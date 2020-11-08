«Такая худая. Даже страшно». Фанаты Медведевой бьют тревогу

Евгения Медведева и Алина Загитова в 2020 году не провели ни одного турнира. Это вовсе не мешает им оставаться главными звёздами мирового фигурного катания, правда, в отсутствие спортивных достижений фанаты всё чаще обсуждают не мастерство девушек, а их внешность.

Если Алина в образе ведущей «Ледникового периода» многим кажется крупнее, чем во времена активной спортивной карьеры, то с Медведевой ситуация противоположная. Поклонники двукратной чемпионки мира всерьёз обеспокоены здоровьем своего кумира, причём дело не только в проблемах со спиной.



Чем же Евгения так напугала своих болельщиков?

Особняк недалеко от катка. Как выглядит огромный новый дом Евгении Медведевой Фигуристка не лукавила, когда говорила, что связывает будущее с Россией. Рассказываем, где Женя живёт сейчас.

Медведева практически исчезла с радаров

В отличие от Загитовой, которая каждую неделю появляется в прайм-тайм на Первом канале и в целом довольно активна в публичном пространстве, Медведева в последнее время как будто затаилась. После возвращения к Тутберидзе Женя не дала ни одного большого интервью, а новые записи в её «инстаграме» стали редкостью.



8 октября Евгения сообщила о пропуске этапа Кубка России в Москве в связи с обострившимися проблемами со спиной. Неделю спустя спортсменка возобновила тренировки, а вскоре начала восстанавливать прыжки. С тех пор никакой информации о состоянии и соревновательных планах Медведевой у её фанатов не было, поэтому они с нетерпением ждут каждый пост фигуристки в соцсетях.

Блат во благо. Почему нельзя допустить, чтобы Медведева пропустила целый сезон Федерации придётся на ходу менять правила Кубка России. Или закрыть лучшим фигуристам доступ на чемпионат мира.

Новая запись Медведевой носила рекламный характер и темы здоровья не касалась, но многие поклонники всё равно выразили обеспокоенность, поскольку сочли, что на свежих фотографиях фигуристка выглядит худой и бледной. На снимках Женя изображена на беговой дорожке в своём загородном доме в Одинцово вместе с собакой по кличке Джерри.



«Не так давно я переехала за город. Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась!» — написала Медведева.

«Такая уставшая»

Болельщики встретили новую публикацию своей любимой фигуристки восторженными комментариями и пожеланиями здоровья. Женю часто спрашивают, когда она вернётся на лёд, однако подобные вопросы пока остаются без ответа. Также, наряду с комплиментами и признаниями в любви, встречается немало взволнованных комментариев:



— Женя худая такая. Надеюсь, всё хорошо. Поправляйся скорее



— Женя, ты такая уставшая. Не болей



— Женя худая и бледная очень. Выздоравливай!



— Женя, ты похудела? Что с тобой?



— Такая худая. Даже страшно



— Больше не худей. Береги себя!

Под чужую дудку. Почему возвращение к Тутберидзе – главная ошибка в карьере Медведевой Женя рискует пополнить список фигуристок, годами завершающих карьеру?

Фотографии Медведевой мигом разлетелись по интернету и вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Одни считают, что Женя в отличной спортивной форме, другие же уверены, что ей стоит внимательно отнестись к своему здоровью.



Со стороны кажется, что на появившихся снимках Женя выглядит ещё более стройной, чем во время контрольных прокатов сборной России в середине сентября. Однако самое важное – как Медведева будет смотреться на официальных соревнованиях.



Будем надеяться, что первое же появление Евгении на льду успокоит болельщиков и оставит все опасения в прошлом.