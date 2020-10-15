«Зачем влезать, куда не нужно?» Как босс Тутберидзе превращает фигурное катание в балаган

Удивительно, но самым ярким и скандальным персонажем в фигурном катании становится человек, который профессионально этим видом спорта не занимался. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев своими жёсткими и хлёсткими высказываниями способствует превращению фигурного катания в настоящий балаган.
Только за последний месяц он настроил против себя фанатов Алины Загитовой, резко критиковал Евгения Плющенко и обещал, что постарается вернуть в «Хрустальный» Трусову и Косторную. А теперь и вовсе обесценил успех своей бывшей ученицы и предрёк ей проблемы.
Неужели Лайшев не понимает, что своим поведением он только вредит Этери Тутберидзе?
Лайшев спровоцировал Плющенко
После этапа Кубка России в Москве Лайшев в очередной раз спровоцировал Плющенко. Если недавно Ренат Алексеевич называл Евгения бездельником и говорил, что ему должно быть стыдно, то теперь решил задеть его звёздную ученицу.
«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила и, считаю, что и не прибавит», — отрезал чиновник.
Плющенко пройти мимо колкостей в свой адрес не смог и намекнул, что Лайшев вскоре может покинуть свою должность: «Работаем и никого не трогаем, вот привязался-то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию… А жаль, кто будет ещё так вещать и всех нас развлекать».
Трусова теперь точно не вернется в «Самбо-70»
О том, что Лайшев явно перегнул планку, свидетельствует и реакция болельщиков. Даже многие фанаты Тутберидзе считают непозволительной его критику в адрес Трусовой, которая несколько лет приносила школе медали и рекорды. Может ли вообще человек при такой высокой должности так жёстко критиковать своих бывших учеников? Не говоря уже о том, что выпады в сторону победивших конкурентов выглядят неспортивно. Да и экспертом в фигурном катании Лайшева назвать тяжело.
Но самое удивительное в свежем спиче Лайшева то, что совсем недавно он говорил о намерении вернуть бывших воспитанниц школы в родные стены. «Моя задача как руководителя школы вообще постараться, может быть, сделать необычное и всех вернуть», — говорил Лайшев, окрылённый сенсационным возвращением Медведевой к Тутберидзе. При этом в том же интервью Ренат Алексеевич нелестно отозвался об отце Трусовой: «Папа её самбист рязанский, мы его знаем очень хорошо. Зачем ему влезать туда, куда не нужно?».
Своими новыми заявлениями Лайшев только повышает шансы на то, чтобы Трусова больше никогда не представляла «Самбо-70». Даже если Саша и захочет вернуться в «Хрустальный», позволит ли ей гордость прийти к директору после таких слов? Очень сомневаюсь.
Подстава для Тутберидзе
Перлы директора «Самбо-70» не только выглядят как неумение достойно проигрывать, но и бросают тень на Этери Тутберидзе, которая предпочитает не комментировать поражения и продолжает тихо готовить своих учеников к следующим этапам. Но из-за резких высказываний Лайшева негатив нагнетается прежде всего вокруг Тутберидзе, которая и является воплощением фигурного катания в «Самбо-70». По сути, директор подставляет своего лучшего тренера и усложняет ему работу. В отличие от Лайшева, Этери Георгиевна умеет принимать любой результат. Она ещё ни разу не принижала победы своих конкурентов, вне зависимости от обстоятельств.
В этом плане учиться у Тутберидзе надо не только Лайшеву, но и Плющенко. Этери Георгиевну постоянно в чём-то упрекают, но отвечает на критику она крайне редко. Тутберидзе предпочитает доказывать свою правоту кропотливой работой, которая уже несколько лет оставляет другие страны без шансов на господство в женской одиночке. Медали — вот лучший ответ для всех недоброжелателей. Плющенко это либо не понимает, либо просто не может упустить повод появиться в информационном пространстве.
Лайк от Тутберидзе
Очередной обмен любезностями между Лайшевым и Плющенко стал ещё одним шагом на пути превращения фигурного катания в балаган. Заклятый противник Плющенко Алексей Ягудин выложил в свой «инстаграм» видео с ругающимися лошадью («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющенко»). Пост лайкнули Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а Илья Авербух написал в комментариях: «Браво!».
Плющенко и тут не смог пройти мимо. Между бывшими соперниками завязался словесный баттл, в котором убедительнее был Ягудин.
Но и на этом новый виток скандала в фигурном катании исчерпан не был. Лайшев решил ответить Плющенко на слова о его возможном уходе на пенсию и сделал это в довольно грубой форме.
Совершенно не хочется искать правых в конфликте двух взрослых мужчин, которые публично обмениваются нелицеприятными высказываниями. Лайшев никак не успокоится и не поймёт, что своим поведением подставляет Тутберидзе, а не защищает её. Более того, из-за агрессивных комментариев Лайшева на сторону «ангелов» встают даже те, кто ранее симпатии к Плющенко не питал. Думается, если бы Евгений следовал примеру Тутберидзе и хранил гордое молчание, то поклонников у него было бы ещё больше. Но Плющенко, всё время повторяя, что «работает и никого не трогает», на деле отвечает на любой выпад в свой адрес. Всё это превращает фигурное катание в балаган. И это в момент, когда самый красивый и возвышенный вид спорта находится на пике популярности.
Остаётся успокаивать себя тем, что скандалы не могут продолжаться вечно. Когда-нибудь ситуация успокоится. И хочется надеяться, что это произойдёт до того, как доминирование России в фигурном катании закончится.
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