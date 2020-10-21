Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду?

В женском одиночном катании на этапе Кубка России в Сочи подобрался неимоверно сильный состав участниц, но всё-таки однозначным фаворитом будет Анна Щербакова. Как и на любом другом взрослом турнире этого сезона. Двукратная чемпионка России получила возможность выйти из тени и показать миру новую себя — более сильную и уверенную, способную побеждать и на чемпионате мира, и на Олимпиаде.

Причём весьма вероятно, что свои главные победы в карьере одна из самых умных и интеллигентных фигуристок планеты одержит в привычной для себя роли второго номера, выстрелив из-за спины более популярной соперницы.



Неужели Щербакова так и не станет главной звездой даже в своей группе?

Сезон в фигурном катании можно заканчивать? Победить Щербакову, похоже, просто нереально! Анна за неделю перекроила программу и вернула четверной прыжок. Ну и как с ней бороться?!

Она вам не Щ

В аббревиатуре ТЩК Аня всегда стояла посередине, как будто стеснённая двумя более звёздными соперницами. В компании техничной Александры Трусовой и артистичной Алёны Косторной она воспринималась как неидеальный синтез того и другого. Хрупкая и трогательная Щербакова вызывала симпатии большинства болельщиков, но по числу персональных поклонников уступала и Саше, и Алёне. Казалось, ей будет тяжело выйти из тени более харизматичных коллег по группе.



«Ни ТЩК, ни Triple A, ни любые другие сокращения Ане не нравятся. Другим девочкам наверняка тоже. Они ведь тратят уйму времени и здоровья, чтобы понравиться зрителям», — говорил отец Ани, давая понять, что видеть в дочери дополнение к Саше и Алёне — неверно.



После перехода Трусовой и Косторной в академию Плющенко у Щербаковой наконец-то появился шанс в полной мере проявить свою индивидуальность. И первый же турнир показал, что 16-летняя спортсменка не собирается его упускать. На этапе Кубка России в Сызрани Аня, возможно, впервые по-настоящему почувствовала себя в центре внимания. Болельщики, выстроившиеся в ряд за автографами, журналисты, атаковавшие её вопросами после проката, плакаты с изображением главной надежды Тутберидзе на трибунах, — такого с Щербаковой не было даже на победных чемпионатах России среди взрослых. Отныне она не просто Щ, а любимица миллионов со своим неповторимым лицом. И, судя по её катанию в Сызрани, Аню это только мотивирует и вдохновляет.

В Сочи Щербакова будет ещё сильнее

Конечно, Аня была абсолютной фавориткой первого этапа Кубка России и уверенно победила, но лёгким для неё этот турнир точно не был. Причём дело не только в психологии и адаптации к новому статусу. После длительной паузы спортсменка не успела обрести стабильность в исполнении четверных. Особенно сложно ей давался лутц, который на турнире в Сызрани пришлось заменить на флип.



Ещё одна причина досадных помарок на дебютном старте сезона – экстренная смена музыки в произвольной программе. Вместо лирико-трагической темы из «Дома тёмных бабочек», под которую Аня выступала на контрольных прокатах, в Сызрани спортсменка каталась под инструментальную версию песни Secrets группы One Republic. Благодаря этому в её выступлении появились динамика и развитие сюжета. Программа стала менее депрессивной и угнетающей. Однако времени, чтобы как следует выкатать новую версию, у Щербаковой не было. Наверняка на этапе в Сочи Аня будет смотреться в придуманном для неё образе более органично, а значит, без грубых технических ошибок победа ей практически гарантирована.

Судьи подарили Щербаковой спорный рекорд на Кубке России. Без него было бы лучше! В Сызрани наконец-то стартовал официальный сезон.

Время Щербаковой

Несмотря на то что Анна долго находилась в тени Трусовой и Косторной, её никак нельзя назвать серой и обычной. Щербакову отличают интеллигентность и эрудиция, которая помогает ей и в фигурном катании. Аня внимательно следит за соперницами, пересматривает старые прокаты и помнит каждое выступление до мелочей — кто под какую музыку катался, что прыгал и какие оценки получил. При этом она не только собирает огромный объём информации, но и грамотно её анализирует, что позволяет мгновенно ориентироваться в ситуации и принимать верные решения за доли секунды.



Появились эти навыки у Ани до перехода к Этери Тутберидзе — Щербакова начала свой путь в большой спорт в группе, где дети были на два года старше её. Юная фигуристка тянулась за более опытными товарищами, но при этом была лишена груза ответственности. В похожих условиях она оказалась и у Этери Георгиевны, где по её возрасту сначала ярче всех выглядела Трусова, а затем засияла Косторная. Но теперь настало время Щербаковой. И свою порцию народной любви она обязательно получит.

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Популярность Валиевой на руку Щербаковой

Впрочем, уже сейчас по интересу зрителей с Аней может конкурировать Камила Валиева, а с каждым стартом её популярность будет только расти. Никакого антагонизма между девушками нет, в основном болельщики одинаково тепло поддерживают обеих фигуристок, но всё-таки многие в борьбе за золото Олимпиады в Пекине ставят на Валиеву. Похоже, Щербаковой так и не суждено стать главной звездой группы Тутберидзе, однако это никак не умаляет её шансы на большие титулы, включая Олимпиаду.



Возможно, Щербаковой такая диспозиция даже на руку. Она отлично умеет показывать максимум и добиваться успеха, когда всё внимание приковано к другим фигуристкам. Кажется, если кто и способен сохранять спокойствие в условиях жёсткой конкуренции с более яркой и популярной соперницей, то это как раз Щербакова. И она дважды демонстрировала это на взрослых чемпионатах России, где поднималась на вершину пьедестала.



Так почему бы Ане Щербаковой не повторить этот приём и на Олимпийских играх в Пекине, где статус главной фаворитки, судя по всему, будет у другой фигуристки?