Елена Ильиных пробует себя в роли тренера. Станет ли она новой Тутберидзе?

Елена Ильиных брала медали на Олимпиаде и считалась самой перспективной танцовщицей мира. Что она может дать звёздным фигуристкам?

Елена Ильиных является одной из самых красивых и ярких фигуристок последнего времени. Когда Лена соревновалась, танцы на льду были так же популярны и драматичны, как и состязания одиночников. Их дуэт с Никитой Кацалаповым считался самым перспективным не только в России, но и в мире. А распад пары Лены и Никиты переживали все поклонники фигурного катания. Сейчас Ильиных работает в академии Плющенко с лучшими фигуристками мира, но о завершении спортивной карьеры говорить боится. Станет ли Елена успешным тренером или ей лучше вернуться в спорт?

Ильиных была перспективной одиночницей

Лена Ильиных, как и многие танцоры, начинала свою карьеру с одиночного катания. Уже в 11 лет фигуристка собрала все тройные прыжки, но мама спортсменки решила отдать девушку в танцы на льду. В это же время в танцы собирался уходить и Никита Кацалапов. Так и образовался самый перспективный российский дуэт.

Первые успехи ребята начали показывать уже на юниорской уровне, зарабатывая золотые медали на международных стартах. Но во взрослых они долгое время были только второй парой России, после Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва.

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Грандиозная Олимпиада

Главный успех в карьере Лены и Никиты случился на Олимпиаде в Сочи. Именно тогда зародилась надежда на то, что в скором времени Россия снова может стать сильнейшей в танцах на льду. 19-летняя Ильиных и 22-летний Кацалапов уверенно откатали в командном соревновании, закрепив успех сборной и получив золотые медали. А потом поразили всех уже в индивидуальном разряде. Произвольный танец под «Лебединое озеро», безупречно откатанный Леной и Никитой, считается одной из лучших постановок в фигурном катании.

Россияне не смогли превзойти только опытных американцев Дэвис/Уайт и канадцев Вирчу/Мойр, но бронза на домашней Олимпиаде была огромным успехом для того времени. Тогда казалось, что это только начало для молодой пары и в скором времени они смогут прийти к ещё большим успехам. Но это был конец. Яркий, красивый, счастливый конец.

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Конец карьеры и надежда на возвращение

Вскоре после Олимпиады пара распалась по инициативе Кацалапова, и это вызвало небывалый ажиотаж. Упустить такой дуэт сразу после грандиозного успеха было катастрофой. Но по-другому было нельзя.

В итоге Лена встала в пару с Русланом Жиганшиным, а Никита стал кататься с Викторией Синициной, и с каждым столкновением новообразованных пар эксперты сетовали на то, что порознь Ильиных и Кацалапов стали слабее.

Карьера Лены после распада с Никитой пошла под откос. С Жиганшиным фигуристка не добилась больших высот, а после завершения карьеры партнёром вскоре и сама приостановила выступления. На соревнованиях Елена не выступает с 2017 года. Но и о завершении карьеры фигуристка говорить не готова: «Если я захочу вернуться, если я приму для себя этот вызов, или у меня стукнет в голове, что я все, возвращаюсь – в этом нет никаких ограничений. Это значит, что я выйду на лед и буду пахать, как было всегда», — говорила Ильиных в интервью «Р-Спорт».

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Порой кажется, что Лена до сих пор не определилась, чего же она хочет от жизни. После приостановки карьеры фигуристка взвалила на себя массу новых дел и проектов. Она попробовала себя в балете, путешествовала с мастер-классами по всему миру вместе с Юлией Липницкой, родила сына, стала тренером в академии Плющенко и начала выступать в «Ледниковом периоде». И при этом Ильиных продолжает говорить, что хочет вернуться на лёд. Она не раз обсуждала эту перспективу с танцором Дмитрием Соловьёвым, который сейчас находится без партнёрши. Так чего же Лена хочет от жизни?

Начало тренерской карьеры и разлад с Трусовой

В августе Ильиных приступила к работе в «Ангелах Плющенко». Сначала этот трансфер казался весьма воодушевляющим, ведь Лена всегда славилась превосходным скольжением и невероятным артистизмом. Работа с ней была бы очень полезна Александре Трусовой и не помешала бы Алёне Косторной.

Дуэт Лены и Саши обещал быть очень ярким и плодотворным. Ещё недавно танцовщица признавалась в симпатии к Трусовой: «Тащусь от неё, она очень нравится. Я всегда больше всего за нее переживаю. Ну и я оцениваю качества всех девочек, которые выступают, они все большие молодцы, но мне почему-то вот именно Саша по душе. Они все невероятно крутые, но знаешь, когда выделяешь себе любимчика – то это без шансов для остальных. И вот мой любимчик там – Саша!» — признавалась Елена в интервью «Р-Спорт».

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Но уже осенью в группе что-то пошло не так. В недавнем интервью Плющенко рассказал журналистам, что Ильиных и Трусова не сработались: «Лена прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось», — признался Евгений. С чем же связаны такие резкие перемены?

Слабые стороны Елены Ильиных

Не стоит забывать, что у Елены на руках полугодовалый ребёнок и обязательства перед «Ледниковым периодом». Возможно, Ильиных просто не может уделять юным спортсменам большое количество времени. Чисто физически все эти роли совместить невозможно.

В то же время Саша всерьёз занялась своей интерпретацией и скольжением. Возможно, тренировки в Балашихе с Денисом Самохиным ей кажутся более продуктивными. Или же Алёна и Саша попросту не могут поделить тренеров. На открытых прокатах Ильиных сопровождала обеих фигуристок, но уже после начали широко распространяться слухи о том, что Лена работает только с Трусовой. Теперь же всё оказалось наоборот.

Сезон только начался, а Трусова уже рассталась с тренером. Уход от Тутберидзе был ошибкой? Первый же турнир у Плющенко может стать для Саши судьбоносным. Почему ей нельзя проигрывать Валиевой.

Излишняя эмоциональность Ильиных тоже может играть против юных фигуристок. После проката Вероники Жилиной на первенстве Москвы Лена излишне расчувствовалась и расплакалась. А на открытых прокатах сборной России тренер запомнилась эмоциональным битьём по бортам, за которое многие болельщики её раскритиковали. Елена переживает за фигуристов как за родных детей и не боится проявлять эмоции, но помогает ли это спортсменам?

Перед своими выступлениями фигуристам нужно быть собранными и непоколебимыми. Поэтому очень важно, чтобы тренер был спокоен и задавал правильный настрой. Понимает ли это Лена и может ли она помочь мировым звёздам фигурного катания без достаточного опыта в тренерстве? Что-то подсказывает, что с таким подходом второй Тутберидзе ей не стать.

Кажется, что спортсменка сама ещё не определилась с тем, чем хочет заниматься и поэтому распыляется на самые разные трудоёмкие роли — мама, тренер, участница шоу. Неопределённость Елены выглядит ненадёжно и только подкрепляет версию о том, что в академию Плющенко фигуристка была приглашена для пиара.