Косторная обречена? Почему Плющенко может избавиться от сильнейшей фигуристки мира

Чемпионке Европы Алёне Косторной не позавидуешь. На первом же старте сезона ей придётся доказывать, что переход от Тутберидзе к Плющенко не был грандиозной ошибкой. А сделать это без тройного акселя практически невозможно.

Неужели лучшая фигуристка прошлого сезона обречена на роль второго плана и скорый уход из «Ангелов Плющенко»?

Тутберидзе сделала Косторную идеальной фигуристкой

Переход Алёны Косторной в академию Плющенко изначально казался сомнительной затеей. В отличие от Александры Трусовой, которая весь прошлый сезон была в команде Тутберидзе аутсайдером, Косторная неожиданно выбилась в лидеры. Стараниями Этери Алёна превратилась в самую сбалансированную фигуристку планеты, которая компенсировала отсутствие четверных блестящим тройным акселем и значительно превосходила оппоненток по оценке за компоненты.



Всего за несколько месяцев Косторная прошла путь от девочки, которой ничего не светит без ультра-си, до сильнейшей фигуристки мира. Это подтверждается и двумя действующими мировыми рекордами, и статусом победительницы крупнейших международных соревнований прошлого сезона – финала Гран-при и чемпионата Европы. А затем так же неожиданно решилась на смену тренера.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Лучшая фигуристка мира восстала против системы. Всё может закончиться очень печально.

Что именно не устроило Косторную в работе с Тутберидзе, до сих пор загадка. Их сотрудничество казалось логичным и взаимовыгодным. Алёна не раз говорила, что не собирается надолго оставаться в фигурном катании, а Этери как раз славится умением выжимать из учеников максимум и за короткий срок приводить к медалям главных турниров.



В успех тандема Косторная – Плющенко изначально мало кто верил. На контрольных прокатах сборной России опасения только усилились. В короткой программе Алёна выглядела медленнее и тяжелее, чем в прошлом сезоне, и обошлась без тройного акселя. А от произвольной и вовсе отказалась по причине её неготовности. Пока Саша Трусова удивляла всех своим прогрессом в скольжении и интерпретации, Косторную снова начали записывать в аутсайдеры.

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Косторная ещё не выступала, а её уже списали со счетов

Поразительно, но в разговорах о фаворитах сезона имя действующей чемпионки Европы и обладательницы двух мировых рекордов звучит всё реже. Если Щербакова и Трусова по-прежнему фигурируют во всех прогнозах, то место Косторной в этих обсуждениях заняла Камила Валиева. Именно ей прочат борьбу за медали чемпионата России вместе с Аней и Сашей.



Парадокс в том, что Алёну практически списали со счетов ещё до её первого турнира в сезоне. И как раз поэтому этап Кубка России в Казани станет для неё чуть ли не главным стартом сезона. Причём Косторная находится в заведомо проигрышной ситуации, поскольку сравнивать её будут с ней же самой образца прошлого сезона, когда она собирала восторженные отзывы и большие титулы.

Переход к Плющенко был ошибкой?

Поклонники Косторной надеются, что в Казани 17-летняя фигуристка снова всех удивит и покорит. Но, говоря объективно, предпосылок к этому мало. И главная загвоздка – тройной аксель. Алёна частенько появляется в «инстаграме» академии Плющенко, но от неё мы видим только вращения и отрывки программ с каскадами из тройных прыжков. Между тем, если бы у неё был тройной аксель, то «ангелы» наверняка бы им похвастались.



Проблемы со своим коронным элементом начались у Косторной ещё на сборе с командой Тутберидзе в Новогорске. Уже тогда фигуристка признавалась, что восстановить тройной аксель никак не удаётся. Говорили, что это и послужило причиной перехода к Плющенко, ведь у там уже работал Сергей Розанов, который и ставил ей этот сложнейший прыжок. Если это действительно так, то расчёт спортсменки не оправдался – сезон уже в разгаре, а акселя как не было, так и нет.



Возможно, конечно, что Алёна с тренерами держит всё в строгом секрете и готовит сюрприз фанатам. Но, зная любовь Плющенко к медийности, это почти исключено. Даже в интервью обычно многословный Евгений насчёт акселя Косторной предпочитает тактично отмалчиваться. Плющенко заранее подготовил себе подушку безопасности — тренер не раз говорил, что Алёна пришла к нему в нулевой форме, да ещё и с травмой. Возможно, он заранее настраивает публику на то, что даже чистый прокат без ультра-си будет для них победой.

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Поражение Косторной ударит по имиджу Плющенко

Не хочется сгущать краски, но для Косторной отсутствие тройного акселя действительно сродни катастрофе. Она не только сильно потеряет в оценке за технику, заменив тройной аксель двойным, но и рискует лишиться стабильности в исполнении других прыжков.



Исчезновение тройного акселя свидетельствует об изменениях в организме, к которым, судя по всему, Алёне пока не удалось приспособиться.



И чем больше проблем у Косторной, тем более правдоподобной выглядит теория болельщиков о том, что Тутберидзе всё просчитала и сама инициировала расставание со вчерашней чемпионкой, которая резко сдала и потеряла своё главное оружие.

Алёна Косторная спасёт женское фигурное катание. Это понимают даже в Америке Пока в России ровняют гениальных фигуристок под одну гребёнку, за океаном называют вещи своими именами. Есть Косторная – и все остальные.

Если Косторная способна опровергнуть тревожные прогнозы на свой счёт, то делать это надо уже в Казани. Кажется, что у неё кредит доверия в академии Плющенко ниже, чем у Александры Трусовой, поэтому любая неудача может подтолкнуть Евгения к мысли о расставании со спортсменкой, которая портит его имидж. Чем дольше Алёна проработает в его академии, тем сложнее Плющенко будет объяснять её спад наследием Тутберидзе. В случае неудачных результатов Евгению будет выгоднее «попросить» Алёну из своей академии и как можно скорее перевернуть страницу. Вот почему Плющенко может избавиться от лучшей фигуристки мира.



Поэтому в плане карьерных перспектив этап Кубка России в Казани для Косторной едва ли не важнее, чем все победные турниры прошлого сезона.