Юная фигуристка сменила Россию на Украину после откровений о допинге. И начала побеждать!

Сейчас каждый турнир по фигурному катанию на вес золота. Но даже при этом юниорские соревнования на скромном челленджере в Венгрии вряд ли бы кого-то заинтересовали, если бы не одна деталь — 14-летняя победительница исполнила чистый тройной аксель. Автором сенсации стала Анастасия Шаботова, выступающая под флагом Украины.
Может показаться, что в соседней стране наконец-то воспитали наследницу олимпийской чемпионки Оксаны Баюл. На самом же деле долгожданные победы Украине приносит москвичка, которая сбежала из России после громкого скандала. Да, это та самая девочка, потрясшая общественность откровениями о допинге в фигурном катании и бросившая тень на лучших фигуристок России.
Неужели теперь Настя способна доставлять неприятности ученицам Тутберидзе не только словами, но и делом?
Шаботова идёт по пути Туктамышевой и Косторной
На юниорских соревнованиях в рамках Budapest Trophy 14-летняя представительница Украины Анастасия Шаботова изначально была безоговорочным фаворитом. Поэтому фигуристка с тренерами решили, что лучшего поля для экспериментов и не придумаешь. В короткой программе Настя заявила тройной аксель, но сделала только два с половиной оборота, а на следующий день продемонстрировала чистую попытку сложнейшего прыжка. И пусть затем она допустила кучу ошибок, это уже не имело значения.
Шаботова не только уверенно выиграла турнир, но и стала 12-й фигуристкой, приземлившей тройной аксель на международных соревнованиях. И вряд ли стоит уточнять, что среди первых 11 украинских спортсменок не было. Таким образом, Настя творит историю на Украине.
Первопроходцем стала японка Мидори Ито, раздвигавшая границы возможного ещё в конце 1980-х. Среди её последовательниц – россиянки Людмила Нелидина (первая европейка, сделавшая тройной аксель), Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, а также несколько японок, американка Мирай Нагассу и кореянка Ён Ю.
Скандал из-за «правильного допинга»
Украинские СМИ поспешили преподнести действительно крутое достижение Анастасии как результат работы местной школы фигурного катания, однако это не совсем так. Настя родилась в Москве и начинала заниматься фигурным катанием в школе «Москвич», а в 11 лет перешла в «Снежные барсы» к Светлане Пановой, которая, в частности, подготовила Марию Сотскову, Анастасию Тараканову, Ксению Синицыну и Алёну Канышеву.
Под руководством Пановой Шаботова постепенно прибавляла, но большой известности даже среди продвинутых любителей фигурного катания не получила. Всё изменилось в январе 2019-го, когда 13-летняя фигуристка вышла в прямой эфир в «Инстаграме» и наговорила лишнего.
«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно пьют», — без тени улыбки рассказывала Настя.
Слова фигуристки посчитали чушью
Откровения 13-летней девочки привели к громкому скандалу, поскольку бросили тень не только на группу Этери Тутберидзе, занимающуюся в «Хрустальном», но и на всё российское фигурное катание. И это в контексте пристального внимания Всемирного антидопингового агентства к российскому спорту.
Скандал достиг таких масштабов, что потребовалось вмешательство президента Федерации фигурного катания на коньках России. Александр Горшков назвал слова Шаботовой чушью, а большинство специалистов поддержали его оценку. В адрес девочки в интернете стали поступать негативные комментарии. По словам её мамы, Настю призывали уйти из спорта. Сама девочка извинялась со слезами на глазах и уверяла, что ничего плохого в виду не имела. Родители и тренер пытались уберечь Шаботову от свалившегося на неё давления, но полностью оградить спортсменку от переживаний не удалось.
Почему юная россиянка сбежала на Украину?
Весной Настя провалила первенство России, а летом 2019-го получила разрешение представлять Украину. Официальных комментариев на этот счёт не последовало. Одни болельщики были уверены, что спортсменка просто испугалась конкуренции. Другие считали, что в России путь наверх после скандальных откровений о допинге ей был заказан, поэтому она и сбежала на Украину.
Возможно, Настя когда-то сама раскроет реальные причины смены гражданства, но пока кажется, что фигуристка и её родители опасались предвзятого отношения со стороны федерации, что серьёзно снижало её уверенность в себе. Как бы там ни было, на Украине дела Шаботовой пошли в гору. Она продолжала тренироваться у Пановой и большую часть времени проводить в родной Москве. В первый же сезон после перехода Настя выиграла и юниорский, и взрослый чемпионаты Украины, а также выступила на юниорском чемпионате мира. В составе сборной России у неё такой возможности возникнуть не могло.
На основании чистого тройного акселя рано делать выводы о перспективах Шаботовой, так как и стабильность, и качество её катания в целом пока оставляют желать лучшего. Но уже очевидно, что переход в сборную Украины пошёл ей на пользу, и под новым флагом она точно добьётся большего, чем подавляющее число фигуристок, побеждавших её в России.
Может, зря её так легко отпустили из России?
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