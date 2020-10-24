Ещё одна девочка. Как Сотникова стала заложницей великой победы на Олимпиаде

Большое фигурное катание возвращается в Сочи. Здесь шесть с половиной лет назад произошли события, которые круто изменили ход истории. Две совершенно непохожие друг на друга девушки заставили весь мир выучить свои фамилии и смириться с тем, что превосходство российской школы фигурного катания теперь распространяется и на одиночниц.

Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не владели четверными прыжками, а их тренеры и фанаты не воевали друг с другом в интернете. Но именно им было суждено сверкнуть на домашней Олимпиаде и спровоцировать в России невиданный бум женского фигурного катания.

Феномен Липницкой

После безоговорочной победы России в командных соревнованиях, в сердцах болельщиков проснулась надежда на то, что мы можем побороться и в индивидуальном турнире. Причём надежда эта была связана с «девочкой в красном пальто», покорившей Владимира Путина, Стивена Спилберга и миллионы зрителей по всему миру. Юлия Липницкая действительно была феноменальной: невероятно сильной технически, с превосходной интерпретацией образа и уникальными вращениями, похожими на вихрь. В командном турнире она обошла и страстную итальянку Каролину Костнер, и нежную Мао Асаду с тройным акселем. Юля выиграла обе программы и внесла самый весомый вклад в общий триумф.

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На несколько дней 15-летняя девочка, о которой мало кто слышал до этого, стала самой яркой звездой Олимпийских игр. Её гениальная произвольная на музыку из «Списка Шиндлера» затмила всё, что происходило в Сочи в эти дни: и долгожданное второе золото Плющенко, и другие победы российских спортсменов. Это был пик карьеры Липницкой. Её лицо не сходило с экранов, а имя с восхищением произносили по всему миру.

Она должна была выиграть ту Олимпиаду, ведь она — феномен. И кроме неё больше никто не способен на подобные прокаты. Так казалось зрителю, который включал фигурное катание раз в 4 года. И магия домашних стен всё время подсказывала, что для нас должно случиться чудо.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Забытая Аделина

Сказочного события россияне ждали 19-20 февраля 2014 года. Все были будто гипнотизированы Липницкой и следили только за ней. 15-летний ребёнок уже успел стать светлым символом всей сочинской Олимпиады, на которой добро несомненно побеждало зло и все проблемы были позабыты.

Но никто не думал о ещё одной девочке, которая осталась без всеобщего внимания и без золотой медали. Которая в момент триумфа Липницкой пахала на тренировках в Москве, злилась и искренне не понимала, почему ей не дали выступить в командном турнире. Этой девочкой была Аделина Сотникова. 17-летняя фигуристка приехала в Сочи позже остальных, уже ближе к индивидуальным соревнованиям.

Это был её главный шанс заявить о себе и указать на несправедливость решения федерации, лишившей её реального шанса на олимпийское золото. Она тоже хотела золото и приехала за него бороться. Но зрители ещё долго не знали об этом. Их внимание было приковано к Юле, которая, по всеобщим убеждениям, должна была брать второе золото.

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Ещё одна девочка

Но на личные соревнования у 15-летней школьницы не осталось ни сил, ни эмоций. После падения в короткой программе и отставания в 10 баллов от Ким Ён А стало ясно, что абсолютной чемпионкой Сочи Юле не стать.

«Ну, там у нас ещё одна девочка есть», — утешали себя разочарованные болельщики. В большинстве своём Аделину так и воспринимали — ещё одна девочка. Настоящей веры в её победу у рядовых зрителей практически не было, ведь раз Сотникова не выступала в командном турнире, значит, слабее Липницкой. Но запал Аделины и желание доказать, что она чего-то да стоит, оказались выше любой логики. Сотникова идеально откатала свою «Кармен» и проигрывала кореянке всего 0,28 балла. В этот миг «ещё одна девочка» превратилась в реальную претендентку на олимпийское золото.

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Фото: РИА Новости

Прокат жизни

Основными конкурентками Сотниковой были Ким Ён А и Костнер. Оставались шансы на медаль и у Липницкой, однако Юля сорвала тройной сальхов и выбыла из числа соискателей. И тут вся страна направила свою поддержку Сотниковой. Аделина выходила на лёд сразу после изумительного «Болеро» Костнер, но в её лице читалась непроницаемая уверенность.

Первую часть программы фигуристка катала по-ученически старательно, выверенно делая каждое движение. Но с каждым выполненным прыжком Аделина ловила кураж и раскрепощалась, а на дорожке шагов и вовсе ушла в отрыв. Не сбил её даже досадный степ-аут на каскадном риттбергера. Сотникова катала так, будто это был последний прокат в её жизни. После выступления Аделина разрыдалась — она оставила всю себя на льду. Переполненные трибуны отблагодарили её овациями, а судьи — высочайшими оценками.

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Теперь всё зависело от Ким Ён А, которая стремилась к своему второму титулу олимпийской чемпионки подряд. Кореянка откатала без малейших сбоев – чисто и уверенно, но по энергетике российской надежде она уступила. Возможно, в другом месте судьи бы и могли поставить заслуженную фигуристку выше Аделины, но только не в Сочи. Споры о справедливости того решения не утихают до сих пор, но главного они уже не изменят. Аделина Сотникова поразительно точно выбрала момент для лучшего проката в жизни и вошла в историю как первая среди одиночниц олимпийская чемпионка из России.

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«Сочи навсегда останется шуткой»

Олимпиада в Сочи — это про силу момента. В командном турнире свою минуту славы получила Липницкая, а личные соревнования стали звёздным часом Сотниковой. Для Аделины та победа стала благословением и одновременно проклятием. После Игр она столкнулась с агрессией со стороны корейских фанатов, не простивших ей победы над Ким Ён А. В комментариях под видео с выступлением Сотниковой до сих пор появляются негативные замечания:

— Прошло 6 лет, а мы до сих пор злимся. Это очевидно. Сотникова просто катается на коньках, а Ким Ён А занимается искусством на льду.

— Это … золото?

— Сочи навсегда останется шуткой.

— Чемпионка степ-аута?

— Сотникова потеряла шанс стать славным серебряным призёром. Всё из-за жадности русских.

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После исторической победы Аделина оказалась под жесточайшим прессингом, ведь даже в России некоторые считали, что своей золотой медалью она обязана арбитрам. Кроме того, сенсационную чемпионку Сочи ждало испытание медными трубами и поиск новой мотивации. Сначала она пыталась доказать, что олимпийский успех не был случайным, затем долго лечилась и никак не решалась официально завершить карьеру.

Фото: РИА Новости

Добро пожаловать обратно

Конечно, и самой Аделине, и её болельщикам хотелось, чтобы сочинская сказка стала лишь началом большого победного пути, но судьба распорядилась иначе. Аделина стала заложницей своей поистине великой победы. Не смогла затмить свою олимпийскую феерию и Юлия Липницкая, так и оставшись в памяти болельщиков трогательной девочкой в красном пальто. Но обвинять Аделину и Юлю в скором уходе из спорта точно не стоит. Наоборот, им надо сказать спасибо, ведь в феврале 2014-го в Сочи Липницкая и Сотникова приоткрыли дверцу к нашему доминированию в женском фигурном катании.

И вот, спустя 6 лет, Сочи вновь принимает крупный турнир по фигурному катанию. На этапе Кубка России будут свои героини, и каждая из них мечтает пережить те эмоции, которые здесь посчастливилось испытать Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой.