Новую звезду Тутберидзе уже сравнивают с Медведевой. Но Аделия даже круче!

У Аделии Петросян пока нет ни больших титулов, ни сумасшедшей популярности. Зато она не понаслышке знает, каково быть частью современного российского фигурного катания – со всеми его скандалами и конфликтами. В мае авторитетный американский портал сообщил об уходе Аделии от Тутберидзе, однако новость оказалась фейком.

Петросян осталась и уже одержала первую значимую победу в карьере. Позитивную девочку с бешеной энергетикой активно сравнивают с другой ученицей Тутберидзе, имеющей армянские корни.

Но кажется, Аделия даже круче Медведевой!

В чём Петросян лучше Медведевой?

До предыдущего сезона об Аделии Петросян не слышали даже многие продвинутые любители фигурного катания, но после перехода в «Хрустальный» из школы «Москвич» девочка резко начала прибавлять, прежде всего в технике и стабильности. В отличие от многих ровесниц, элементами ультра-си Аделия пока не владеет, но у неё есть своя фишка – 13-летняя фигуристка катается с бешеной скоростью и так же стремительно вращается. Недаром в комментариях к её прокатам часто встречаются сравнения с торнадо или юлой.

А ещё Петросян постоянно сравнивают с другой фигуристкой армянского происхождения – Евгенией Медведевой. Помимо внешнего сходства Аделия напоминает двукратную чемпионку мира искренностью и энергетикой. Так же, как и Женя, она отлично презентует программы и получает высокие баллы за компоненты. Однако, кажется, что потенциал у Петросян даже выше, чем у звёздной коллеги по группе. Аделия превосходит Женю по качеству вращений и прыгает лутц с верного ребра, а высота и стабильность прыжков позволяют ждать от неё тройного акселя и четверных.

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Ураганное танго Петросян

Контрольные прокаты юниорской сборной России в сентябре Петросян пропустила из-за травмы ноги. Восстановление затянулось, поэтому этап Кубка России в Сочи стал для фигуристки первым официальным стартом сезона. Главной соперницей Аделии была подопечная Сергея Давыдова из ЦСКА Елизавета Берестовская. В отличие от миниатюрной Петросян, фактурная Лиза владеет четверным тулупом, что уже показывала в этом сезоне.

В короткой программе Лиза дала оппоненткам серьёзную фору – упала с сольного тройного лутца и лишилась надбавок за каскад из-за неясного ребра на флипе. Петросян же пленила ураганным темпом и не по-детски страстным исполнением танго. Считается, что танго больше подходит взрослым фигуристкам, но выступление Петросян не оставляет стереотипам ни шанса.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Для 13-летней юниорки оценка в 76,50 балла без тройного акселя может показаться запредельной, но, скорее всего, арбитры просто попали под обаяние юной «зажигалки». Перед произвольной преимущество Аделии над Берестовской составляло 10,08 балла, а между ними расположились две петербурженки – Валерия Овчинникова и Мария Дмитриева.

Поражение с двумя четверными

При этом даже столь весомое преимущество не позволяло ученице «Хрустального» чувствовать себя спокойно перед произвольной. Берестовская заявила сразу два четверных и оба выполнила, хотя и неидеально. В остальном Лиза очень органично смотрелась в программе под «Калинку-малинку» и произвела гораздо более сильное впечатление, чем накануне.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Аделия, наоборот, произвольную откатала хуже. Даже в контенте без ультра-си девочка допустила много брака и уступила Берестовской более семи баллов. Однако запаса, полученного в короткой программе, хватило для итоговой победы. Во многом этому способствовали бонусы за вращения, которых у Аделии накопилось пять за две программы.

Вопреки заветам Плющенко

Небольшая разница в оценках между лидерами неизбежно привела к обсуждению судейства. Буквально несколько дней назад Евгений Плющенко, возмущаясь оценками Туктамышевой, писал: «Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-си в короткой программе, так как это всё-таки прежде всего спорт наивысших достижений, а не только катание».

По этой логике, Плющенко вряд ли понравится победа Петросян над Берестовской, ведь Лиза сделала два четверных тулупа, а Аделия элементами ультра-си не владеет вообще. Но в целом первенство ученицы Тутберидзе не вызывает вопросов: основные фаворитки выступили примерно на одинаковом уровне, а судьбу первой позиции решили грубые ошибки Берестовской в короткой программе.

Но отчаиваться Лизе точно не стоит. Наверняка эти девочки ещё не раз встретятся, поскольку обе обладают огромным потенциалом.