Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений!

Талант Михаила Коляды никогда не ставился под сомнение, а вот сила характера вызывала вопросы. Считалось, что Мише не хватает воли для преодоления трудностей. Отсюда и частые срывы на крупных турнирах, и необъяснимые ошибки, и провал на Олимпиаде в Пхёнчхане, стоивший сборной России золота в командном турнире. По этой логике тяжёлая травма в начале прошлого сезона должна была окончательно надломить Коляду и положить конец его карьере.

И тут Миша сделал то, чего от него уже не ждали, – собрал волю в кулак, стиснул зубы и бросил судьбе вызов.

На первом же важном старте после перехода к Алексею Мишину призёр чемпионата мира и Олимпийских игр был настолько хорош, что его уже называют лидером сборной России и даже прочат реальную борьбу с лучшими фигуристами планеты.

Ну разве парень без стального стержня на такое способен?

Коляда соображает в полёте

Отличительной чертой Коляды образца Пхёнчхана было неумение взять себя в руки. Малейшая ошибка выбивала его из колеи, и программа разваливалась на глазах.

«Коляда – наиталантливейший человек, у него есть все. Прыжки, вращения, скольжение. Нет только силы воли», — говорил о нём Алексей Ягудин.

Но на этапе Кубка России в Сочи всё было иначе. После неудачного тройного акселя в произвольной программе спортсмен пошёл на риск и повторил прыжок вместо тройного флипа, тем самым заработав дополнительные три балла. Не хочется сглазить, но похоже Коляда наконец-таки научился «соображать в полёте». А ведь именно этого навыка не хватало ему в прошлом, чтобы справляться с неудачами во время прокатов. У всё это было достигнуто всего за несколько месяцев. Да Мишин просто гений!

Хореограф Татьяна Прокофьева (слева) и тренер Алексей Мишин

По словам Мишина, у них с Колядой есть определённый план сотрудничества, от которого они не намерены отступать. Очевидно, что работа Михаила с мэтром тренерского цеха ведётся, прежде всего, с прицелом на Олимпиаду в Пекине. 25-летний фигурист заново разучивает элементы ультра-си — в его арсенале уже есть четверной тулуп и тройной аксель, на очереди — четверной сальхов. Наверняка есть мысли и по восстановлению четверного лутца, который если получался у Коляды, то получался безукоризненно. Кроме того, в связке с Мишиным Михаил развивает владение коньком; его вращения и сложные дорожки шагов по-прежнему не вызывают вопросов и приносят хорошие надбавки.

Лучшие фигуристки Тутберидзе похожи друг на друга. А где же новые образы? Новые программы учениц Этери вызывают ощущение дежавю. А впечатлил зрителей лишь невезучий Коляда.

Программа про самого себя

Новый тренер Коляды прекрасно понимает, что для дальнейшего развития подопечного перед ним надо ставить задачи повышенной сложности, экспериментировать с формой и содержанием. Это хорошо видно по новым программам фигуриста, а особенно по произвольной от Ильи Авербуха, где Михаил предстал в образе танцовщика Рудольфа Нуреева. Для достоверной интерпретации характера спортсмен и его тренер даже сходили в балетную Академию Вагановой, где встретились с Николаем Цискаридзе. Бывший премьер Большого театра рассказал об уникальности Нуреева и показал его костюмы.

Тем не менее это программа не только про великого артиста балета, но отчасти и про самого Коляду. Это история падений, борьбы с самим собой и наконец триумфального возвращения. Новоявленный «белый ворон» постепенно воспитывает в себе твёрдость характера, которой ему не хватало прежде. Кропотливая работа над собой никому не даётся легко. И поддержка на этом пути такого мудрого наставника, как Алексей Николаевич Мишин, для Коляды – большая удача и колоссальный шанс.

Коляда не упал! Фигурист-мем покорил Европу, но в России его не любят И даже после такой уверенной победы рано говорить, что он перестал «просирать карьеру».

Коляда будет бороться с Ченом и Ханю?

Выступление Коляды в Сочи собрало массу восторженных отзывов, причём абсолютно заслуженных. Многие уже видят в нём первого номера сборной России и главного оппонента Ханю и Чена. Тут надо понимать, что в Сочи Михаил катался без сильного давления, но с каждым удачным прокатом ответственность будет расти. Чем успешнее он будет кататься, тем более трудным проверкам подвергнется его окрепший характер.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Не хочется раньше времени предрекать Михаилу титулы крупнейших турниров, чтобы потом не разочаровываться. Но у него действительно есть всё, чтобы уже в зрелом возрасте стать яркой мировой звездой. Привычно высокая оценка за компоненты никуда не делась, а с помощью Мишина прыжки могут стать сложнее и стабильнее. Рука Алексея Николаевича уже видна: характер движений фигуриста изменился — они стали выверенными и контролируемыми, во время прыжков корпус спортсмена не заваливался, за счёт чего выезды получаются более чёткими.

А теперь представьте, что будет, если дать этому дуэту немного больше времени? Возможно, уже к Олимпиаде в Пекине, сравнивая Коляду с Ханю и Ченом, болельщики будут не выдавать желаемое за действительное, а лишь констатировать факт. Провал на Олимпиаде в Пхёнчхане мог надломить Михила, но он вернулся и стал ещё сильнее. Так почему бы не реабилитироваться в Пекине?