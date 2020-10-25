Немов в юбке. Грубая ошибка судей превратила Туктамышеву в народного героя

Критика судейства стала трендом Кубка России-2020 по фигурному катанию. Мы уже привыкли к неоднозначным решениям и странным оценкам, но на этапе в Сочи судьи превзошли сами себя. Чемпионку мира Елизавету Туктамышеву с чистым тройным акселем поставили ниже Анны Щербаковой, сорвавшей единственный в программе каскад. Но это ещё полбеды!

Уже по окончании всех прокатов, когда интернет бурлил от негодования, а в объективности результатов усомнилась сама Татьяна Тарасова, оценка Туктамышевой была пересмотрена! Судьи добавили спортсменке балл, тем самым признав свою ошибку. Но, что самое любопытное, даже после корректировки петербурженка осталась позади двух учениц Этери Тутберидзе.

Да Лиза же просто Немов в юбке!

История повторяется

Странные события в Сочи не могли не вызвать аналогию с грандиозным скандалом на Олимпиаде в Афинах. В соревнованиях гимнастов на перекладине четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов стал жертвой судейского произвола. Увидев его оценки, 12 тысяч зрителей начали гудеть и свистеть. Арбитры не выдержали давления и пошли на беспрецедентный шаг – пересчитали его результат. Но ровно так, чтобы он не смог подняться вверх в итоговом протоколе.

Немова засудили на Олимпиаде, и трибуны устроили бунт. Но гимнаст сам успокоил зрителей Благородный поступок российского спортсмена вошёл в историю.

С Туктамышевой в Сочи произошло практически то же самое – судьи обидели поистине народную чемпионку, вызвав общественное возмущение, а потом признали ошибку и внесли в протокол изменения. И так же, как в случае с Немовым, пересчёт баллов не повлиял на распределение мест.

При этом арбитрам этапа Кубка в России было значительно легче, чем их коллегам в Афинах. Из-за коронавируса на трибунах стадиона в Сочи нет зрителей, а потому свистеть и гудеть было просто некому – народный бунт произошёл в интернете, и на вердикт судей повлиять не мог. Есть разница и в поведении главного героя истории: если Немов поразил мир благородством и лично успокоил разъярённую толпу, то Туктамышева присоединилась к протестам, репостнув гневную запись болельщика.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Никакого раскаяния

Если разбирать ситуацию с Туктамышевой вне контекста афинской судейской вакханалии, то главное понять одно – речи о раскаянии и согласии с обвинениями в предвзятости не идёт. Судьи лишь признали техническую ошибку, которую всё равно бы заметили болельщики и специалисты. То есть варианта оставить всё как есть у судейской бригады просто не было. И только по иронии судьбы возвращение «потерянного» балла всё равно оставило Туктамышеву третьей – позади сорвавшей каскад Щербаковой и юниорки Усачёвой без ультра-си.

Туктамышеву засудили на этапе Кубка России в Сочи. Татьяна Тарасова не выдержала! Щербакова чуть не плакала, но судьи простили ей грубую ошибку. Кому вообще нужно такое фигурное катание?!

Ошибка заключалась в том, что изначально Лизе дали только один бонусный балл за тройной аксель, хотя этот элемент заслуживает надбавки в два балла.Тут стоит напомнить, что начисление бонусов за сложные прыжки и вращения – ноу-хау Кубка России. На международных соревнованиях ничего подобного нет.

Получается, федерация придумала хитрые и не всегда прозрачные правила, а её же арбитры в них и запутались. Лишить одного из фаворитов заслуженного балла в короткой программе – это грубая ошибка. Пожалуй, более сокрушительного удара по репутации турнира и придумать нельзя. В такой ситуации федерации стоило бы принести Лизе публичные извинения, ведь по отношению к ней была допущена несправедливость. Но пока никаких официальных заявлений по поводу громкого инцидента нет.

«Обидно за Туктамышеву». Победительница этапа Кубка России в Сочи определена заранее? Однажды судьи уже вмешались в спор Лизы с Анной Щербаковой. Обойдёмся без повторения?

Судьи добавили Туктамышевой народной любви

Можно сколько угодно говорить, что никакой трагедии не случилось – да, ошиблись, но быстро всё поправили. Можно даже с этим согласиться. Но только представьте, чтобы началось, если подобное произошло на международном турнире. Допустим, в отношении Щербаковой. Судьи сразу превратились бы в нечестных и ангажированных, а наша фигуристка стала бы жертвой вселенского заговора.

Но сейчас соревнования – внутренние, а пострадавшая – Туктамышева. Поэтому арбитры просто ошиблись, а Лиза – сама виновата. Такие двойные стандарты и очевидная благосклонность арбитров к отдельным фигуристкам создают негативный фон в фигурном катании даже похлеще, чем скандальные переходы или жёсткие высказывания.

Вместо того, чтобы отдать должное великолепной фигуристке, классно откатавшей сложнейшую программу, арбитры поступили иначе. И сделали всё, чтобы Туктамышева почувствовала всю силу народной любви. Прямо как Немов в Афинах.