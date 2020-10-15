«Зачем влезать, куда не нужно?» Как босс Тутберидзе превращает фигурное катание в балаган

Удивительно, но самым ярким и скандальным персонажем в фигурном катании становится человек, который профессионально этим видом спорта не занимался. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев своими жёсткими и хлёсткими высказываниями способствует превращению фигурного катания в настоящий балаган.

Только за последний месяц он настроил против себя фанатов Алины Загитовой, резко критиковал Евгения Плющенко и обещал, что постарается вернуть в «Хрустальный» Трусову и Косторную. А теперь и вовсе обесценил успех своей бывшей ученицы и предрёк ей проблемы.

Неужели Лайшев не понимает, что своим поведением он только вредит Этери Тутберидзе?

Лайшев спровоцировал Плющенко

После этапа Кубка России в Москве Лайшев в очередной раз спровоцировал Плющенко. Если недавно Ренат Алексеевич называл Евгения бездельником и говорил, что ему должно быть стыдно, то теперь решил задеть его звёздную ученицу.

Плющенко вернул Трусову на вершину. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе! Русская ракета даже с падением не оставила Валиевой ни шанса. И это при возмутительном судействе.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила и, считаю, что и не прибавит», — отрезал чиновник.

Директор «Самбо-70»: Трусова одержала слабую победу. Она не прибавит с Плющенко

Плющенко пройти мимо колкостей в свой адрес не смог и намекнул, что Лайшев вскоре может покинуть свою должность: «Работаем и никого не трогаем, вот привязался-то! Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию… А жаль, кто будет ещё так вещать и всех нас развлекать».

Трусова теперь точно не вернется в «Самбо-70»

О том, что Лайшев явно перегнул планку, свидетельствует и реакция болельщиков. Даже многие фанаты Тутберидзе считают непозволительной его критику в адрес Трусовой, которая несколько лет приносила школе медали и рекорды. Может ли вообще человек при такой высокой должности так жёстко критиковать своих бывших учеников? Не говоря уже о том, что выпады в сторону победивших конкурентов выглядят неспортивно. Да и экспертом в фигурном катании Лайшева назвать тяжело.

Но самое удивительное в свежем спиче Лайшева то, что совсем недавно он говорил о намерении вернуть бывших воспитанниц школы в родные стены. «Моя задача как руководителя школы вообще постараться, может быть, сделать необычное и всех вернуть», — говорил Лайшев, окрылённый сенсационным возвращением Медведевой к Тутберидзе. При этом в том же интервью Ренат Алексеевич нелестно отозвался об отце Трусовой: «Папа её самбист рязанский, мы его знаем очень хорошо. Зачем ему влезать туда, куда не нужно?».

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Своими новыми заявлениями Лайшев только повышает шансы на то, чтобы Трусова больше никогда не представляла «Самбо-70». Даже если Саша и захочет вернуться в «Хрустальный», позволит ли ей гордость прийти к директору после таких слов? Очень сомневаюсь.

Подстава для Тутберидзе

Перлы директора «Самбо-70» не только выглядят как неумение достойно проигрывать, но и бросают тень на Этери Тутберидзе, которая предпочитает не комментировать поражения и продолжает тихо готовить своих учеников к следующим этапам. Но из-за резких высказываний Лайшева негатив нагнетается прежде всего вокруг Тутберидзе, которая и является воплощением фигурного катания в «Самбо-70». По сути, директор подставляет своего лучшего тренера и усложняет ему работу. В отличие от Лайшева, Этери Георгиевна умеет принимать любой результат. Она ещё ни разу не принижала победы своих конкурентов, вне зависимости от обстоятельств.

В этом плане учиться у Тутберидзе надо не только Лайшеву, но и Плющенко. Этери Георгиевну постоянно в чём-то упрекают, но отвечает на критику она крайне редко. Тутберидзе предпочитает доказывать свою правоту кропотливой работой, которая уже несколько лет оставляет другие страны без шансов на господство в женской одиночке. Медали — вот лучший ответ для всех недоброжелателей. Плющенко это либо не понимает, либо просто не может упустить повод появиться в информационном пространстве.

Лайк от Тутберидзе

Очередной обмен любезностями между Лайшевым и Плющенко стал ещё одним шагом на пути превращения фигурного катания в балаган. Заклятый противник Плющенко Алексей Ягудин выложил в свой «инстаграм» видео с ругающимися лошадью («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющенко»). Пост лайкнули Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а Илья Авербух написал в комментариях: «Браво!».

Плющенко и тут не смог пройти мимо. Между бывшими соперниками завязался словесный баттл, в котором убедительнее был Ягудин.

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Но и на этом новый виток скандала в фигурном катании исчерпан не был. Лайшев решил ответить Плющенко на слова о его возможном уходе на пенсию и сделал это в довольно грубой форме.

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Совершенно не хочется искать правых в конфликте двух взрослых мужчин, которые публично обмениваются нелицеприятными высказываниями. Лайшев никак не успокоится и не поймёт, что своим поведением подставляет Тутберидзе, а не защищает её. Более того, из-за агрессивных комментариев Лайшева на сторону «ангелов» встают даже те, кто ранее симпатии к Плющенко не питал. Думается, если бы Евгений следовал примеру Тутберидзе и хранил гордое молчание, то поклонников у него было бы ещё больше. Но Плющенко, всё время повторяя, что «работает и никого не трогает», на деле отвечает на любой выпад в свой адрес. Всё это превращает фигурное катание в балаган. И это в момент, когда самый красивый и возвышенный вид спорта находится на пике популярности.

Остаётся успокаивать себя тем, что скандалы не могут продолжаться вечно. Когда-нибудь ситуация успокоится. И хочется надеяться, что это произойдёт до того, как доминирование России в фигурном катании закончится.