исполнила программу без элементов ультра-си и превзошла свою одногруппницу Валиеву, а по сумме уступила ей менее чем полбалла, чем вызвала улыбки у Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.
Но главный итог московского этапа не в новой борьбе за лидерство в группе Тутберидзе, а в волевой и совершенно безоговорочной победе Трусовой. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе. Да, она ещё неидеальна, но уже празднует победу. А ведь именно из-за постоянных поражений она и решила сменить наставника. Далеко идущие выводы делать рано, но Плющенко уже вернул Трусову на вершину.
И если вчера фанаты «Хрустального» единогласно заявляли, что Плющенко Сашу испортил, то теперь им придётся перейти к плану «Б»: Трусова побеждает на багаже Тутберидзе. Третьего, видимо, не дано.
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