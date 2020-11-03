«Больше не могу». Как карьеру талантливой российской фигуристки сломала автокатастрофа

В российском тренерском цехе взошла новая звезда. Ученицы Сергея Давыдова вовсю прыгают четверные и на равных бьются с подопечными Этери Тутберидзе – пока среди юниорок, но это лишь вопрос времени.



Большой тренерский успех мог прийти к наставнику из ЦСКА и раньше. Анна Тарусина побеждала Алину Загитову и подавала огромные надежды, но накануне своего первого международного турнира серьёзно пострадала в аварии.



Неосторожность французского водителя сломала карьеру одной из самых талантливых фигуристок России.

Фото: РИА Новости

Проблемы со зрением и победа над Загитовой

Вскоре после рождения у Ани обнаружили проблемы со зрением, но родители делали всё, чтобы девочка не чувствовала себя нездоровой. К шести годам она занималась фигурным катанием в родном Одинцово и параллельно училась в музыкальной школе. Ещё в детском возрасте у Тарусиной проявился талант к презентации программ. Благодаря обострённому слуху девочка буквально сливалась с музыкой. А набираться технического мастерства Аня перешла к Сергею Давыдову, который в то время работал в «Самбо-70».



Тарусина тренировалась рядом с юными звёздочками группы Этери Тутберидзе — Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой – и нередко их обыгрывала. В финале Кубка России-2016 среди юниорок Аня уступила только более взрослой Станиславе Константиновой, а Загитова тогда стала лишь четвёртой. Всего через пару месяцев Тарусина отпраздновала и первую большую победу, обойдя на первенстве России и Константинову, и будущую чемпионку Европы Софью Самодурову. Во многом благодаря этому успеху Анна получила возможность дебютировать на юниорском Гран-при.



Впереди маячили крупные международные турниры и долгая успешная карьера, однако судьба подготовила юной фигуристке жёсткую проверку на прочность.

«Сердце сжималось». Как отец Алины Загитовой пожертвовал успешной карьерой ради дочери Хоккеист Ильназ Загитов не хватал звёзд с неба, но стал легендой в родном городе. Именно папа поставил Алину на коньки.

Авария и операция

Дебют Тарусиной на международной арене был запланирован на этапе юниорского Гран-при во Франции. В городке Сен-Жерве Аня должна была соперничать за победу с Алиной Загитовой и Каори Сакамото, но на старт так и не вышла. Автобус, в котором фигуристка ехала к месту проведения турнира с тренером и другими участниками этапа, въехал в столб на горной дороге. В результате аварии около десяти человек получили травмы, а сильнее всего досталось 13-летней Тарусиной.



Пока Загитова одерживала первую международную победу, недавно опережавшую её Тарусину оперировали в местном госпитале. Через несколько дней Аню перевели в больницу в Гренобле, а уже оттуда эвакуировали в Москву для дальнейшего восстановления. Врачи опасались давать прогнозы по поводу возвращения на лёд, но Тарусина с первых дней после аварии пыталась делать специальные упражнения и ждала, когда ей всё же позволят надеть коньки.



«Это было сложное время. Дело даже не в том, что было больно. Просто я очень соскучилась по соревнованиям. И по тренировкам, особенно по прыжкам, потому что сразу после возвращения мне разрешили только скользить по 20 минут», — говорила Анна.

Анна Тарусина и Евгения Медведева Фото: instagram.com/a_tarusina_a

Дебют спустя два года

Тарусина смогла вернуться к тренировкам, а в феврале возобновила соревновательную деятельность, однако её результаты серьёзно упали. Во-первых, сказывался длительный перерыв, во время которого соперницы прогрессировали каждую минуту и уходили вперёд. Во-вторых, давали о себе знать последствия аварии, то и дело появлялась боль, мешавшая кататься легко и чисто.



Из-за той злосчастной аварии во Франции дебют Тарусиной на юниорском Гран-при был отложен на два года. В сезоне-2018/19 Аня стала второй на этапах в Словакии и Словении, но для попадания в финал этого оказалось недостаточно. Перед Новым годом экспрессивная и невероятно органичная фигуристка запомнилась болельщикам ярким выступлением на взрослом чемпионате России, где заняла восьмое место.

Вокруг Загитовой не утихают скандалы. Но фанаты по-прежнему считают её ангелом Репутацию чемпионки уже не назовёшь идеальной. А ведь раньше Алина была образцом поведения.

Авария сломала карьеру

Казалось, Аня смогла всё преодолеть и оставить неприятную историю в прошлом. Однако скоро стало ясно, что автокатастрофа всё-таки сломала карьеру одной из самых перспективных и талантливых фигуристок России. Летом 2019-го она снялась с контрольных прокатов юниорской сборной из-за повторной операции на ноге, а затем объявила о паузе в карьере. При этом Давыдов сразу дал понять, что речь идёт об уходе из фигурного катания.

«Пришла и сказала: «Больше не могу». Мы говорили, надо пережить это трудное время, оно у всех, и все встанет на свои места. Она колебалась две недели, заходила, уходила, потом сказала — все», — говорил Давыдов в интервью «Спорт-экспресс».



Как ни старалась, Анна Тарусина так и не смогла преодолеть последствия аварии, которая обернулась для неё настоящим кошмаром и сломала многообещающую карьеру на самом старте. Не ошибись французский водитель на горной дороге, не сядь Аня и её тренер в этот автобус или участвуй она в другом этапе – и всё могло сложиться иначе. Но порой судьба подкидывает такие испытания, пройти которые нельзя даже с сильным волевым характером.



Остаётся надеяться, что травмы, полученные в злополучной аварии, не помешают Ане найти себя в жизни за пределами катка. В конце концов, ей всего 17 лет.