«Нас бьют, мы летаем». Как Тутберидзе помогла Валиевой избавиться от слабого места

Ещё неделю назад Камила Валиева едва сдерживала слёзы после неудачной произвольной программы на этапе Кубка России в Москве. Камила упустила преимущество в 10 баллов над Трусовой и осталась второй. Уже тогда пошли разговоры, что Валиевой стоит увеличивать арсенал элементов ультра-си, а после появления у Трусовой четверного риттбергера уверенность в этом только окрепла.

И вот группа Тутберидзе успокоила взволнованных болельщиков: Камила выучила тройной аксель и снова приблизилась к идеалу.

Получается, теперь она опять абсолютный фаворит гонки за золото Олимпиады?

Видео можно посмотреть на странице TeamTutberidze в «Инстаграме»

Недостающий элемент

Несмотря на высокие компоненты и восторженные отзывы специалистов, технические улучшения Камиле были просто необходимы. По прыжкам она проигрывала Трусовой, Щербаковой, Лью и, с натяжкой, Туктамышевой и Кихире. В отличие от них, Камила прыгала только квад-тулуп — самый дешёвый четверной прыжок, и перед сильными соперницами технического запаса не имела. Это наверняка понимала и Этери Тутберидзе. В предолимпийский сезон ставки чрезвычайно высоки — нужно усиливаться и рисковать.

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На видео, опубликованном в «инстаграме» Team Tutberidze, фигуристка исполняет красивый тройной аксель с риппоном — поднятыми наверх руками, что усложняет прыжок и добавляет ему баллов. Похожие попытки до Валиевой демонстрировала только юниорка Софья Самоделкина.

«Вот так реагируют настоящие гении»

Впрочем, пока бросается в глаза то, что элемент не доведён до идеала. Прыжок выглядит не очень уверенно — ему не хватает высоты и пролётности. Но главное — начало положено. Пока видео от команды Тутберидзе стоит рассматривать как демонстрацию силы и ответ Плющенко на четверной риттбергер Трусовой. Наверняка Валиева исполнит тройной аксель на соревнованиях лишь тогда, когда прыжок будет близким к совершенству. Неизвестно, сколько времени ушло на разучивание тройного акселя, но оттачивать элемент всегда легче, чем осваивать с нуля. А в том, что у Валиевой теперь есть тройной аксель, после видео сомнений не осталось. Болельщики в восторге, о чём свидетельствуют комментарии под видео.

— Ух ты, с поднятыми руками. Ками, молодец!

— Вот уж поистине: «Нас бьют, мы летаем». Самое обалденное завершение недели!

— Камила феноменальная девочка. Хорошая смена растёт!

— Вот так реагируют настоящие гении фигурного катания на досадное поражение — новыми достижениями.

Соперничать с Валиевой вообще реально?

В произвольную программу юная спортсменка уже вставляет два четверных тулупа, один из которых прыгает в каскаде с двойным. Если к этому крутому набору добавить ещё и три трикселя на две программы, то соперничать с Камилой будет очень сложно. Скорее всего, на первом этапе тройной аксель будет внедрён только в короткую программу, но и это существенно повысит её потенциал.

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В прошлом сезоне с помощью одних тройных акселей всех выносила Алёна Косторная. Девушке во многом помогали высокие компоненты, а триксель позволял сократить техническое отставание от сильных соперниц. Валиева находится даже в более выигрышном положении, ведь её технический потенциал ещё мощнее. С высокой второй оценкой, идеальными прыжками и надбавками за безупречные вращения Камила может стать непобедимой.

Тройной аксель становится трендом

Первая чистая попытка тройного акселя от россиянки случилась ещё в 2002 году, но даже этот сложнейший прыжок не помог Людмиле Нелидиной добиться больших побед. Для Елизаветы Туктамышевой триксель оказался гораздо более мощным оружием. С его помощью она победила на чемпионате мира 2015 года.

Настоящий тренд на элементы ультра-си задала Этери Тутберидзе, однако сначала её ученицы прыгали только четверные. Зрители уже начали думать, что Тутберидзе попросту не умеет ставить тройной аксель. Но все сомнения развеялись, когда триксель начала прыгать Алёна Косторная. Затем первые попытки показала и Александра Трусова, а теперь этот список Камила Валиева. Красивые двойные аксели с хорошим запасом демонстрируют и другие ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова и Дарья Усачёва.

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Возможно, в скором времени без тройного акселя нахождение в группе Тутберидзе станет просто невозможным. Последние тенденции показывают, что тройной аксель из диковинного трюка превращается в необходимое условие для борьбы за медали. Удачные попытки исполнения этого элемента уже показывали ученицы Алексея Мишина Анастасия Гулякова и Софья Самодурова, американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, кореянка Ю Ён, а также японки Рика Кихира и Вакаба Хигути. Если все эти девушки будут стабильно приземлять его на турнирах, то в скором времени мы придём к тому, что быть конкурентоспособным можно будет только с помощью тройного акселя.

И у Камилы он появился в самое нужное время.