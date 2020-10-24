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Этап Кубка России-2020 проходит в Сочи: здесь Сотникова выиграла Олимпиаду – как это было

Как Сотникова стала заложницей победы на Олимпиаде
Яна Левхина
Ещё одна девочка. Как Сотникова стала заложницей великой победы на Олимпиаде
Федерация лишила Аделину реального шанса на олимпийское золото. Она обиделась и… навсегда вошла в историю.
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Большое фигурное катание возвращается в Сочи. Здесь шесть с половиной лет назад произошли события, которые круто изменили ход истории. Две совершенно непохожие друг на друга девушки заставили весь мир выучить свои фамилии и смириться с тем, что превосходство российской школы фигурного катания теперь распространяется и на одиночниц.

Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не владели четверными прыжками, а их тренеры и фанаты не воевали друг с другом в интернете. Но именно им было суждено сверкнуть на домашней Олимпиаде и спровоцировать в России невиданный бум женского фигурного катания.

Феномен Липницкой

После безоговорочной победы России в командных соревнованиях, в сердцах болельщиков проснулась надежда на то, что мы можем побороться и в индивидуальном турнире. Причём надежда эта была связана с «девочкой в красном пальто», покорившей Владимира Путина, Стивена Спилберга и миллионы зрителей по всему миру. Юлия Липницкая действительно была феноменальной: невероятно сильной технически, с превосходной интерпретацией образа и уникальными вращениями, похожими на вихрь. В командном турнире она обошла и страстную итальянку Каролину Костнер, и нежную Мао Асаду с тройным акселем. Юля выиграла обе программы и внесла самый весомый вклад в общий триумф.

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На несколько дней 15-летняя девочка, о которой мало кто слышал до этого, стала самой яркой звездой Олимпийских игр. Её гениальная произвольная на музыку из «Списка Шиндлера» затмила всё, что происходило в Сочи в эти дни: и долгожданное второе золото Плющенко, и другие победы российских спортсменов. Это был пик карьеры Липницкой. Её лицо не сходило с экранов, а имя с восхищением произносили по всему миру.

Она должна была выиграть ту Олимпиаду, ведь она — феномен. И кроме неё больше никто не способен на подобные прокаты. Так казалось зрителю, который включал фигурное катание раз в 4 года. И магия домашних стен всё время подсказывала, что для нас должно случиться чудо.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Забытая Аделина

Сказочного события россияне ждали 19-20 февраля 2014 года. Все были будто гипнотизированы Липницкой и следили только за ней. 15-летний ребёнок уже успел стать светлым символом всей сочинской Олимпиады, на которой добро несомненно побеждало зло и все проблемы были позабыты.

Но никто не думал о ещё одной девочке, которая осталась без всеобщего внимания и без золотой медали. Которая в момент триумфа Липницкой пахала на тренировках в Москве, злилась и искренне не понимала, почему ей не дали выступить в командном турнире. Этой девочкой была Аделина Сотникова. 17-летняя фигуристка приехала в Сочи позже остальных, уже ближе к индивидуальным соревнованиям.

Это был её главный шанс заявить о себе и указать на несправедливость решения федерации, лишившей её реального шанса на олимпийское золото. Она тоже хотела золото и приехала за него бороться. Но зрители ещё долго не знали об этом. Их внимание было приковано к Юле, которая, по всеобщим убеждениям, должна была брать второе золото.

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Ещё одна девочка

Но на личные соревнования у 15-летней школьницы не осталось ни сил, ни эмоций. После падения в короткой программе и отставания в 10 баллов от Ким Ён А стало ясно, что абсолютной чемпионкой Сочи Юле не стать.

«Ну, там у нас ещё одна девочка есть», — утешали себя разочарованные болельщики. В большинстве своём Аделину так и воспринимали — ещё одна девочка. Настоящей веры в её победу у рядовых зрителей практически не было, ведь раз Сотникова не выступала в командном турнире, значит, слабее Липницкой. Но запал Аделины и желание доказать, что она чего-то да стоит, оказались выше любой логики. Сотникова идеально откатала свою «Кармен» и проигрывала кореянке всего 0,28 балла. В этот миг «ещё одна девочка» превратилась в реальную претендентку на олимпийское золото.

