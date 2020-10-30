«Умоляю, не пей». Как Ягудина лишили работы и выслали из США за пьянство

Олимпийский чемпион водил машину в нетрезвом виде и конфликтовал с журналистами. Но до сих пор не считает алкоголь злом.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прекрасно реализовался в жизни после спорта. Фигурист комментирует крупнейшие соревнования, ведёт популярные телепрограммы и вместе с красавицей-женой воспитывает двух очаровательных дочек. Но всего этого у Ягудина могло и не быть, если бы он не поборол опасное пристрастие к спиртному.

Чемпион устраивал пьяные дебоши, управлял автомобилем в нетрезвом виде и нападал на журналистов. Тренер Татьяна Тарасова умоляла любимого ученика: «Не пей». Но иногда даже ей не удавалось уберечь Алексея от неприятностей на почве чрезмерного употребления алкоголя.



Удивительно, но после всего этого Ягудин до сих пор не считает алкоголь злом.

«Пока совсем хорошо не станет»

Непростые взаимоотношения со спиртным начались у Ягудина ещё во времена спортивной карьеры. Фигурист часто позволял себе лишнего на банкетах после соревнований, потому как не видел грани дозволенного.



«Я же себя не спрашивал на соревнованиях, хочу ли я ехать до конца. Так же и любые банкеты. Пока совсем хорошо не станет. Мне казалось, что я нормальный, а люди говорят: «Ты уже всё», — рассказывал Ягудин в эфире НТВ.



Много сил на борьбу с пристрастием Алексея потратила его тренер Татьяна Тарасова. Опытная наставница понимала, что неумение вовремя остановиться может перечеркнуть все усилия по подготовке к Олимпийским играм.



«На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: «Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню». Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали».

Скандал в США и дисквалификация в России

Впервые проблемы Алексея из-за алкоголя стали достоянием общественности в 1999 году. После победы на чемпионате мира звёздного фигуриста пригласили выступить в Туре Тома Коллинза, самом популярном гастролирующем шоу США, однако затем внезапно расторгли контракт. Пресс-секретарь шоу Лиз де Сево тогда заявила, что санкции в отношении Ягудина были приняты «за пьянство и антиобщественное поведение». По её словам, он вёл себя агрессивно и конфликтовал с окружающими. Это и стало причиной того, что Ягудина лишили работы и выслали из США.



Тарасова, которая в тот момент находилась в Ганновере, видела причину инцидента в другом.



«Лёшу выслали, сославшись на то, что в Америке нельзя пить спиртное до 21 года… Леша зашёл в бар, там сидели его старшие товарищи. Он у кого-то из стакана отхлебнул, бармен не только заметил такую вольность, но и вызвал полицию. Это начало. Последней каплей послужило то, что сын Тома Майкл упрекнул Лёшку, что тот накануне не исполнил какой-то прыжок… И Лёшка по простоте душевной говорит: «Понимаешь, я на соревнования собираюсь, там же я в бой иду. А здесь отдыхаю». Любой бы обиделся», — писала Тарасова в книге «Красавица и чудовище».

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова (крайние справа) на Играх в Солт-Лейк Сити Фото: Getty Images

Так или иначе, скандал вокруг Ягудина долго обсуждали в российской прессе, а Федерация фигурного катания на коньках России применила в его отношении условную дисквалификацию. Сам фигурист позднее вспоминал о неприятных событиях так: «Я всегда радовался жизни и ничего особенно плохого в том, что меня выгоняли за пьянку из Тура Тома Коллинза, не вижу».

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Арест за вождение в нетрезвом виде в США

Труднее всего Ягудину пришлось после победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. «2003 год, я приехал на коне, прилетел олимпийским чемпионом, гуляли будь здоров. До того, что на следующее утро не понимаешь, что вообще произошло вчера», — вспоминал фигурист.

Незадолго до этого Ягудина задержали в США за вождение автомобиля в нетрезвом виде и обязали прослушать курс лекций о последствиях пьянства за рулём. Алексей вспоминал, что общался с полицейским крайне миролюбиво и даже шутил, однако это не помогло ему избежать визита в полицейский участок.



«Подходит полицейский, открываю окно, и он просит мои документы. Я ему сразу сказал: «Я пьяный, заберите меня». По его требованию я стал проходить тесты и сдал всё, кроме одного: не смог на одной ноге 15 секунд простоять. После этого меня отвезли в отделение и арестовали», — рассказывал Алексей.

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«У него другая форма опьянения»

Казалось, после окончания карьеры Ягудин остепенился и научился контролировать себя, но в 2010 году олимпийский чемпион вновь стал героем скандальной хроники. И снова на почве горячительных напитков. Журналисты издания Life news написали на Ягудина заявление о нападении на их коллегу. По их версии, фигурист отнял у корреспондента аппаратуру и разбил её об асфальт.



Несколько месяцев назад имя Ягудина вновь всплыло в контексте злоупотребления алкоголем. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале одна из приглашённых гостей рассказала, что якобы однажды Ягудин вместе с актёром Маратом Башаровым атаковали журналистов с бейсбольными битами.



На эти обвинения очень эмоционально отреагировала Татьяна Тарасова: «Слушайте, замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — ответила Тарасова.

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Ягудин не считает алкоголь злом

К счастью, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити нашёл в себе силы признать проблему и не дал пагубному пристрастию разрушить свою жизнь. Во многом этому способствовал роман с чемпионкой Олимпиады-2006 Татьяной Тотьмяниной и создание крепкой семьи. Бывший фигурист много работает на телевидении, участвует в развитии школы своего имени в Минске, а каждую свободную минуту проводит с женой и двумя дочками. Алексей признаётся, что жить в таком ритме, постоянно выпивая, просто невозможно.

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«В какой-то момент понимаешь, что уже имеются дети, семья, работа. Ты не можешь уже на следующий день после выпивки выполнять требуемый объём», — рассказывал Ягудин.



При этом фигурист не считает нужным полностью отказываться от спиртного и по-прежнему может позволить себе пару бокалов вина.



«Не считаю, что алкоголь — это зло. Главное — не переступать человеческие границы», — считает фигурист.