Блат во благо. Почему нельзя допустить, чтобы Медведева пропустила целый сезон

Планы организаторов Кубка России рушатся на глазах. Ни о какой равной конкуренции на разных этапах речи не идёт. Из-за форсированной подготовки многие спортсмены травмировались и смогут выступать только под занавес серии. Из-за этого в Казани и Москве чуть ли не в каждом виде ожидается бескомпромиссная битва за медали.



При этом Евгения Медведева до сих пор не выступила ни на одном турнире и в Казань ехать не планирует. Неужели чемпионке мира придётся пропустить сезон?

Нежизнеспособные правила

Изначально идея обязательного участия в двух этапах Кубка России для отбора на национальный чемпионат казалась удачной. В условиях закрытых границ и полной неопределённости с международными стартами, в России смогли организовать полноценную серию соревнований с участием звёзд первой величины и высочайшей конкуренцией. Все спортсмены из состава сборной России, кроме Алины Загитовой, были распределены по этапам так, чтобы обеспечить примерно одинаковый уровень соперничества.



Однако на первых же этапах система дала сбой — правила оказались плохо продуманными и нежизнеспособными. Посыпались массовые отказы от участия. У кого-то на фоне форсированной подготовки появились травмы, кто-то заболел коронавирусом. Например, Евгения Медведева после смены тренера занялась больной спиной, а пара Тарасова — Морозов до последнего не понимала, в какой стране им тренироваться.



Тем не менее правилами не предусмотрено никаких исключений. В постановлении Федерации фигурного катания на коньках России однозначно говорится: «К участию в чемпионате России 2021 г. будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 г. по программе МС, на основании суммы очков, набранных на этих этапах».

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Федерация выбирает из двух зол

Спортсмены, пропустившие по каким-то причинам первые этапы, вынуждены заявляться на соревнования в Казани и Москве, чтобы выполнить критерии отбора на чемпионат России. И тут кроется ещё один нюанс. При распределении участников по этапам организаторы руководствовались принципами ISU в отношении серии Гран-при – как раз чтобы сохранить баланс и сделать этапы примерно равными по составу. Таким образом, федерации придётся выбирать из двух зол: либо нарушать собственные принципы, либо оставлять ведущих фигуристов страны без чемпионата России.



Судя по всему, организаторы выберут первый вариант. Так, уже в Казани встретятся две сильнейшие пары по итогам прошлого чемпионата России — Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов. Для обоих дуэтов этот старт станет первым в сезоне, поэтому, вероятно, им придётся соревноваться между собой и на заключительном этапе в Москве.

Медведева пропустит сезон?

Ярче всего сложившуюся ситуацию иллюстрирует пример Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира пропустила «свои» этапы в Сызрани и Москве из-за проблем со спиной. На турнир в Казани спортсменка также не заявлена, а значит, установленные критерии отбора выполнить уже не сможет. Если федерация не изменит правила, то Медведева останется без чемпионата России и рискует целиком пропустить этот сезон.

В таком же положении оказались чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, не сумевшие завершить выступление в Москве из-за травмы партнёрши. В подвешенном состоянии и Александр Самарин. Фигурист занял второе место на московском этапе, откатав произвольную без четверных, а после лёг в больницу с тяжёлой травмой спины. Сможет ли фигурист восстановиться к последнему этапу — непонятно. Из-за травм ни разу не выступили на Кубке России и юные звёзды сборной — серебряный призёр Юношеских игр Ксения Синицына и вице-чемпион Европы Артур Даниелян.

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Федерация не позаботилась о фигуристах?

Вообще, в этом году для начала сезона у фигуристов как никогда много травм. Возможно, это обусловлено форсированной подготовкой к стартам. Времени на тренировки в это межсезонье было меньше, чем обычно, а внутрироссийский сезон начался даже раньше, чем обычно начинается международный. Лидерам сборной пришлось в ускоренном темпе приводить себя в форму, закрывая глаза на проблемы со здоровьем и мелкие болячки. Выбора федерация своим фигуристам не оставила, ведь попадание на главные соревнования напрямую зависит от Кубка России.

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Однако велик риск, что даже те, кто послушно откатает два этапа Кубка России, просто не смогут подойти к чемпионату России в оптимальной готовности. Не говоря о массовых снятиях и необходимости менять правила на ходу. Теперь не удастся избежать разговоров о неравных условиях для спортсменов и серьёзных уступках. Пытаясь обязать фигуристов участвовать в Кубке России, федерация поставила себя в затруднительное положение, выбраться из которого без потерь для репутации уже не получится.

Медведевой не избежать обвинений в блате

Как именно руководители будут сдавать назад и обеспечивать допуск на чемпионат России для Медведевой, Синициной/Кацалапова и других, пока неясно. Но, согласитесь, было бы странно, если бы из-за непродуманных правил лучшие фигуристы России лишились бы шансов поехать на главные старты (если они будут). Да, Медведеву снова обвинят в блате, но в данном случае её допуск на чемпионат России будет обусловлен не особым отношением, а здравым смыслом.



Иначе, по вине руководства, чемпионат России останется без многих спортсменов, способных не только усилить конкуренцию, но и побороться за пьедестал. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Медведева пропустила целый сезон.