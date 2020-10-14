Тутберидзе не ошибается. Как трюк Загитовой поможет Валиевой выиграть Олимпиаду

Произвольная программа Камилы Валиевой стала одним из главных объектов обсуждений и критики по итогам московского этапа Кубка России. 14-летняя фигуристка сорвала один из двух четверных и дважды ошиблась на тройном лутце. Но дело даже не в этом. Специалисты и болельщики спорят о том, подходит ли Камиле программа «Болеро». Понимает ли она, о чём катается?
Ответ напрашивается: даже если не понимает сейчас, то поймёт к Пекину. Этери Тутберидзе с её опытом и чутьём не могла ошибиться с выбором программы. Если Камила катается под «Болеро», значит, Этери Георгиевна уверена, что именно эта постановка приведёт её к победе на Олимпиаде.
А досадный срыв на этапе Кубка России Валиевой в этом только поможет.
Настоящий балет для Валиевой
Сомнения в том, насколько удачна произвольная программа Камилы в этом сезоне, были и до неудачного выступления в «Мегаспорте», а после внезапного срыва они только усилились. Многие уверены, что мягкая и нежная Камила совсем не походит на своенравную икону декаданса, русскую танцовщицу Иду Рубинштейн, для которой Морис Равель и написал прославившее его произведение. Мало в ней и от Майи Плисецкой, блистательно воплотившей страстный образ на закате карьеры. Но Камила настолько самобытна и неординарна, что ей по силам вдохнуть в известную композицию новую жизнь и сотворить настоящий шедевр.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Хореограф Даниил Глейхенгауз собрал в этой программе всё лучшее из предыдущих версий «Болеро». Здесь и игривая воздушность Каролины Костнер, и чувственность Лизы Туктамышевой, и импрессионистская игра руками — целая балетная постановка. Без визитной карточки спортсменки из Казани тоже не обошлось: два четверных, эффектный кораблик и поразительные вращения буквально кричат о том, что на льду именно Камила Валиева — та самая «Девочка на шаре». Интересные связки и оригинальная финальная поза показывают, что работа над программой проделана огромная. Вот почему «Болеро», скорее всего, принесёт Валиевой золото Олимпиады в Пекине.
Конечно, Камиле ещё предстоит вжиться в этот сложный образ, прочувствовать его душой и кожей. Но именно поэтому тренерский штаб и поставил программу за полтора года до Олимпиады. Чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова тоже не сразу засияла в образе Китри, зато теперь её «Дон Кихот» считается одной из лучших постановок в истории.
Умный тренерский подход
Предолимпийский сезон всегда проходит сложно. Потенциальным фаворитам нужно подтверждать статус и завоёвывать авторитет у судей, избегая при этом травм и эмоционального выгорания. Поэтому очень важно иметь рядом с собой грамотного тренера, который знает, как работать в режиме постоянного стресса. Рядом с Камилой Валиевой такой тренер есть. Естественно, Тутберидзе хотела бы видеть Камилу на вершине пьедестала московского этапа, но в глобальном смысле эта осечка большого значения не имеет. Проиграть битву — не значит проиграть войну. Даже если в случае с противостоянием школ Тутберидзе и Плющенко так не кажется.
Этери Георгиевна не привыкла понижать планку, но ставить спортсмену задачу максимального порядка на всех подряд стартах не очень разумно, особенно когда речь идёт о человеке, до сих пор болезненно переживающем неудачи. Ещё во время обучения у Натальи Дубинской Камила сильно расстраивалась после поражений и теряла мотивацию. Сейчас ситуация изменилась: Валиева выработала железную выдержку, которую ей нужно сохранить вплоть до Олимпийских игр.
«В группе Этери Георгиевны я больше не бросаю элементы, стала терпеть до конца: раз уж начал, то должен и закончить. Делаю больше попыток, чтобы всё было на автомате», — говорила она.
Всё ради Олимпиады
После выступления в Москве Камила была крайне недовольна собой, да и её болельщики в основном пребывали в расстройстве. С первого же старта сезона 14-летнюю спортсменку окружает огромное давление, и неудачные турниры учат выдерживать прессинг гораздо лучше, чем бесконечные победы. Камиле сейчас очень важно обрести то самое чемпионское спокойствие и научиться не сыпаться после первой ошибки. Всё, что будет происходить с Валиевой в ближайшие полтора года, надо воспринимать исключительно как опыт, который поможет ей на главном турнире в жизни – Олимпийских играх в Пекине.
У Валиевой достаточно времени, чтобы разучить новые элементы ультра-си, но её главное преимущество над конкурентками – вторая оценка. Уже сейчас её баллы за компоненты поражают воображение, а ведь с каждым стартом она будет всё лучше чувствовать сложнейшую программу, всё больше соответствовать образу змеи, который воплощает на льду.
Тутберидзе не ошибается, и «Болеро» Валиевой – очередное тому подтверждение. Скоро мы увидим, как критика и сомнения в отношении этой постановки сменяются восторгами и признанием тренерского гения Этери.
А трюк с произвольной программой на два сезона, принесший Загитовой золото в Пхёнчхане, поможет Валиевой выиграть Олимпиаду в Пекине.
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