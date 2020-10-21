Глубокое погружение. Как Бузова помогает Загитовой стать популярнее Медведевой

«Только держись подальше от Бузовой», — предостерегали фанаты Алину Загитову, когда та согласилась вести «Ледниковый период» на Первом канале.

Но, похоже, олимпийская чемпионка этому совету не вняла. В «сторис» поп-дивы в «Инстаграме» появилось видео, на котором она приобнимает Алину и осыпает её комплиментами. Фигуристка в ответ хвалит катание Ольги в очередном выпуске шоу. Неужели Загитова и Бузова действительно успели сдружиться за несколько съёмочных дней?



Или это всего лишь деловые отношения, с помощью которых Алина привлекает далёкую от спорта аудиторию Бузовой?



В любом случае столь глубокое погружение в шоу-бизнес скоро поможет Загитовой обойти Евгению Медведеву в борьбе за звание самой популярной фигуристки России.

Бузова, Загитова и пародия на спорт. Как «Ледниковый период» вредит фигурному катанию Телешоу откровенно эксплуатирует колоссальную популярность фигуристов.

Погоня за Медведевой

Ольгой Бузовой не принято восторгаться на публике, а её творчество стало символом современной «попсы». Тем не менее, скандально известная певица, актриса, ведущая и писательница уже несколько лет возглавляет всевозможные рейтинги самых популярных и востребованных звёзд шоу-бизнеса.



На «инстаграм» Бузовой уже подписаны 22 млн человек. Для сравнения, у лидера по этому показателю среди фигуристок всего 825 тыс. подписчиков. Причём речь не про Загитову, а про Медведеву. Женя раньше приобрела известность, а аккаунт Алины стал резко набирать популярность лишь после её победы на Олимпиаде в Пхёнчхане. Фанаты олимпийской чемпионки вели себя в интернете настолько активно, что, казалось, Загитова быстро обойдёт принципиальную соперницу и станет самой популярной фигуристкой мира в «инстаграме».

Ольга Бузова и Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это уже не спорт, а шоу-бизнес». На самом деле Загитова нужна Рудковской, а не Плющенко От Алины больше не стоит ждать медалей. Зато на ней можно отлично заработать!

Разрыв стремительно сокращался, но показатель Медведевой оставался для Алины недосягаемым. Не способствовали росту аудитории приостановка карьеры, а также массовые отписки после участия Загитовой в политических мероприятиях – «Прямой линии» с Владимиром Путиным и агитации за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Но в последнее время дела Загитовой в «Инстаграме» снова пошли на лад. Чемпионка еженедельно появляется на центральном канале в эфире рейтингового вечернего шоу выходного дня, что не может не добавлять подписчиков – сейчас их число приближается к отметке в 800 тыс.

«Это что за куколка такая красивая?»

Сказывается на популярности и сотрудничество с поп-звёздами. Так, незатейливый обмен любезностями с Бузовой, опубликованный в «сторис» певицы, всего за два часа принёс Алине более тысячи новых подписчиков.



«Это что за куколка такая красивая, Алиночка? Такая ты просто потрясающая. Просто удивительно: такая маленькая, и так я чувствую от тебя поддержку. Спасибо тебе большое», — сказала Бузова в видео.



«Ты сегодня каталась просто шикарно, честно», — ответила Загитова.

Фанаты Загитовой поменяли мнение о Бузовой

Судя по комментариям на фан-страницах Загитовой, отношение поклонников фигуристки к Бузовой с начала проекта сильно изменилось. Если раньше они боялись дурного влияния со стороны Ольги, то теперь благодарят её за тёплое отношение к своему кумиру и даже уверены, что между двумя популярными девушками возможна по-настоящему крепкая дружба:



— Спасибо девчонкам, что поддерживают друг друга!



— Только из-за них двоих смотрю «Ледниковый период»



— Спасибо Ольге за такие правдивые слова о нашей Алиночке. Куколка – не то слово!

— Ольге очень повезло, дружба с Алиной дорогого стоит! Встретить такую верную, чистую и искреннюю подругу – настоящее счастье.



Такими темпами Загитова уже в ближайшее время опередит Медведеву по числу подписчиков в «инстаграме» и станет лидером по этому показателю среди фигуристок. Но, в отличие от Жени, Алина давно не участвовала в соревнованиях и, по всей видимости, полностью сосредоточилась на телекарьере. Поэтому логичнее сравнивать её по популярности не с действующими спортсменками (хотя формально Алина таковой и является), а со звёздами шоу-бизнеса. И тут Загитова пока сильно уступает лидерам.



Так что, скорее всего, мы ещё не раз увидим Алину в «инстаграмах» селебрити.