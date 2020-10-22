«Обидно за Туктамышеву». Победительница этапа Кубка России в Сочи определена заранее?

Однажды судьи уже вмешались в спор Лизы с Анной Щербаковой. Обойдёмся без повторения?

Совпадение или нет, но Анна Щербакова заявлена на те этапы Кубка России, где не участвуют её бывшие коллеги по группе Тутберидзе — Алёна Косторная и Александра Трусова. Возможно, двукратную чемпионку России действительно оградили от конкуренции с ученицами Плющенко, чтобы дать ей почувствовать уверенность и зарядиться победными эмоциями на старте сезона.

Но если в Сызрани у Ани вообще не было соперниц, то в Сочи ей придётся сложнее – противостоять ей будут сразу несколько фигуристок сборной России. В том числе чемпионка мира Елизавета Туктамышева, с которой Щербакова регулярно конкурировала на старте взрослой карьеры. И тогда в распределение мест часто вмешивались судьи.

Удастся ли на этот раз Щербаковой и Туктамышевой выяснить отношения без странных судейских решений?

Туктамышева была близка к победе над Щербаковой

Щербакова вышла на взрослый уровень в прошлом сезоне и на первых трёх международных турнирах неизменно сталкивалась с Туктамышевой. Можно сказать, что Лиза участвовала в боевом крещении юной соотечественницы. Поначалу всё выглядело не так безнадёжно для опытной фигуристки. На челленджере в Италии Туктамышева уверенно выиграла короткую программу, а Щербакова недотянула даже до 70 баллов. Она была очень расстроена такими оценками и имела на это полное право.

Впрочем, после произвольной о странном судействе уже никто не вспоминал. Аня идеально исполнила свою «Жар-птицу» с мощным четверным лутцем и одержала первую международную победу по взрослым, а заодно и открыла счёт в очном противостоянии с Туктамышевой. Небольшое отставание Лизы давало её поклонникам надежду, что яркая и чувственная фигуристка способна биться с лидерами нового поколения, но серия Гран-при скорее доказала обратное. Причём на обоих этапах воспитанница Алексея Мишина снова соперничала с Щербаковой.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду? Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Судьи против Туктамышевой

В короткой программе на Skate America произошло нечто невообразимое — обе россиянки оказались за пределами топ-3. Аня допустила нелепое падение на дорожке шагов, а Лиза после идеального тройного акселя наошибалась на остальных прыжках. И если Аня легко компенсировала отставание за счёт двух четверных, то Туктамышева даже с блестящим прокатом осталась лишь третьей. Второй стала американка Брэйди Теннелл, которой явно благоволило домашнее судейство, а Лиза недополучила баллов за компоненты и была оштрафована за сомнительный недокрут на тройном риттбергере. Туктамышеву просто нагло засудили в США, чтобы не дать ей обойти американку.

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«Обидно за Туктамышеву, её слегка засудили», — говорила тогда олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Вторили ей Илья Авербух и Алексей Ягудин. Лиза тоже всё понимала, но не отчаивалась: «Решила для себя, что если ты наслаждаешься фигурным катанием, то не стоит расстраиваться из-за того, что тебе недоставляют оценок. В противном случае можно было уже закончить карьеру».

Беспредел по-американски. Российскую фигуристку нагло засудили в США Елизавета Туктамышева недосчиталась баллов на Гран-при в Лас-Вегасе, чтобы американка смогла взять медаль. Но золото всё равно у России!

Щербакова вдохновила Туктамышеву на улучшения?

Туктамышева постоянно искала для себя баланс. Она меняла программы, музыку, контент, но эти метания не позволяли Лизе добиться стабильности. Судьи же охотно цеплялись за ошибки чемпионки мира и жёстко наказывали её за любой недочёт. Было очевидно, что видеть пять российских фигуристок в финале Гран-при руководство ISU не хочет. К сожалению, Туктамышева и сама давала арбитрам поводы для придирок. На китайском этапе Гран-при Лиза снова стала третьей, и снова от победившей Щербаковой её отделила целая пропасть.

Туктамышева с треском проиграла юной россиянке. Её главное оружие бессильно Лиза больше не может тягаться с юными соперницами. Даже четверные не помогут.

Прогресс фигуристки остался будто бы незамеченным, ведь с приходом Трусовой и Щербаковой фигурное катание вышло на принципиально новый уровень. Тройной аксель Лизы уже не выглядел чем-то невероятным и легко бился четверным лутцем Ани. Возможно, именно серия поражений от Щербаковой и мотивировала Туктамышеву на изучение квадов?

Туктамышева сама по себе

В конце ноября 2019-го Лиза всколыхнула мир видео с исполнением четверного тулупа. Это был самый настоящий разрыв шаблонов, ведь до этого все были уверены, что квады могут прыгать только худенькие подростки.

Но первая попытка исполнить четверной на соревнованиях оказалась неудачной. На чемпионате России в Красноярске Лиза завалила произвольную программу и с трудом осталась на четвёртом месте, а победу вновь одержала Щербакова. Так уж получилось, что на всех четырёх победных турнирах прошлого сезона Аня неизменно соревновалась с Туктамышевой.

Скорее всего, ситуация повторится и на этапе Кубка России в Сочи. Кажется, что победительница третьего этапа Кубка России была определена заранее, в тот момент, когда среди соперниц Щербаковой не оказалось ни Трусовой с Косторной, ни Валиевой. Анна ещё в Сызрани показала, что готова стать лидером сезона, а форма Туктамышевой пока вызывает вопросы. С другой стороны, Елизавета давно выступает не только за себя, но и за всех ценителей женственности и чувственности в фигурном катании. И для них любое чистое выступление 23-летней спортсменки – уже большой подарок.

А если к этому вдруг приложится справедливое судейство и высокий результат, то вообще сказка.