Лучшая фигуристка «Хрустального» отправилась на этап Кубка России в Сочи с помощниками Тутберидзе. Почему это выглядит странно.

Тутберидзе снова не поехала с Щербаковой на важный турнир. Из-за Валиевой?

В этом сезоне Анна Щербакова – главная фигуристка в группе Этери Тутберидзе. После ухода Трусовой и Косторной к Плющенко, именно Ане предстоит отстаивать честь «Хрустального» и поддерживать репутацию своего тренера. Тем удивительнее, что Этери Георгиевна не сопровождает свою лучшую спортсменку на важных турнирах, отправляя вместо себя помощников.

Объясняем, почему выглядит это странно.

Тутберидзе делегирует полномочия

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова на втором турнире подряд будет вынуждена обходиться без Этери Тутберидзе – главного человека в своём тренерском штабе. На третьем этапе Кубка России в Сочи, как и месяц назад в Сызрани, основную фаворитку этого сезона будут сопровождать хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. Им предстоит настраивать спортсменку на прокаты, переживать за неё у бортика и радоваться (вряд ли Аня даст повод для других эмоций) в «кисс энд край».

Как правило, эти обязанности берут на себя главные тренеры фигуристов, но в данном случае Этери Георгиевна решила делегировать полномочия. Конечно, история знает немало примеров, когда фигурист оставался без помощи тренера на крупном турнире, но почти всегда это вызвано непредвиденными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. Трудно поверить, что в «Хрустальном» с разницей в месяц произошло сразу два форс-мажора. Со здоровьем у Этери Георгиевны тоже, слава богу, всё в порядке. По крайней мере, на московском этапе она присутствовала и выполняла все тренерские функции по отношению к Камиле Валиевой.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду? Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Этери опасается переманивания учеников?

Ни перед этапом в Сызрани, ни сейчас официальных комментариев от группы Тутберидзе не последовало. В первый раз у болельщиков сложилось впечатление, что Этери Георгиевна осталась в Москве ради плотной работы с Евгенией Медведевой, только что вернувшейся к ней из Канады. Сейчас эта версия не выдерживает никакой критики — Женя только что приступила к тренировкам после лечения спины и вряд ли нуждается в ежедневном присутствии тренера.

Фанаты «Хрустального» объясняют решение Тутберидзе тем, что в группе царит атмосфера доверия, а у Щербаковой сложился отличный тандем с Глейхенгаузом. Мол, Этери Георгиевна и раньше посещала далеко не все соревнования с участием своих подопечных, а на Кубке России и вовсе была редким гостем. Появилось даже предположение, что Тутберидзе не хочет надолго оставлять школу, чтобы избежать переманивания учеников со стороны Плющенко.

Тутберидзе осталась с Валиевой

Вряд ли отсутствие Тутберидзе в Сочи как-то скажется на турнирных перспективах Щербаковой. Аня легко выиграла без Этери Георгиевны в Сызрани и, скорее всего, победит снова. Но игнорировать такие детали нельзя, тем более когда сам штаб Этери Георгиевны держит болельщиков на голодном информационном пайке.

Чем бы ни руководствовалась Тутберидзе, решая пропустить этап в Сочи, ситуация очень показательная. Вместо того чтобы сопровождать свою лучшую ученицу на важных соревнованиях, Этери Георгиевна остаётся в Москве, где продолжит тренировать Камилу Валиеву и Евгению Медведеву. Причём такое происходит уже во второй раз за месяц.

Тутберидзе не ошибается. Как трюк Загитовой поможет Валиевой выиграть Олимпиаду Произвольная программа Валиевой под «Болеро» вызывает споры. Но очень скоро критика сменится восторгом!

Тутберидзе подсознательно готова к уходу Щербаковой?

Само по себе отсутствие Тутберидзе на соревнованиях с лидером своей группы ещё не говорит о том, что тренер делает основную ставку на юную Валиеву. Но у Щербаковой и её родителей вполне могут закрасться подобные мысли. Если Этери Георгиевна не списала Аню со счетов и верит в её возможную победу на Олимпиаде, то почему бы на деле не показать спортсменке своё доверие и не оказать ей личную поддержку хотя бы на одном из этапов Кубка России? Естественно, если на это нет каких-то причин, о которых мы не знаем.

В конце концов, именно подобные нюансы могут подорвать уверенность фигуристок в правильности тренерских методов. Возможно, похожие мелочи и спровоцировали Косторную, Трусову, Жилину, а ранее Липницкую, Медведеву и многих других спортсменок на уход из «Хрустального».

Не будь как Медведева. Щербаковой нужно срочно бежать от Тутберидзе В противном случае о медали Олимпиады, скорее всего, придётся забыть.

Кажется, в ситуации с Щербаковой есть только два варианта. Либо Тутберидзе уверена, что Аня не подвержена ревности и правильно понимает её решения. Либо она подсознательно готова к уходу ученицы и не собирается изменять собственным принципам ради сохранения лидера группы.

Ой как бы хотелось верить в первый вариант!