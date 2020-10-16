Трусова выучила сложнейший четверной прыжок. Её вообще реально победить?

Русская ракета стала первой фигуристкой в истории, которой подвластны все четверные. И чья же эта заслуга?

Александра Трусова вновь раздвигает границы возможного! Рекордсменка сдержала своё обещание и выучила четверной риттбергер – единственный прыжок в четыре оборота, которого не было в её арсенале. Теперь главное — чисто исполнить его на международных соревнованиях, и тогда Трусова снова войдёт в историю.

Болельщики спорят, кому стоит поставить в заслугу новый феноменальный успех Русской ракеты: её нынешнему наставнику Евгению Плющенко или бывшему тренеру Этери Тутберидзе, у которой Саша выучила все остальные элементы ультра-си.

Но главное, что новый навык поможет Русской ракете в борьбе за медали и титулы. Её вообще реально победить?

Трусова — главная рекордсменка фигурного катания

Порой кажется, что для Трусовой рекорды и статистические достижения важнее медалей и титулов. Вместе с Этери Тутберидзе они начали революцию в фигурном катании и всего за пару лет вывели его на принципиально новый технический уровень. И пока иностранные критики рассуждают об упадке «зреложенского» катания и требуют запретить элементы ультра-си, Трусова продолжает собирать сертификаты Книги рекордов Гиннесса.

Сезон только начался, а Трусова уже рассталась с тренером. Уход от Тутберидзе был ошибкой? Первый же турнир у Плющенко может стать для Саши судьбоносным. Почему ей нельзя проигрывать Валиевой.

На данный момент Саше принадлежат четыре достижения, три из которых побить уже нереально — это первое среди женщин исполнение четверного тулупа, флипа и лутца, а также лучшие баллы за произвольную программу.

С четверным сальховом Трусову опередила японка Мики Андо, исполнившая этот прыжок в 2002 году. Саша тогда ещё даже не родилась.

Трусовой бросили вызов в Корее

Открытой позицией в книге рекордов Гиннесса остаётся первое исполнение четверного риттбергера, и Трусова явно намерена это исправить. О желании разучить данный элемент она говорила ещё до перехода к Плющенко, но о том, тренировала ли Саша риттбергер в «Хрустальном», доподлинно неизвестно. В июне, во время сбора «Ангелов Плющенко» в Кисловодске, Евгений заявил, что Трусова освоила четверной риттбергер, однако тогда его слова многие поставили под сомнение из-за отсутствия видео. И вот спустя четыре месяца долгожданные кадры были опубликованы.

На видео четверной риттбергер Трусовой выглядит неидеальным, но весьма достойным. Впрочем, об очередном рекорде говорить пока рано. Прыжок смогут засчитать только если он будет чисто исполнен на официальном международном старте. И тут Саше стоит поспешить, так как у неё есть сильная конкурентка.

Помимо Трусовой четверной риттбергер на тренировке исполняла и корейская фигуристка Ю Ён. В феврале этого года в сети появились видео, как Ён на тренировке исполняет лутц и риттбергер в четыре оборота.

Кореянка Ю Ён опередила всех российских фигуристок. Наконец-то есть достойная соперница! 15-летняя Ю Ён исполнила прыжок, который пока не под силу даже ученицам Тутберидзе. О российском пьедестале на чемпионате мира можно забыть?

Кореянка могла продемонстрировать первый четверной риттбергер уже на чемпионате мира в Канаде, но из-за коронавируса он был отменён. Следующим турниром, где будут фиксироваться мировые достижения, станет чемпионат Европы в Загребе, и желание опередить Ю Ён может стать для Трусовой хорошей дополнительной мотивацией для попадания в сборную России на этот старт.

Риттбергер с трудом даётся даже мужчинам

Четверной риттбергер долгое время оставался единственным прыжком, неподвластным Трусовой. И это неудивительно, ведь даже среди мужчин его исполняют единицы. В 2016 году первопроходцем стал Юдзуру Ханю. Его примеру последовали Нейтан Чен, Даниэль Грассль, Сергей Воронов и другие, а недавно к ним присоединились лидеры сборной России Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Макар Игнатов. Однако широкого распространения риттбергер в четыре оборота всё же не получил.

Сложность этого прыжка заключается в том, что его приходится прыгать практически с места, без дополнительного разгона. Риттбергер выполняют за счёт рывка наверх, а не с помощью маховых движений или отталкивания зубцом. Поэтому среди фигуристов он не так популярен. Да и более лёгкие для исполнения лутц и флип оцениваются лучше – на балл и полбалла соответственно.

Трусова сделала прыжок, который даже мужчинам даётся с трудом. Плющенко научил? Доказательств Евгений не предъявил. Но если его заявление – правда, это потрясающе!

Почему Трусова не прыгала риттбергер у Тутберидзе?

При текущей системе оценок большого практического смысла четверной риттбергер не имеет. Возможно, именно поэтому Саша не прыгала его в «Хрустальном». В группе Этери Тутберидзе всё заточено на результат – медали и титулы, и элементы ультра-си служат лишь способом их достижения, а не самоцелью. Уже после перехода к Плющенко Трусова говорила, что в прежней школе её стремление к четверным сдерживали.

Кажется, если бы не рациональный подход Тутберидзе, то мы бы увидели риттбергер Трусовой гораздо раньше. Именно в «Хрустальном» Саше открыли мир элементов ультра-си и сделали из неё рекордсменку. Так что нет ничего удивительного в том, что механизмы, заложенные тренерским штабом Тутберидзе, продолжают работать и сейчас.

Плющенко вернул Трусову на вершину. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе! Русская ракета даже с падением не оставила Валиевой ни шанса. И это при возмутительном судействе.

Глупо отрицать, что появлением бриллианта в своей коллекции четверных во многом обязана предыдущему тренерскому штабу. У Плющенко же Саше дали карт-бланш на разучивание риттбергера и помогли не потерять поставленную в «Хрустальном» технику, что в нынешней ситуации уже немало. Утверждать, что риттбергеру Трусову научил Плющенко, так же странно, как и говорить, что Евгений вообще ни при чём.

Главное за спорами о том, кому Трусова обязана риттбергером, не забыть о том, что на наших глазах творится история. То, что эта девочка делает на льду – уникально и феноменально. Да, без грамотной работы тренеров её потенциал мог и не раскрыться, но фантастические прыжки крутит она сама, а не Тутберидзе, Плющенко, Розанов или Дудаков. У каждого из них есть и другие ученики, но никто в мире больше на такое не способен.

Трусова станет недосягаемой?

Расширение и без того фантастического технического арсенала только подчёркивает, что Трусова – феномен. Создаётся ощущение, что фигурное катание для неё – это прежде всего прыжки и рекорды. Такой подход связан с колоссальным риском, но в случае успеха и большие титулы будут ей практически гарантированы.

На данный момент в арсенале фигуристки шесть прыжков ультра-си. С тройным акселем в короткой программе и пятью четверными в произвольной Трусова будет недосягаемой. Естественно, при чистом исполнении. Если фигуристка обретёт стабильность на элементах ультра-си и заменит двойной аксель тройным, то ей вполне по силам будет обыгрывать даже её кумира Нейтана Чена.

А там, может, не за горами будут и первые попытки пятерных. Саща явно не из тех, кто будет останавливаться на достигнутом.