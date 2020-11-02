Фигуристка Сафонова не пригодилась России. А теперь громит наших девушек за Беларусь

На родине в Сафонову не поверили и легко отпустили за границу. Пора кусать локти?

Конкуренция за место в женской сборной России сейчас настолько высока, что фигуристки волей-неволей задумываются о смене гражданства. Федерация фигурного катания России зачастую не препятствует переходам фигуристок в другие сборные и спокойно отпускает малоперспективных спортсменов за границу.

К чему может привести такая политика, отлично видно на примере Виктории Сафоновой. На родине большого потенциала у неё не видели, зато в Беларуси девушка мгновенно стала первым номером взрослой сборной и уже обыгрывает спортсменок сборной России. На турнире в Минске Виктории ничего не смогли противопоставить сразу две подопечные великого тренера Алексея Мишина.

Так, может, Сафонову не стоило так быстро отпускать?

Бывшая россиянка разгромила учениц Мишина

Пока россиянкам приходится всеми силами преодолевать конкуренцию в собственной сборной, Виктория может кататься в своё удовольствие и не переживать за путёвки на главные старты. И это позитивно влияет на её состояние во время выступлений. На турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске Сафонова соперничала с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой и другой ученицей Алексея Мишина Анастасией Гуляковой. Обе фигуристки входят в резервный состав сборной России на этот сезон и изначально считались фаворитками, однако на их фоне Сафонова смотрелась более раскованно и свободно. Чувствовалось, что она лишена того груза ответственности, который лежит на плечах российских соперниц.

Уже после короткой программы стало ясно, что Виктория способна порадовать местных болельщиков. В отличие от Самодуровой и Гуляковой она откатала безошибочно, однако оказалась только на третьей строчке. Удивительно, но судьи были очень строги к хозяйке льда и явно занизили ей оценку за компоненты. Во многом из-за неоднозначного судейства лидером стала Гулякова, у которой не получилась попытка тройного акселя.

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Несмотря на строгость арбитров, белорусская фигуристка не отчаивалась и в произвольной программе вновь откаталась легко и уверенно, допустив всего одну помарку. А вот Гулякова и Самодурова падали, совершали недокруты и стэпауты, да и в целом выглядели неубедительно. В итоге Виктория единственной среди участниц турнира взяла рубеж в 200 баллов, а Анастасия и Софья проиграли ей около 20 баллов каждая. Просто пропасть!

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Почему Сафонову так легко отпустили?

По словам президента ФФККР Александра Горшкова, его организация ежегодно получает 30-40 запросов на переход спортсменок в другие сборные. При этом Россия редко отпускает своих фигуристок в другие страны, даже если они не показывают выдающихся результатов на родине. Виктории Сафоновой повезло: Белорусский союз конькобежцев выбрал её из нескольких кандидатов, а на родине чинить препятствия не стали.

Результаты Сафоновой на российской арене действительно не говорили о её огромном потенциале. Единственным её достижением была победа на всё том же белорусском Ice Star, только среди юниоров. Необходимого уровня для российской сборной Вика на тот момент не показывала, вот её и отпустили выступать за соседей. На чемпионате Европы-2020, своём первом крупном турнире под белорусским флагом, Виктория выступила не слишком удачно, показав 14-й результат.

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В Беларуси у Сафоновой есть все возможности для роста. Перед ней никто не ставит космических задач и не требует сиюминутных побед. Для белорусского фигурного катания даже попадание Вики на Олимпийские игры станет огромным успехом, ведь последний раз эта страна была представлена на Олимпиаде ещё в 2006 году. Там соседей представлял одиночник Сергей Давыдов, который сейчас учит россиянок прыгать квады в ЦСКА. Сафонова элементами ультра-си пока не обладает, хотя намеревается выучить тройной аксель. Так что, возможно, в скором времени мы получим ещё одну сильную конкурентку. Как минимум на чемпионате Европы.

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Россия ужесточила правила перехода

Похоже, и Федерация фигурного катания России понимает, что нельзя так просто отказываться от своих фигуристок, поэтому и ужесточает правила переходов в другие сборные. По новому регламенту, спортсмены, выступающие за национальную команду, могут перейти только через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов и первенств России этот срок составляет год. Кроме того, теперь началом карантина считается дата получения запроса от иностранной федерации, а не последний международный турнир. Такие меры наверняка остановят массовый отток российских фигуристок в зарубежные сборные.

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Виктории Сафоновой повезло уйти до смены правил. Девушка уже спокойно представляет Беларусь на международных турнирах и даже обыгрывает крепких фигуристок из резерва сборной России. Помимо Вики у соседей есть ещё одна сильная фигуристка, которая пока что участвует в юниорских соревнованиях. Варвара Кисель победила на Ice Star в своей возрастной категории, прыгнув два тройных акселя. А на тренировках ученица Елены Буяновой уже показывает хорошие попытки четверных и готовится вставлять их в программы.

Возможно, в скором времени именно белорусские фигуристки будут доставлять нашим девушкам наибольшие проблемы. И вот тогда нам точно придётся пожалеть, что в России так и не разглядели талант Виктории Сафоновой.