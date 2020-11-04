Косторная обречена? Почему Плющенко может избавиться от сильнейшей фигуристки мира

Чемпионке Европы Алёне Косторной не позавидуешь. На первом же старте сезона ей придётся доказывать, что переход от Тутберидзе к Плющенко не был грандиозной ошибкой. А сделать это без тройного акселя практически невозможно.
Неужели лучшая фигуристка прошлого сезона обречена на роль второго плана и скорый уход из «Ангелов Плющенко»?
Тутберидзе сделала Косторную идеальной фигуристкой
Переход Алёны Косторной в академию Плющенко изначально казался сомнительной затеей. В отличие от Александры Трусовой, которая весь прошлый сезон была в команде Тутберидзе аутсайдером, Косторная неожиданно выбилась в лидеры. Стараниями Этери Алёна превратилась в самую сбалансированную фигуристку планеты, которая компенсировала отсутствие четверных блестящим тройным акселем и значительно превосходила оппоненток по оценке за компоненты.
Всего за несколько месяцев Косторная прошла путь от девочки, которой ничего не светит без ультра-си, до сильнейшей фигуристки мира. Это подтверждается и двумя действующими мировыми рекордами, и статусом победительницы крупнейших международных соревнований прошлого сезона – финала Гран-при и чемпионата Европы. А затем так же неожиданно решилась на смену тренера.
Что именно не устроило Косторную в работе с Тутберидзе, до сих пор загадка. Их сотрудничество казалось логичным и взаимовыгодным. Алёна не раз говорила, что не собирается надолго оставаться в фигурном катании, а Этери как раз славится умением выжимать из учеников максимум и за короткий срок приводить к медалям главных турниров.
В успех тандема Косторная – Плющенко изначально мало кто верил. На контрольных прокатах сборной России опасения только усилились. В короткой программе Алёна выглядела медленнее и тяжелее, чем в прошлом сезоне, и обошлась без тройного акселя. А от произвольной и вовсе отказалась по причине её неготовности. Пока Саша Трусова удивляла всех своим прогрессом в скольжении и интерпретации, Косторную снова начали записывать в аутсайдеры.
Косторная ещё не выступала, а её уже списали со счетов
Поразительно, но в разговорах о фаворитах сезона имя действующей чемпионки Европы и обладательницы двух мировых рекордов звучит всё реже. Если Щербакова и Трусова по-прежнему фигурируют во всех прогнозах, то место Косторной в этих обсуждениях заняла Камила Валиева. Именно ей прочат борьбу за медали чемпионата России вместе с Аней и Сашей.
Парадокс в том, что Алёну практически списали со счетов ещё до её первого турнира в сезоне. И как раз поэтому этап Кубка России в Казани станет для неё чуть ли не главным стартом сезона. Причём Косторная находится в заведомо проигрышной ситуации, поскольку сравнивать её будут с ней же самой образца прошлого сезона, когда она собирала восторженные отзывы и большие титулы.
Переход к Плющенко был ошибкой?
Поклонники Косторной надеются, что в Казани 17-летняя фигуристка снова всех удивит и покорит. Но, говоря объективно, предпосылок к этому мало. И главная загвоздка – тройной аксель. Алёна частенько появляется в «инстаграме» академии Плющенко, но от неё мы видим только вращения и отрывки программ с каскадами из тройных прыжков. Между тем, если бы у неё был тройной аксель, то «ангелы» наверняка бы им похвастались.
Проблемы со своим коронным элементом начались у Косторной ещё на сборе с командой Тутберидзе в Новогорске. Уже тогда фигуристка признавалась, что восстановить тройной аксель никак не удаётся. Говорили, что это и послужило причиной перехода к Плющенко, ведь у там уже работал Сергей Розанов, который и ставил ей этот сложнейший прыжок. Если это действительно так, то расчёт спортсменки не оправдался – сезон уже в разгаре, а акселя как не было, так и нет.
Возможно, конечно, что Алёна с тренерами держит всё в строгом секрете и готовит сюрприз фанатам. Но, зная любовь Плющенко к медийности, это почти исключено. Даже в интервью обычно многословный Евгений насчёт акселя Косторной предпочитает тактично отмалчиваться. Плющенко заранее подготовил себе подушку безопасности — тренер не раз говорил, что Алёна пришла к нему в нулевой форме, да ещё и с травмой. Возможно, он заранее настраивает публику на то, что даже чистый прокат без ультра-си будет для них победой.
Поражение Косторной ударит по имиджу Плющенко
Не хочется сгущать краски, но для Косторной отсутствие тройного акселя действительно сродни катастрофе. Она не только сильно потеряет в оценке за технику, заменив тройной аксель двойным, но и рискует лишиться стабильности в исполнении других прыжков.
Исчезновение тройного акселя свидетельствует об изменениях в организме, к которым, судя по всему, Алёне пока не удалось приспособиться.
И чем больше проблем у Косторной, тем более правдоподобной выглядит теория болельщиков о том, что Тутберидзе всё просчитала и сама инициировала расставание со вчерашней чемпионкой, которая резко сдала и потеряла своё главное оружие.
Если Косторная способна опровергнуть тревожные прогнозы на свой счёт, то делать это надо уже в Казани. Кажется, что у неё кредит доверия в академии Плющенко ниже, чем у Александры Трусовой, поэтому любая неудача может подтолкнуть Евгения к мысли о расставании со спортсменкой, которая портит его имидж. Чем дольше Алёна проработает в его академии, тем сложнее Плющенко будет объяснять её спад наследием Тутберидзе. В случае неудачных результатов Евгению будет выгоднее «попросить» Алёну из своей академии и как можно скорее перевернуть страницу. Вот почему Плющенко может избавиться от лучшей фигуристки мира.
Поэтому в плане карьерных перспектив этап Кубка России в Казани для Косторной едва ли не важнее, чем все победные турниры прошлого сезона.
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