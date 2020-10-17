Рудковская присваивает себе заслуги Тутберидзе. Да кем она себя возомнила?

Недавно в это было сложно поверить, но фигурное катание становится самым популярным спортом в России. И телевизионные рейтинги это только подтверждают. Произвольные программы девушек на втором этапе Кубка России в Москве посмотрело больше людей, чем футбольный матч национальной сборной.

Оказывается, своей бешеной популярностью фигурное катание обязано не нашим удивительным чемпионкам и не Этери Тутберидзе, их воспитавшей, а продюсеру Яне Рудковской.

Ну, по крайней мере сама Яна в этом не сомневается. Да кем она себя возомнила?

Рудковская считает популярность фигурного катания своей заслугой

Сразу две телетрансляции фигурного катания вошли в топ-3 самых просматриваемый спортивных передач недели. Произвольную программу на этапе Кубка России в Москве посмотрели 2 066 400 человек, короткую — 1 652 000 человек. Между ними затесался матч между футбольными сборными России и Турции в Лиге наций — за ним следили 1 776 100 человек.

Казалось бы, ничего удивительного. Российские фигуристки сейчас находятся на нереальном подъёме и раздвигают границы возможного, в то время как футболисты не могут справиться с не самыми крутыми соперниками. Но эта новость вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Пока болельщики радовались и благодарили наших чудо-девочек, Яна Рудковская на полном серьёзе присвоила все заслуги себе.

«И это всего лишь на первых официальных стартах! Боюсь представить, что будут за цифры дальше, а также суммы рекламных контрактов у девочек-фигуристок топ-3 мирового рейтинга. Круто! Расшевелили это застоявшееся болотце наконец-то!», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

«Этери, держитесь!»

В контексте последних лет фраза продюсера про «застоявшееся болотце» звучит просто нелепо. По сути, Рудковская просто присваивает себе заслуги Тутберидзе. Женское одиночное катание ещё лет десять назад действительно напоминало болотце, но сейчас более неадекватного сравнения и не придумаешь. Хочется напомнить госпоже Рудковской, что фигурное катание у нас не просто существовало, но и процветало до прихода Плющенко на тренерскую арену. А будет ли оно процветать дальше — большой вопрос. Пока что с приходом Евгения увеличились не только рейтинги, но и количество скандалов. Впрочем, в представлении Рудковской наверняка одно плотно связано с другим. Очевидно, что Рудковская пытается стать первым лицом фигурного катания, вытеснив с этого пьедестала Татьяну Тарасову. Фактически супруга Плющенко атакует тренера главного оппонента Ягудина.

Своё недовольство происходящим выразил даже бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов: «Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы – лучшая!», — написал Радимов у себя в «твиттере».

И многие болельщики поддержали высказывание футболиста.

Тутберидзе оживила женскую одиночку

Можно по-разному относиться к Этери Тутберидзе, но нельзя опускать тот факт, что именно она возродила женское фигурное катание в России и возвела его в культ.

О феномене Тутберидзе заговорили ещё шесть лет назад, когда юная Юля Липницкая победила в командном турнире на Олимпиаде в Сочи. Девочка в красном пальто поразила своим катанием весь мир. Благодарность ей писал даже сам Стивен Спилберг — программа Юлии была поставлена под музыку из его фильма. И несмотря на то, что в одиночных соревнованиях первенствовала ученица Елены Буяновой Аделина Сотникова, большую славу получила именно Липницкая.

«Наша девочка стала мамой». Как живёт Юлия Липницкая после рождения ребёнка Сбросив бремя всенародной любви, фигуристка стала по-настоящему счастливой.

Домашние игры — лучшая возможность заявить о себе. Именно на таком патриотичном подъёме и загорелась первая яркая звезда Тутберидзе. Уже тогда было ясно, что у Этери большое тренерское будущее, и мы ещё увидим её фигуристок на пьедестале.

Медведева и Загитова — самые успешные проекты Тутберидзе

После Липницкой главной звездой Тутберидзе стала Евгения Медведева — прима фигурного катания на протяжении 2,5 лет. Именно с Женей Этери начала техническую революцию в фигурном катании, постепенно увеличивая сложность программ. Медведева в своё время считалась техническим гением и новатором, а их тандем с Тутберидзе восхищал весь мир. Тогда Этери не давала поводов сравнивать себя с холодной Снежной королевой. С Женей она выглядела максимально теплой и добродушной, а их общий успех закрепился в исторических рекордах.

Затем у Тутберидзе заявила о себе ещё одна ярчайшая спортсменка — Алина Загитова. Их драматичное противостояние с Медведевой на Олимпиаде-2018 разделило мир фигурного катания на до и после. Именно тогда в этот вид спорта и пришли фанаты, хейтеры, рейтинги и большие деньги. И это, несомненно, заслуга Тутберидзе.

Загитовой на замену. Медведева снова станет главной звездой фигурного катания в России? Два года назад Алина затмила Женю. Получится ли теперь наоборот?

Сотни тысяч подписчиков в «инстаграме», главные роли в лучших шоу мира,, дорогие рекламные контракты — это совместное достижение Тутберидзе и её учениц. В России на данный момент больше ни у кого из фигуристок нет такого успеха.

Непобедимое трио — тоже заслуга Тутберидзе

Трусова, Щербакова и Косторная пока не добились такой популярности, зато совершили настоящую техническую революцию. Сложно сосчитать, сколько рекордов они успели поставить за время сотрудничества с Тутберидзе. В первом же взрослом сезоне девушки обзавелись не только медалями и болельщиками, но и контрактами с крупными брендами.

И после этого вы называете фигурное катание «застоявшимся болотцем»?

Деньги вместо побед. Переход к Плющенко загубит карьеру Косторной? Евгению нечего дать лучшей фигуристке мира. И зачем ей было уходить?

Фигурное катание превращается в болото?

Все главные фигуристки последних лет — выходцы из группы Тутберидзе. Именно Этери привела их к медалям и популярности, превратила в легенд и помогла устроить безбедную жизнь. Все эти годы о фигурном катании говорили только в контексте группы Тутберидзе. Рудковская, конечно, понимает толк в шоу-бизнесе, но ни одну звезду пока не раскрутила. Разве что собственного сына.

Конечно, фигурное катание стало ещё более медийным с приходом Евгения, но пойдет ли это в плюс — большой вопрос. Сейчас здесь куда больше скандалов, нежели спорта. Скорее, Плющенко и Рудковская не «расшевеливают болотце», а погружают фигурное катание в болото. Да кем она себя возомнила?

Сможет ли фигурное катание после этого отмыться?