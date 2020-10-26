Американская соперница Медведевой располнела и еле катается. На Голд жалко смотреть!

Пока мы наслаждались сочинским этапом Кубка России, в США стартовала серия Гран-при. И хотя россияне в Лас-Вегасе не выступали, было интересно посмотреть, в какой форме лучшие американские фигуристы подошли к старту сезона. Казалось, отсутствие сильных соперниц из России и Японии поможет американкам раскрепоститься и показать максимум, а лояльные судьи радостно выпишут им гигантские баллы.

Но в реальности женские соревнования на этапе Гран-при в США оказались удручающим зрелищем. Почти все девушки выглядели на льду тяжело, много ошибались и не показали ничего вразумительного.



Неужели американки смирились с тем, что безнадёжно отстали от блестящих российских девочек?

TikTok и картонные родственники

Проведение этапа Гран-при в Лас-Вегасе до последнего находилось под вопросом. Соревнования уже отменили во Франции и Канаде, был перенесён финал Гран-при. А учитывая, что США до сих пор занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, этап в Неваде мог сорваться в любой момент. Но американцы решили рискнуть и всё-таки дали своим фигуристам площадку для соревнований. При этом всё было сделано на высшем уровне!



Организаторы разработали схему стерильного «пузыря», при которой отель соединён с ареной, а любые контакты спортсменов минимизированы. В целях безопасности трибуны были закрыты, а вместо зрителей на сиденьях разместили картонные баннеры с изображениями родственников и питомцев фигуристов. Интересно, что пиарили соревнования в стиле «тиктока». Тут даже России есть чему поучиться.

Соревнования в Лас-Вегасе вряд ли принесут организаторам серьёзную прибыль. Тем не менее американцы не только не отказались от проведения этапа Гран-при, но и вложили немалые средства, чтобы создать атмосферу по-настоящему крутого турнира. Таким способом в США решили поддержать своих фигуристов и показать, что на них по-прежнему рассчитывают и ждут от них медалей.



Но есть ли у американских фигуристок хоть какие-то шансы против наших?

Без ультра-си, но с ошибками

В женском турнире на этапе Гран-при в США участвовали все ведущие фигуристки страны, за исключением действующей чемпионки Алисы Лью, которая не прошла на соревнования по возрасту. Без позитивной квадистки делать прыжки ультра-си было некому. Самым сложным элементом значился каскад тройной лутц — тройной тулуп, который чаще всего девушки выполняли с ошибками.

От Гран-при осталось одно название. Не зря Загитова игнорирует этот турнир Московский этап серии превратится в репетицию чемпионата России. Если вообще состоится.

За победу предстояло бороться лидерам сборной США Бреди Теннелл и Мэрайи Белл, причём фаворитом изначального выглядела Теннелл. В прошлом сезоне она единственной из американок вышла в финал Гран-при, где обыграла Алину Загитову, а затем попала на пьедестал чемпионата четырёх континентов. В межсезонье Бреди перешла к тренеру Тому Закрайчеку, чтобы усложнить свой контент и выучить тройной аксель, однако пока результаты этой работы невидны. Её прыжки стали тяжелее, появились недокруты, исчезла коронная стабильность.

Одно платье на два номера

Соперницы в основном катались грязно, что позволило Теннелл победить в произвольной программе. А вот по сумме она уступила менее двух баллов Мэрайи Белл. Ученица Рафаэля Арутюняна, несмотря на падение в произвольной и тяжёлые прыжки, в целом выглядела раскованной и здорово презентовала классную постановку под попурри группы ABBA. Солнечная Белл как никто другой вписывается в подобные образы. И, похоже, Мэрайя всерьёз намерена побороться с Теннелл за звание первого номера сборной США.



Правда, в Лас-Вегасе её выступление не обошлось без курьёза – и в короткой, и в произвольной Белл каталась в одном и том же платье. Редчайший для современного фигурного катания случай тут же стал предметом шуток в интернете.

На этапе в Лас-Вегасе Белл набрала 212,73 балла. В Сочи с такими оценками она и Теннелл стали бы четвёртой и пятой соответственно, чуть-чуть уступив Туктамышевой. Правда, стоит отметить, что на американском этапе было на удивление объективное судейство. Мы привыкли, что американцы, как и многие другие, обычно не жалеют баллов для своих спортсменов, но на этот раз подарки от арбитров были не столь щедрыми.

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Настоящим открытием этапа стала 16-летняя Одри Шин. Фигуристка показала лёгкое воздушное катание и красивые программы. Технически Одри далека от идеала и вряд ли сможет конкурировать с россиянками, но потеснить более опытных соотечественниц ей вполне по силам. Если бы не строгое отношение судей к её второй оценке, случиться это могло уже в Лас-Вегасе.

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Удивительно, но самая известная участница этапа в США на льду выглядела так, будто впервые встала на коньки. Грейси Голд была четвёртой на Олимпиаде в Сочи и дважды останавливалась в шаге от пьедестала на чемпионатах мира, однако в 2017 году столкнулась с тяжёлой депрессией и перестала выступать. Сейчас фигуристка отчаянно пытается вернуться в большой спорт, но получается скверно.



Грейси сильно располнела, с трудом делает даже двойные прыжки и еле катается.



В Лас-Вегасе она с треском провалилась, набрав за две программы 127,82 балла. Даже малоизвестные участницы Кубка России из регионов набирают значительно больше. Бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи в командном турнире заняла последнее место с отставанием в 85 баллов от победительницы. Когда-то Грейси штурмовала подиумы крупнейших турниров, соперничала с Медведевой и реально зажигала на льду. Но сейчас на неё просто жалко смотреть.



И, судя по уровню участниц первого этапа Гран-при, угасание звезды Голд может стать символом заката всего женского фигурного катания в США.