Неповторимая и божественная. Загитова триумфально вернулась на лёд. Ну наконец-то!

«Самая настоящая королева бала». «Неповторимая и божественная». «Королева льда». Ведущий шоу «Влюблённые в фигурное катание» Дмитрий Губерниев не устоял перед магией Алины Загитовой и щедро одаривал комплиментами главную звезду вечера. И с эпатажным шоуменом было сложно не согласиться.

Олимпийская чемпионка заставила болельщиков встать со своих мест и плакать от восторга, а её новую программу «Эсмеральда» уже называют шедевром. И это после девяти месяцев без выступлений, да к тому же на льду отвратительного качества.



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Загитова теперь бывшая спортсменка?

Прошёл почти год с того момента, как Загитова приостановила карьеру. За это время она успела выступить в нескольких шоу, но последнее из них состоялось ещё девять месяцев назад. После был карантин из-за коронавируса, подготовка к ЕГЭ, поступление в престижный вуз и работа в качестве ведущей «Ледникового периода». С каждым появлением чемпионки на телеэкране её возвращение на лёд казалось всё более невероятным. Да и сама Алина не спешила обнадёживать болельщиков.

Фото: РИА Новости

В недавнем интервью Губерниеву Алина не дала однозначного ответа на вопрос о продолжении карьеры, а болельщики обратили внимание на странную оговорку: Загитова назвала себя бывшей спортсменкой. Фигуристка быстро исправилась, но многие посчитали случайность неслучайной и увидели в ней тайный посыл: Алина на соревнования не вернётся. Несмотря на это, Загитова остаётся звездой топ-уровня и каждое её появление на льду автоматически превращается в грандиозное событие. Поэтому поклонники спортсменки скупили билеты на шоу «Влюблённые фигурное катание», которое состоялось в Москве 7 ноября.

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Спортивный путь Загитовой продолжается

Организаторам шоу удалось собрать по-настоящему мощный состав. В частности, публику радовали Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталия Забияко и Александр Энберт. А специальным гостем шоу стал семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес. Но даже на фоне таких имён главным магнитом для зрителей стала Алина Загитова.



Выступления Алины ждали ещё и потому, что никто не понимал, в какой форме находится фигуристка и действительно ли ей поставили новые программы на сезон. В итоге, премьера в этот вечер была только одна — номер «Эсмеральда».

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В первом отделении шоу Загитова выступила со своей прошлогодней показательной программой Outro, посвящённой памяти матери Даниила Глейхенгауза. Людмила Шалашова в последние годы своей жизни работала в «Хрустальном» и помогала фигуристам вживаться в образы. Постановка получилась очень нежной и трогательной — Алина оставила все свои чувства на льду. Цветок, выросший в руках фигуристки в конце номера, стал символом продолжения жизни. А болельщики увидели в нём и символ продолжения спортивного пути самой Загитовой.



В техническом плане не всё было идеально – после тройного флипа Алина споткнулась и упала. Но лёд под конец акта сильно испортился и на нём появились большие выбоины. Алина спокойно могла обойтись без прыжков и поберечь здоровье, но решила всё сделать по максимуму, как и подобает королеве сердец.

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Новый шедевр Глейхенгауза

Самым ожидаемым выступлением был второй номер Загитовой под композиции из мюзикла «Норт-Дам де Пари». По слухам, он должен был стать короткой программой этого сезона. И эта постановка опровергла все домыслы болельщиков о том, что тренерский штаб более не заинтересован в Загитовой как в спортсменке. Даниил Глейхенгауз поставил лучшую за последнее время программу, с обилием интересных связок и переходов. А сама Алина, повзрослевшая и похорошевшая, идеально попала в образ страстной цыганской красавицы. С такой программой ей были бы гарантированы высочайшие баллы за компоненты на Кубке России.



Загитова закрывала шоу, и качества льда к моменту её выступления вновь было отвратительным. Тем не менее, Алина сделала два тройных прыжка – лутц и флип, чем привела в восторг не только болельщиков, но и ведущего. «Алина, ты королева», — восхищался Губерниев. И комплименты в этот вечер были как никогда уместны. Казалось, Алина счастлива вернуться на лёд и действительно чувствует себя на нём королевой.

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Алина готова к возвращению

Первые за девять месяцев выступления Загитовой предсказуемо спровоцировали новую волну споров о её возвращении на лёд. Да, пока Алина не в тех кондициях, чтобы сразу бороться с юными соперницами. Но не стоит забывать, что Загитова сейчас тренируется гораздо реже, так что для нынешней ситуации она находится в отличной форме. Спортсменка сохранила высоту прыжков, хорошую скорость и продолжает исполнять свои самые сложные элементы. Обычно на шоу фигуристы ограничиваются двойными прыжками или простым тройным тулупом. Алина же прыгала сложные зубцовые — тройные лутц и флип.



Даже в показательных выступлениях Загитова демонстрирует высокий уровень и проявляет уважение к своим болельщикам. Кажется, немного тренировок – и она снова включится в борьбу за самые высокие места. А значит, в любой момент Алина может порадовать болельщиков и заявить, что возвращается.



Как же хочется, чтобы этот момент настал побыстрее!