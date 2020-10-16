Назло судьям. Как Загитова впервые в жизни победила Медведеву

На чемпионате Европы в Москве Жене не помогла даже помощь арбитров. Она едва не плакала и закрывала глаза.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова покорила зрителей и судей безупречным катанием и вписала своё имя в историю. Кадры драматичного противостояния 15-летней фигуристки с более опытной Евгенией Медведевой облетели весь мир и остались в памяти миллионов людей.

Главная победа в её карьере полностью затмила ещё один яркий и грандиозный триумф Алины, одержанный за считанные дни до Олимпиады. А ведь именно на чемпионате Европы в Москве Загитова впервые в жизни победила Медведеву и заставила говорить о себе как о реальной претендентке на олимпийское золото. Тогда Алина называла Женю подругой, а та просила болельщиков не переживать и уверяла, что всё хорошо.

Всеобщий позитив подпортила только отвратительная работа судей, не давших переполненным трибунам «Мегаспорта» увидеть российский пьедестал.

Медведева каталась через боль и оказалась в гипсе

Предолимпийский чемпионат Европы в Москве стал для наших фигуристов генеральной репетицией Олимпийских игр. Болельщики получили возможность вживую увидеть в деле лидеров сборной России за месяц до Олимпиады. Поэтому на трибунах «Мегаспорта» на протяжении всего турнира практически не было свободных мест.

Ставшее впоследствии легендарным противостояние Медведевой и Загитовой тогда только зарождалось, но уже было центральным событием чемпионата. Женя после двух сезонов абсолютного доминирования впервые получила соперницу, превосходящую её по технике. Но главным испытанием для неё стала даже не конкуренция со стороны юной коллеги по группе, а серьёзные проблемы со здоровьем. Голеностоп спортсменки не выдержал колоссальной нагрузки, а выступления через боль на этапах Гран-при в России и Японии только усугубили ситуацию. В итоге за три месяца до главного старта в карьере Медведева оказалась в гипсе и выпала из тренировочного процесса.

«Это моя шалость!» Как Медведева пошла против правил и одержала выдающуюся победу На чемпионате Европы в Чехии Женя феерила в полупустом зале и дерзко показывала свою силу. А потом обнималась с Тутберидзе.

Загитова меняет расклады

Пока Женя мучительно форсировала восстановление, Алина завоёвывала первые титулы на взрослом уровне. Юная фигуристка с каждым стартом зарабатывала уверенность в себе и авторитет у судей. Она практически не ошибалась и с блеском выполняла самый сложный на тот момент набор прыжков, включая коронный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Неожиданно для многих, из наследницы Медведевой Загитова превратилась в её самую опасную конкурентку. И первым турниром в этой новой реальности стал московский чемпионат Европы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Надо сказать, что для Загитовой соревнования в «Мегаспорте» тоже были сложнейшим вызовом. Если перед началом сезона безоговорочным фаворитом Олимпиады считалась Медведева, то с каждой победой Алины поражение Жени в Пхёнчхане казалось всё менее фантастическим. Вместе с ожиданиями возрастало и давление на 15-летнюю спортсменку. На чемпионате Европы Загитовой предстояло впервые схлестнуться с главной соперницей, да ещё при огромном скоплении российских болельщиков.

Судьи сохранили интригу

Загитова только набирала популярность, и её психологическая устойчивость для широкой публики оставалась загадкой. Зрители перешёптывались: «Лишь бы не дрогнула!», «Главное – справиться с нервами». Но после короткой программы все опасения исчезли. Чистый и вдохновенный прокат «Чёрного лебедя» привёл в восхищение и знатоков техники, и тех, кто воспринимает фигурное катание как искусство. От Алины исходила сумасшедшая энергетика, а идеальные прыжки во второй половине программы окончательно дали понять – она готова не только бороться, но и побеждать Медведеву.

«Я вас не боюсь». Как Медведева отплатила Тутберидзе на чемпионате мира Этери с трудом сдерживала слёзы и крепко обнимала свою любимую фигуристку.

Но как бы ярко ни выступила Алина, героиней того вечера была Медведева. Женя вышла на лёд под гром аплодисментов и показала, что никакие трудности не остановят её на пути к мечте об олимпийском золоте. Выступление Медведевой не было блестящим, но зрители готовы были простить ей и видимую зажатость, и грубую ошибку на акселе. Судьи тоже поддержали спортсменку, только что преодолевшую тяжёлый период. Загитовой придержали не только вторую оценку, но и надбавки за элементы, а вот к Медведевой арбитры оказались очень благосклонны, как и к знаменитой итальянке Костнер, занявшей третье место в короткой программе.

После первого дня Медведева была счастлива, что наконец-то вернулась на лёд, и едва не плакала. Женя так расчувствовалась, что сдерживать эмоции ей было очень тяжело. Загитова же выглядела куда спокойнее и искреннее рассказывала о соперничестве с титулованной коллегой: «Мы с Женей дружим, хорошо общаемся на тренировках. Конечно, присутствует соперничество, однако оно не негативное. Это как игра: Женя делает каскад «три-три-три» и я стараюсь сделать то же самое».

Без всякого почтения. Теперь Загитова — главная надежда России? А как иначе называть фигуристку, в 15 лет обыгравшую двукратную чемпионку мира? И что теперь делать Медведевой?

Загитова не оставила шансов

Перед произвольной программой интрига в борьбе за золото чемпионата Европы сохранялась, за что в первую очередь надо было благодарить судей. Загитова опережала Медведеву и Костнер менее чем на два балла, хотя выступила значительно лучше конкуренток.

Казалось бы, на Загитовой должно лежать огромное психологическое давление, но именно Алина единственной из претенденток на медали смогла избежать малейших помарок. На этот раз судьи не поскупились на баллы для новой звезды мирового фигурного катания и под одобрительный гул трибун оценили её Красную балерину по достоинству. Это означало, что Медведевой на первом же турнире после травмы необходимо кататься на уровне своего мирового рекорда.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Женя вложила в прокат всю душу и позволила болельщикам насладиться её пронзительной Анной Карениной. Первый по-настоящему взрослый образ Медведевой в «Мегаспорте» произвёл фурор, но для победы этого было недостаточно. По сути, из борьбы за золото её вычеркнула помарка на флипе в самом начале проката. Возможно, это и помогло Жене сбросить груз ответственности и полностью отдаться эмоциям. Позднее Медведева назовёт серебро «достаточно неплохим результатом», но закрытые глаза в момент объявления оценок свидетельствовали о другом.

Судейский скандал в Москве

Поражение на чемпионате Европы стало для Медведевой первым за два с лишним года – до этого она проигрывала в ноябре 2015-го на этапе Гран-при в Москве. Загитова же продлила победную серию и внесла значительный вклад в свой будущий триумф на Олимпиаде, где арбитры уже относились к ней как к одному из фаворитов. Но тогда, январским московским вечером, никто и подумать не мог, что произойдёт в Пхёнчхане и к чему это приведёт. Загитова и Медведева дружно стояли на пьедестале и вызывали восхищение у всех без исключения болельщиков.

А главным поводом для обсуждений была несправедливость в отношении третьей представительницы России Марии Сотсковой. Маша после неудачи в короткой в произвольной выступила неплохо, но не смогла опередить заслуженную Костнер, которая в своём прокате сорвала всё, что только можно. Откровенные симпатия арбитров к итальянке вызвали громкий судейский скандал. И это было единственным, что омрачало впечатление от потрясающего праздника фигурного катания.