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Фото: РИА Новости

Прокат жизни

Основными конкурентками Сотниковой были Ким Ён А и Костнер. Оставались шансы на медаль и у Липницкой, однако Юля сорвала тройной сальхов и выбыла из числа соискателей. И тут вся страна направила свою поддержку Сотниковой. Аделина выходила на лёд сразу после изумительного «Болеро» Костнер, но в её лице читалась непроницаемая уверенность.

Первую часть программы фигуристка катала по-ученически старательно, выверенно делая каждое движение. Но с каждым выполненным прыжком Аделина ловила кураж и раскрепощалась, а на дорожке шагов и вовсе ушла в отрыв. Не сбил её даже досадный степ-аут на каскадном риттбергера. Сотникова катала так, будто это был последний прокат в её жизни. После выступления Аделина разрыдалась — она оставила всю себя на льду. Переполненные трибуны отблагодарили её овациями, а судьи — высочайшими оценками.

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Теперь всё зависело от Ким Ён А, которая стремилась к своему второму титулу олимпийской чемпионки подряд. Кореянка откатала без малейших сбоев – чисто и уверенно, но по энергетике российской надежде она уступила. Возможно, в другом месте судьи бы и могли поставить заслуженную фигуристку выше Аделины, но только не в Сочи. Споры о справедливости того решения не утихают до сих пор, но главного они уже не изменят. Аделина Сотникова поразительно точно выбрала момент для лучшего проката в жизни и вошла в историю как первая среди одиночниц олимпийская чемпионка из России.

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«Сочи навсегда останется шуткой»

Олимпиада в Сочи — это про силу момента. В командном турнире свою минуту славы получила Липницкая, а личные соревнования стали звёздным часом Сотниковой. Для Аделины та победа стала благословением и одновременно проклятием. После Игр она столкнулась с агрессией со стороны корейских фанатов, не простивших ей победы над Ким Ён А. В комментариях под видео с выступлением Сотниковой до сих пор появляются негативные замечания:

— Прошло 6 лет, а мы до сих пор злимся. Это очевидно. Сотникова просто катается на коньках, а Ким Ён А занимается искусством на льду.

— Это … золото?

— Сочи навсегда останется шуткой.

— Чемпионка степ-аута?

— Сотникова потеряла шанс стать славным серебряным призёром. Всё из-за жадности русских.

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После исторической победы Аделина оказалась под жесточайшим прессингом, ведь даже в России некоторые считали, что своей золотой медалью она обязана арбитрам. Кроме того, сенсационную чемпионку Сочи ждало испытание медными трубами и поиск новой мотивации. Сначала она пыталась доказать, что олимпийский успех не был случайным, затем долго лечилась и никак не решалась официально завершить карьеру.

Фото: РИА Новости

Добро пожаловать обратно

Конечно, и самой Аделине, и её болельщикам хотелось, чтобы сочинская сказка стала лишь началом большого победного пути, но судьба распорядилась иначе. Аделина стала заложницей своей поистине великой победы. Не смогла затмить свою олимпийскую феерию и Юлия Липницкая, так и оставшись в памяти болельщиков трогательной девочкой в красном пальто. Но обвинять Аделину и Юлю в скором уходе из спорта точно не стоит. Наоборот, им надо сказать спасибо, ведь в феврале 2014-го в Сочи Липницкая и Сотникова приоткрыли дверцу к нашему доминированию в женском фигурном катании.

И вот, спустя 6 лет, Сочи вновь принимает крупный турнир по фигурному катанию. На этапе Кубка России будут свои героини, и каждая из них мечтает пережить те эмоции, которые здесь посчастливилось испытать Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой.

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