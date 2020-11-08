«Такая худая. Даже страшно». Фанаты Медведевой бьют тревогу

Евгения Медведева и Алина Загитова в 2020 году не провели ни одного турнира. Это вовсе не мешает им оставаться главными звёздами мирового фигурного катания, правда, в отсутствие спортивных достижений фанаты всё чаще обсуждают не мастерство девушек, а их внешность.
Если Алина в образе ведущей «Ледникового периода» многим кажется крупнее, чем во времена активной спортивной карьеры, то с Медведевой ситуация противоположная. Поклонники двукратной чемпионки мира всерьёз обеспокоены здоровьем своего кумира, причём дело не только в проблемах со спиной.
Чем же Евгения так напугала своих болельщиков?
Медведева практически исчезла с радаров
В отличие от Загитовой, которая каждую неделю появляется в прайм-тайм на Первом канале и в целом довольно активна в публичном пространстве, Медведева в последнее время как будто затаилась. После возвращения к Тутберидзе Женя не дала ни одного большого интервью, а новые записи в её «инстаграме» стали редкостью.
8 октября Евгения сообщила о пропуске этапа Кубка России в Москве в связи с обострившимися проблемами со спиной. Неделю спустя спортсменка возобновила тренировки, а вскоре начала восстанавливать прыжки. С тех пор никакой информации о состоянии и соревновательных планах Медведевой у её фанатов не было, поэтому они с нетерпением ждут каждый пост фигуристки в соцсетях.
Новая запись Медведевой носила рекламный характер и темы здоровья не касалась, но многие поклонники всё равно выразили обеспокоенность, поскольку сочли, что на свежих фотографиях фигуристка выглядит худой и бледной. На снимках Женя изображена на беговой дорожке в своём загородном доме в Одинцово вместе с собакой по кличке Джерри.
«Не так давно я переехала за город. Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась!» — написала Медведева.
«Такая уставшая»
Болельщики встретили новую публикацию своей любимой фигуристки восторженными комментариями и пожеланиями здоровья. Женю часто спрашивают, когда она вернётся на лёд, однако подобные вопросы пока остаются без ответа. Также, наряду с комплиментами и признаниями в любви, встречается немало взволнованных комментариев:
— Женя худая такая. Надеюсь, всё хорошо. Поправляйся скорее
— Женя, ты такая уставшая. Не болей
— Женя худая и бледная очень. Выздоравливай!
— Женя, ты похудела? Что с тобой?
— Такая худая. Даже страшно
— Больше не худей. Береги себя!
Фотографии Медведевой мигом разлетелись по интернету и вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. Одни считают, что Женя в отличной спортивной форме, другие же уверены, что ей стоит внимательно отнестись к своему здоровью.
Со стороны кажется, что на появившихся снимках Женя выглядит ещё более стройной, чем во время контрольных прокатов сборной России в середине сентября. Однако самое важное – как Медведева будет смотреться на официальных соревнованиях.
Будем надеяться, что первое же появление Евгении на льду успокоит болельщиков и оставит все опасения в прошлом.
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