Судьи простили Косторной ошибки, а она ответила дерзостью. Плющенко научил?

Алёна морщится от своего катания и наигранно радуется завышенным оценкам. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

Похоже Алёна Косторная всерьёз нацелилась на роль самой скандальной фигуристки этого сезона. По итогам короткой программы на Кубке России в Казани 17-летняя спортсменка одержала сомнительную победу, но вместо благодарности судьям намекнула на их возможную предвзятость. Чемпионка Европы сначала морщилась от своего выступления, а затем наигранно радовалась завышенным баллам.

А в интервью и вовсе заявила, что боялась мести судей за уход из группы Тутберидзе.

При Тутберидзе было лучше

В короткой программе Алёна была не похожа на саму себя. Мало того, что она даже не пыталась зайти на свой коронный тройной аксель, так ещё и ошиблась на каскаде, который при Тутберидзе всегда получался идеально. Да и в целом на Косторную было грустно смотреть. Казалось, от прошлогоднего великолепия осталась только яркая внешность. Блёклая программа, неудачный костюм, перегруженный декоративными элементами, грубая помарка на вращении и ошибка на каскаде – всё это наглядно говорит о том, что переход от Тутберидзе к Плющенко на пользу Алёне не пошёл.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Показательны и эмоции самой фигуристки. Сразу после проката Алёна поморщилась, выдав недовольство собой, но быстро взяла себя в руки и с сияющей улыбкой пошла в «кисс-энд-край», где её сопровождали Сергей Розанов и Евгений Плющенко.

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Странная реакция Косторной: выпучила глаза и открыла рот

Во время ожидания оценок Алёна светилась от счастья, тихо переговаривалась с тренерами и смеялась от шуток Плющенко. Нетипичное поведение после смазанного проката. Очевидно, Косторная не ждала высоких баллов от судей — этим объясняется её бурная реакция на оценку в 78,15 балла. Алёна выпучила глаза, открыла рот от удивления и так обрадовалась, будто получила мировой рекорд. Тренеры отреагировали более сдержанно.

Ставка на Трусову. Неужели Плющенко не заинтересован в победе Косторной в Казани? Успех Алёны может обернуться для Евгения большими проблемами. Не поэтому ли у неё до сих пор нет тройного акселя?

Возможно, для нынешней формы Косторной и без тройного акселя оценка под 80 за короткую программу – это большой успех, но на фоне её прошлогодних результатов такая сильная радость полученным баллам выглядит странно и неестественно. Ещё на прошлом чемпионате России Алёна почти пробила отметку в 90 баллов, и это без бонусов! А теперь она с большим трудом обходит Трусову и 14-летнюю Майю Хромых. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

Дерзость в ответ на поблажки

Да и то победа Алёны на фоне тройного акселя Саши и безупречного выступления Майи выглядит сомнительно. Судьи явно простили Косторной степ-аут на каскаде и поставили четвёртый уровень за неуверенное вращение.

Казалось бы, Алёна должна благодарить арбитров и оправдывать поблажки в произвольной, но вместо этого она призналась, что опасалась предвзятого отношения со стороны судей. Неслыханная дерзость со стороны действующей фигуристки.

Фото: РИА Новости

Алёна и в прошлом сезоне за словом в карман не лезла, но настолько дерзкой и жёсткой в высказываниях стала только после перехода к Плющенко. Неужели Евгений научил свою звёздную спортсменку такой манере общения с прессой?

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Косторная боялась судейской мести за уход от Тутберидзе

После проката Алёна решила не отходить от традиции и снова дала мощное интервью. Косторная назвала турнир в Казани проходным, посетовала на сбой в подготовке из-за замены коньков и ещё раз вернулась к теме ухода от Тутберидзе. По словам Алёны, она переживала, что судьи будут излишне строги к ней из-за решения покинуть «Хрустальный».

«Говорят: «Вот, предательница, кинула». Но если были конфликты, то любой человек ищет, что себе лучше. И это даже не то, что я «неблагодарна предыдущим тренерам». Я как бы и не обязана была. Да, может быть, некрасиво получилось с тем, что мне поставили программы. Но это жизнь, так бывает.

Почитав некоторые отзывы, я подумала: «Может, на стартах это как-то повлияет». Плюс, на прокатах судьи очень резко оценивали. Ну, и я там допускала ошибки. Но я очень по этому поводу переживала. Поэтому я очень удивилась, что даже с неидеальным прокатом я получаю такие баллы», — призналась Косторная.

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Фигуристка продолжает гнуть свою линию, но её новые заявления кажутся уже не смелыми, как после контрольных прокатов в Москве, а скорее неосторожными и опрометчивыми. В короткой программе арбитры явно пожалели лучшую фигуристку прошлого сезона и простили ей серьёзные ошибки. Простят ли арбитры Алёны второй день кряду – большой вопрос.

А после её намёков на возможную предвзятость арбитров шансов на их благосклонность будет ещё меньше.